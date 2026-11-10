El régimen de Corea del Norte probó un nuevo torpedo de alta velocidad y prevé incorporarlo a su Armada a partir de 2027 (REUTERS)

Guardar

El régimen de Corea del Norte probó un nuevo sistema de torpedos de alta velocidad que prevé incorporar a su Armada a principios de 2027, en medio de las tensiones en la península coreana y de los esfuerzos de Pionyang por ampliar sus capacidades navales y de ataque submarino. El ensayo se realizó el lunes en el mar del Este, también conocido como mar de Japón, según informó este martes la agencia estatal norcoreana KCNA.

La agencia precisó que el nuevo sistema de armas formará parte del equipamiento de la Armada norcoreana “a partir de principios de 2027”. Además, indicó que durante la prueba las autoridades verificaron la eficacia de combate del torpedo, aunque no difundió detalles sobre sus especificaciones, capacidades ni plataforma de lanzamiento.

PUBLICIDAD

“La Academia de Ciencias de Defensa, la Administración de Misiles y la Oficina de Investigación de Armas de Torpedos verificaron la eficacia de combate del nuevo sistema de armas de torpedos de alta velocidad”, informó KCNA sobre el ensayo del lunes.

El organismo estatal agregó que el lanzamiento “es parte de las actividades obligatorias de los institutos de investigación científica de defensa para llevar la tecnología de los sistemas de armas a una base altamente desarrollada”.

La prueba se produjo después de una serie de ensayos de nuevos armamentos que Corea del Norte realizó durante las últimas semanas. Entre ellos figuran drones de ataque, un nuevo sistema de torpedos de precisión guiada y un misil hipersónico de alcance intermedio, según los reportes difundidos sobre las actividades militares del país.

PUBLICIDAD

Los nuevos desarrollos forman parte de los esfuerzos de Pionyang por ampliar sus capacidades marítimas y de ataque submarino. El programa incluye también la construcción de nuevos destructores y el desarrollo de torpedos cada vez más sofisticados.

La prueba se produjo después de una serie de ensayos de nuevos armamentos que Corea del Norte realizó durante las últimas semanas (REUTERS)

El mes pasado, las autoridades norcoreanas anunciaron por separado una prueba del Zam-2.0, un torpedo de alta velocidad y guiado de precisión que, según Pionyang, incorpora inteligencia artificial (IA) para detectar objetivos y orientar sus ataques.

KCNA informó que aquel ensayo permitió verificar tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia de la propulsión y los sistemas de impulso. El organismo precisó que el desarrollo incluyó más de 180 pruebas durante cinco años.

PUBLICIDAD

Los torpedos están diseñados para atacar objetivos enemigos bajo el agua a gran velocidad. La incorporación de inteligencia artificial podría permitir que estos sistemas realicen maniobras evasivas y adopten decisiones autónomas para confundir a un adversario, según señalaron analistas.

Sin embargo, las autoridades norcoreanas no proporcionaron información sobre la velocidad exacta del Zam-2.0 ni sobre las características técnicas del nuevo sistema probado el lunes.

El desarrollo de las capacidades navales también comprende nuevos buques de guerra. El año pasado, Corea del Norte presentó un destructor de 5.000 toneladas. Durante ese anuncio, el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que el país trabajaba en distintos sistemas nuevos de armas de superficie y torpedos.

PUBLICIDAD

El nuevo ensayo se conoció en medio de las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur por la explosión de dos minas en septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejó tres soldados surcoreanos heridos. El incidente provocó un cruce de acusaciones entre Pionyang y Seúl sobre la responsabilidad del suceso.

El año pasado el líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que el país trabajaba en distintos sistemas nuevos de armas de superficie y torpedos.

A las diferencias con Corea del Sur se sumaron las tensiones con Estados Unidos por las acusaciones del FBI sobre la supuesta participación norcoreana en el robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

(Con información de AFP y EFE)