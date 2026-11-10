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Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad

Las delegaciones de los tres países se reunirán durante dos días en Emiratos Árabes Unidos, en el primer encuentro de este tipo desde febrero. La cumbre estará encabezada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad (REUTERS)
Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad (REUTERS)
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Representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunirán este martes en Abu Dhabi para negociar una salida a la guerra, en el primer encuentro de este tipo en más de nueve meses, mientras Europa busca evitar que Washington y Moscú acuerden una nueva arquitectura de seguridad sin consultar a los países del continente.

Las conversaciones tendrán lugar ante la proximidad de otro invierno de guerra y después de varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo. El presidente estadounidense, Donald Trump, impulsó las negociaciones desde su regreso al poder, aunque el proceso perdió protagonismo por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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La reunión estará encabezada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, quienes reunirán a las delegaciones de los dos países enfrentados por primera vez desde febrero, cuando las negociaciones tuvieron lugar en Ginebra.

El encuentro se desarrollará en medio de las diferencias sobre el futuro territorial de Ucrania. Trump anticipó que Kiev tendrá que aceptar modificaciones en sus fronteras y sostuvo: “Terminarán con una Ucrania de una forma un poco diferente”.

Rusia ocupa amplias zonas del territorio ucraniano, pero sus tropas no lograron conquistar la totalidad de la región de Donetsk. El Kremlin exige que Kiev entregue las partes de ese territorio que todavía controla y advirtió que, de lo contrario, continuará su ofensiva.

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Ucrania, que resistió durante más de cuatro años y medio la invasión de un ejército considerablemente superior, descartó esa posibilidad. El presidente Volodimir Zelensky rechazó reiteradamente cualquier retirada territorial como condición para alcanzar un acuerdo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, tras una rueda de prensa conjunta, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, tras una rueda de prensa conjunta, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS)

En la antesala de las negociaciones, Rusia intensificó sus ataques contra territorio ucraniano y ejecutó uno de sus bombardeos más mortíferos. Las autoridades de Kiev informaron que 55 personas murieron en una localidad de primera línea del frente cuando esperaban para recibir ayuda humanitaria.

Zelensky sostuvo que la intensificación de los ataques forma parte de una estrategia de Moscú para “presionar la posición de Ucrania” durante las negociaciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, quien ordenó la invasión en febrero de 2022, rechazó en reiteradas oportunidades propuestas más amplias de alto el fuego y encuentros cara a cara con su homólogo ucraniano.

Las expectativas sobre el resultado de la reunión son limitadas. “No tenemos expectativas particulares”, afirmó a la AFP un alto funcionario ucraniano en Kiev.

Europa teme un acuerdo sobre su seguridad sin su participación

La participación europea en las conversaciones estará marcada por la preocupación ante las recientes declaraciones de Trump sobre un posible acuerdo con Moscú que involucre a todo el continente.

La semana pasada, el presidente estadounidense anticipó un “acuerdo muy importante” sobre la guerra que, según afirmó, “involucrará a toda Europa”. Sus declaraciones despertaron temores sobre la posibilidad de que Washington negocie con el Kremlin una nueva arquitectura de seguridad europea sin la participación directa de los países afectados.

Poco antes de lanzar la invasión de Ucrania en 2022, Moscú había presentado un ultimátum a Occidente para exigir que la OTAN retirara sus tropas de Europa del Este.

El diplomático ruso que formuló aquella demanda, Sergei Ryabkov, integrará por primera vez la delegación de Moscú, encabezada por Vladimir Medinsky, asesor nacionalista de Putin.

La delegación de Moscú estará encabezada por Vladimir Medinsky (REUTERS)
La delegación de Moscú estará encabezada por Vladimir Medinsky (REUTERS)

Kushner sostuvo el lunes que un acuerdo de paz requerirá conversaciones directas entre Rusia y Europa “sobre los acuerdos de seguridad más amplios que los afectan”. También señaló que Estados Unidos “reconoce que hay decisiones difíciles por delante”.

Las declaraciones provocaron inquietud en distintas capitales europeas. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, rechazó la posibilidad de establecer un nuevo esquema de seguridad para el continente.

“Para Europa, está claro: no necesitamos establecer una nueva arquitectura de seguridad para Europa”, afirmó el funcionario el lunes. Además, instó a Moscú a “abandonar sus exigencias maximalistas” y advirtió contra cualquier “espectáculo de negociación” en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Zelensky también expresó su rechazo a un eventual entendimiento entre las grandes potencias que deje de lado los intereses europeos. El mandatario advirtió sobre la posibilidad de una “Yalta 2.0″, en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias occidentales y la Unión Soviética acordaron cuestiones relativas al futuro de Europa.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto con funcionarios de la OTAN y la Unión Europea, mantendrán conversaciones separadas con la delegación de Kiev en Abu Dhabi.

El Kremlin, que buscó excluir a Europa de las negociaciones, insistió en que el proceso continuará bajo un formato “trilateral”, con la participación exclusiva de Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto con funcionarios de la OTAN y la Unión Europea, mantendrán conversaciones separadas con la delegación de Kiev en Abu Dhabi (REUTERS)
El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que representantes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto con funcionarios de la OTAN y la Unión Europea, mantendrán conversaciones separadas con la delegación de Kiev en Abu Dhabi (REUTERS)

En paralelo, una reciente tregua en la región de Kherson fue considerada un antecedente positivo por el experto político ucraniano Volodymyr Fesenko, quien afirmó a la AFP que Kiev buscará una “desescalada de la guerra mediante treguas locales de este tipo”.

(Con información de AFP)

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