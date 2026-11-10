Calor y tormentas: cómo estará el tiempo hoy en Córdoba y Buenos Aires en el tercer día de la visita de León XIV

El papa León XIV visita la Argentina con una agenda que incluye actividades en Córdoba, Buenos Aires y Luján (Foto: Tiziana FABI / AFP)

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La visita del papa León XIV a Córdoba estará marcada este martes por el calor, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y probabilidad de tormentas desde el mediodía. Tras las actividades previstas en Córdoba, el Pontífice volverá a Buenos Aires para una vigilia juvenil en Palermo, donde no se esperan lluvias durante la noche.

El arribo del Papa al territorio cordobés está programado para las 9, mientras que la misa comenzará a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzará en la provincia con una temperatura mínima estimada en 15°C y una máxima que rondará los 27°C. También se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 y 60 kilómetros por hora, sobre todo, durante las primeras horas de la jornada.

Córdoba espera una jornada calurosa, con ráfagas de viento y posibilidad de tormentas desde el mediodía

La posibilidad de chaparrones aparecerá cerca del mediodía y la inestabilidad aumentará durante la tarde, con probabilidad de tormentas aisladas en distintos sectores de la capital provincial. Las zonas centro, sur y sudeste de la provincia concentran las mayores chances de registrar fenómenos intensos. El Observatorio Hidro-Meteorológico de la Provincia de Córdoba informó una probabilidad media de tormentas, de entre 40% y 70%, para la ciudad.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que, de manera localizada, las tormentas podrían dejar abundante lluvia en poco tiempo, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. No se prevé que esos fenómenos afecten de manera continua toda la jornada, pero sí que obliguen a prestar atención a las actualizaciones oficiales.

Fieles participan de la vigilia previa a la misa que el papa León XIV celebrará en Córdoba (Foto: Mario Sar)

Aunque la misa está prevista para las 10, se espera que la temperatura aumente de manera progresiva a lo largo de la mañana, hasta llegar a los niveles máximos previstos. Por ese motivo, quienes asistan deberán tener en cuenta la exposición directa al sol y las condiciones de calor previstas.

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La vigilia en Palermo tendrá cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas

Tras finalizar su agenda en Córdoba, León XIV partirá a las 16:55 rumbo a Buenos Aires. Está previsto que aterrice a las 18:10 en el Aeroparque Jorge Newbery y, a las 20:15, encabece el Encuentro con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador, en Palermo.

El Monumento de los Españoles, en Palermo, será sede de la vigilia juvenil que encabezará el papa León XIV (Foto: Jaime Olivos)

La convocatoria estará abierta al público general, con sectores preferenciales para jóvenes de entre 15 y 35 años que se inscribieron previamente. Los accesos se habilitarán desde el mediodía y, desde las 16, habrá música en vivo, animación y otras actividades antes de la llegada del Papa. El encuentro concluirá cerca de las 22.

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El martes tendrá condiciones cálidas en la Ciudad de Buenos Aires, con una mínima prevista de 16°C y una máxima de 26°C. Durante la tarde se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones, mientras que el viento soplará leve a moderado.

Buenos Aires tendrá una máxima prevista de 26 °C y no se esperan lluvias para la vigilia juvenil del martes por la noche

Para el horario de la vigilia, la temperatura comenzará a bajar después de la máxima de la jornada, aunque se mantendrá en valores templados. El pronóstico no anticipa lluvias para la noche, una condición favorable para la actividad al aire libre que reunirá a jóvenes de todo el país.

El miércoles, día final de la visita de León XIV a la Argentina, Buenos Aires tendrá una máxima prevista de 28°C y una mínima de 18°C, con chances de precipitaciones durante algunos tramos de la jornada. El Papa visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de viajar a Lima.

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