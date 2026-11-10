Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

Mica Viciconte reveló en la transmisión del react MasterChef Celebrity la fuerte rivalidad que mantiene con Fabián Cubero en los juegos de mesa (Video: Telefe Streams)

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Mica Viciconte reveló que ella y Fabián Cubero son tan competitivos que terminan haciendo trampa en los juegos de mesa y quedándose despiertos hasta las cinco de la mañana en interminables revancha.

La influencer y el exfutbolista comparten una dinámica de pareja que podría sorprender a más de uno: la competencia entre ellos no tiene límites. La exparticipante de Combate y el exfutbolista comparten una pasión desenfrenada por los juegos de mesa que, lejos de ser una actividad de esparcimiento, termina convirtiéndose en una batalla campal donde ninguno está dispuesto a ceder.

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Fue en el react de MasterChef Celebrity (Streams Telefe) donde Viciconte abrió el juego y contó cómo es la convivencia cuando las cartas o los dados están de por medio. “No le gusta perder y se frustra un poco. Entonces, ante eso trato de manejar... Pero me pasa en mi casa. Juego con Fabi y la verdad no se puede jugar porque los dos hacemos mucha trampa, porque ninguno quiere perder”, admitió entre risas, ante la mirada atónita de Lola Latorre y Cachete Sierra.

Las partidas lúdicas de la pareja se extienden hasta altas horas de la madrugada por la constante búsqueda de revancha

La hija de Yanina Latorre quiso saber qué tipo de juegos disputan en casa y preguntó si se trataría de algo como el truco. Fue entonces cuando Viciconte describió una dinámica que mezcla picardía, obstinación y madrugadas interminables. “Podemos estar así hasta las cinco de la mañana. Él tiene un chip y yo también. Es una revancha más, una revancha más. Se pica porque él me picantea, yo me recaliento, también lo picanteo”, relató. Sierra aportó un dato que explica, en parte, la intensidad del asunto: tanto Cubero como Viciconte tienen una larga historia de competencia en sus respectivos ámbitos, algo que se traslada sin filtros al ámbito doméstico.

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Lejos de ser una anécdota aislada, el episodio tiene antecedentes concretos. En otra oportunidad, en el ciclo Ferné con Grego, la pareja lo confesó en conjunto y con lujo de detalles. “Los dos somos muy competitivos, eso es real. A tal punto que somos de jugar muchos juegos de mesa y terminamos los dos haciendo trampa porque somos tan competitivos que de verdad no es sano. El que lo ve de afuera dice: ‘¿Pero qué sentido tiene?’”, reconoció Viciconte. Y fue más lejos: “Al final del juego, yo ya me escondí tres cartas, él se se carteó y así jugamos todo el tiempo. Entonces, nadie quiere perder y nadie sabe quién gana porque los dos hacemos trampa”.

Cubero, por su parte, ratificó la versión y sumó un episodio que grafica hasta dónde llegan. Durante una partida de truco con amigos, el exjugador de Vélez Sársfield desarrolló una técnica para ver la carta de abajo del mazo antes de dar: cada vez que barajaba, ya tenía identificada la carta inferior y se la asignaba estratégicamente a su compañero. “La hice un montón de veces. Nadie la vio. Y así pasó”, contó con evidente satisfacción. Viciconte, que en ese momento no advirtió la maniobra, terminó confirmando que tampoco la detectó, aunque no tardó en revelar su propia jugada: mientras anotaba los puntos en el celular, se adjudicaba marcas de más con cada distracción del grupo. “Mientras estábamos tomando, taca. Agarraba el vaso, taca, agarraba el vaso, taca”, describió, ilustrando cómo aprovechaba cada momento para inflar el marcador.

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Fabián Cubero admitió en una entrevista que observaba la carta inferior del mazo de truco para favorecer a su compañero (Instagram)

Lo llamativo es que, después de cada partida, la pareja no oculta las trampas sino que las celebra. “Cuando termina el juego nadie vio nada y nosotros decimos: ‘Che, yo te hice esta’ y ella me dice: ‘Ah, no, pero yo te hice esta’”, contó Cubero ante Grego Rossello, quien no pudo disimular la sorpresa. Es decir, el desenlace de cada juego no es una victoria ni una derrota: es un intercambio de confesiones donde ambos se muestran los trucos que el otro no vio.

La dinámica no solo afecta a la pareja sino también a quienes los rodean. Según contó Viciconte en el streaming de MasterChef, cuando se juntan con amigos la situación escala hasta un punto sin retorno. “Se termina no jugando porque se pudre todo. Se pelea. Es como muy difícil”, admitió. La situación fue tal que los propios invitados han quedado atrapados en el fuego cruzado: Viciconte recordó que un amigo en común intentó imitar la técnica de carteo de Cubero y fue ella quien lo delató de inmediato, señalando que la carta de abajo quedaba expuesta. “Pero no te sale, papá”, le dijo sin vueltas.

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Cubero tampoco guarda las formas cuando se trata de competir contra su propia pareja. “Aparte, no es que vamos a jugar al ping pong, jugamos los dos y yo le juego a media máquina. No, yo le tiro con todo. No importa nada”, afirmó el exdeportista, dejando en claro que la convivencia amorosa y la rivalidad lúdica coexisten sin mayores contradicciones. Para esta pareja, ganar —o al menos no perder— parece ser una necesidad que trasciende cualquier contexto.