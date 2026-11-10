Ciencia

Los riesgos del autodiagnóstico de TDAH en adultos: cuando el estrés o la ansiedad se confunden con un trastorno

La falta de una valoración profesional integral puede confundir síntomas asociados con una condición neuropsiquiátrica. Cómo evitar la simplificación que a veces imponen los mensajes que circulan en las redes sociales

Dibujo de un cerebro con sobres, cama y taza de café, rodeado por manos con teléfonos a la izquierda y una mujer con lupa y libreta a la derecha.
El psiquiatra Allen Frances advierte que la medicina contemporánea transforma las dificultades cotidianas y el estrés en trastornos psiquiátricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos escenas cotidianas ilustran el escenario actual respecto a la difusión en salud mental y los diagnósticos sin límites claros.

En la primera, alguien comenta que un niño es muy hábil, creativo y rápido para resolver una tarea escolar. De inmediato, una persona sin formación profesional sentencia: “Típico de TEA”, en referencia al trastorno del espectro autista. El uso mismo de la sigla impone una inmediatez que funciona como etiqueta, no como parte de un proceso de reflexión o diagnóstico clínico.

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En la segunda, una persona relata que posterga tareas, se desorienta y revisa el celular de forma constante. Luego de confirmar sus síntomas en redes sociales y completar pruebas en línea, acude al médico y exige una receta para un estimulante destinado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Busca una prescripción, una etiqueta e incluso una identidad, en lugar de un diagnóstico clínico. Cuando se le plantea una evaluación integral, en vez de la ecuación automática entre etiqueta y receta, decide no continuar la consulta.

Esta mayor difusión de la salud mental ha traído consigo una banalización, particularmente visible en las redes sociales, donde opiniones sin fundamento o experiencia científica se escudan bajo la autoridad de las “neurociencias” o trabajos aislados, o incluso experiencias personales.

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Una mujer de mediana edad con cabello oscuro está sentada en un sofá gris, mirando un celular con una expresión triste, con luz natural entrando por una ventana al fondo.
La difusión sin rigor en redes sociales e inteligencia artificial impulsa una ola de autodiagnósticos de trastornos de salud mental en adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, muchos adultos descubren hoy a través de plataformas digitales que sus problemas para concentrarse, su fatiga crónica o su incomodidad social encajan con las descripciones de estos síndromes, desatando una ola de autodiagnósticos.

Las consultas a la inteligencia artificial terminan aumentando estas dudas en lugar de despejarlas, dejando a las personas sin una comprensión real de su malestar y sin ayuda.

En este contexto, el aumento de diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adultos ha dejado, en algunos casos, de ser un logro de concientización para transformarse en lo que la psiquiatría clínica rigurosa denomina una falsa epidemia sociopsiquiátrica.

Figuras como el doctor Allen Frances, expresidente del grupo de trabajo del DSM-IV (Manual de clasificación de enfermedades mentales), advierten que la medicina actual está medicalizando el comportamiento normal al transformar las luchas comunes del ser humano, el estrés y la distracción en trastornos psiquiátricos. Frances ya había alertado sobre estos peligros en su estudio sobre la sobrestimación del trastorno bipolar en la infancia.

El origen de esta explosión diagnóstica se rastrea directamente en las modificaciones de los manuales psiquiátricos, diseñados para incluir cada vez más aspectos.

La transición del DSMIV al DSM5 redujo en el caso del TDAH la barrera diagnóstica para los adultos: el umbral de síntomas bajó de seis a cinco y se extendió la ventana de edad de inicio de los 7 a los 12 años.

Un adolescente de perfil sentado en el borde de una cama oscura, mirando su teléfono móvil iluminado. La pantalla muestra burbujas de conversación de un chatbot con destellos azules.
La transición hacia el manual DSM-5 redujo el umbral de síntomas requerido para diagnosticar TDAH en personas adultas y extendió la ventana de edad de inicio de los 7 a los 12 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se añadieron descriptores específicos para adultos que rozan con el simple estrés laboral y se eliminó la exclusión del autismo, permitiendo el diagnóstico dual. Esto abrió la puerta para que millones de personas sean diagnosticadas basándose únicamente en aspectos aislados.

Otro de los que señalan la progresiva y peligrosa extensión de los espectros es el psiquiatra Derek Summerfield, del Instituto de Psiquiatría del Maudsley en Londres, que señala que el TDAH en adultos funciona hoy más como un clúster descriptivo de síntomas que como un trastorno con validación biológica firme.

Summerfield advierte que un aspecto es la falta de un anclaje científico validado, y otro es que genera el mismo patrón de contagio social que impulsó otras burbujas psiquiátricas en el pasado, como el síndrome de la memoria recuperada o el trastorno de personalidad múltiple, los cuales en la cultura anglosajona aún se transfieren en nuestros días al área forense e incluso a múltiples novelas y películas, según estudios.

En un reciente artículo publicado en el British Medical Journal, que tuvo muchas repercusiones, expertas como Naomi Fisher y Uta Frith argumentan que la definición de condiciones como el TDAH y el autismo se ha ampliado excesivamente, impulsada en gran medida por el marketing directo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El incremento en las recetas de estimulantes para tratar el TDAH eleva el peligro de adicciones asociadas con alcohol y ansiolíticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al flexibilizar los manuales psiquiátricos, el umbral diagnóstico ha descendido a niveles peligrosos. De hecho, Frith, pionera mundial en investigación neurocognitiva del University College de Londres, se pregunta si el diagnóstico de autismo como tal ha perdido el sentido y lleva a errores diagnósticos.

Al mismo tiempo señala que conceptos como el enmascaramiento (masking), permiten teóricamente reducir el umbral diagnóstico a cero. Se asume así que un paciente puede tener autismo sin síntomas visibles. A este fenómeno de expansión conceptual, el especialista en trauma Nick Haslam lo denomina concept creep, un proceso que conlleva innegables riesgos iatrogénicos.

En la práctica clínica, esta inflación semántica relaja los criterios de tal manera que el estrés, la tristeza reactiva o casi cualquier emoción humana pasan a ser tratados como síntomas graves.

Un joven con el ceño fruncido mira intensamente un teléfono móvil que sostiene con ambas manos, iluminado por el brillo de la pantalla en un entorno oscuro.
Las redes sociales y las consultas a la inteligencia artificial impulsan una ola de autodiagnósticos de trastornos mentales como el TDAH y el autismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto concreto es que la laxitud en los diagnósticos de TDAH en adultos ha impulsado un aumento en la prescripción de estimulantes, especialmente en cohortes jóvenes. Los efectos secundarios de esta medicación suelen llevar al paciente a compensar con el uso de ansiolíticos o alcohol, desencadenando una espiral que fácilmente se convierte en una adicción con graves efectos somáticos.

Para comprender verdaderamente el malestar del paciente de hoy, es imperativo adoptar una mirada mucho más amplia, libre de preguntas inductivas y sesgos preestablecidos. Gabor Maté, especialista en trauma, sostiene que la actual crisis de salud mental no proviene de una ola epidémica de trastornos del neurodesarrollo no detectados, sino de presiones estructurales y ambientales subyacentes.

Factores como la inseguridad económica, el aislamiento social y la hiperestimulación digital constante generan un estrés crónico que imita y amplifica de manera idéntica los síntomas del TDAH.

Advertir sobre los riesgos de los autodiagnósticos y de los contenidos simplificados en redes sociales no implica negar la existencia del trastorno del espectro autista ni las necesidades de apoyo de niños, adolescentes y adultos autistas. El autismo es una condición del neurodesarrollo con manifestaciones diversas. Su evaluación requiere profesionales capacitados, una historia evolutiva detallada y el análisis del funcionamiento de cada persona en sus distintos ámbitos de vida. No la banalización en redes sociales.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster es médico psiquiatra, neurólogo y médico legista. Estudia la conducta desde una perspectiva biológica, psicológica y social.

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