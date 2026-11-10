Deportes

“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

El ex volante destacó los matices del actual DT que lo acercan al Virrey. Además, la importancia de Paredes y el elogio a Boca Predio

Guardar

Mauricio “Chicho” Serna trazó un paralelismo entre el proceso que lleva adelante Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca Juniors y el trabajo que desarrolló Carlos Bianchi en el club, tras la consagración del Xeneize como campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino.

El ex jugador colombiano analizó el presente del plantel de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla.

PUBLICIDAD

“Este Boca ha mostrado superioridad ante los rivales, por algo terminó sumando durante todo el año”, explicó Serna en una entrevista concedida a Equipo F en ESPN. Chicho remarcó que el equipo ejerció protagonismo tanto de local como de visitante a lo largo del semestre. El ex volante consideró que la obtención de un título era importante para la institución después de un período sin logros. “No ganar un título en tres años era un peso para Boca”, sostuvo.

El elogio del Chicho Serna a Leandro Paredes

Consultado sobre las cualidades de Arruabarrena como entrenador, Serna destacó su formación y su manera de conducir al plantel. “El Vasco es una persona muy profesional, muy seria, muy trabajador, un líder desde el trabajo”, afirmó. El ex jugador también recordó las características que exhibía Arruabarrena durante su etapa como futbolista, con una resistencia física que le permitía mantener un rendimiento sostenido a lo largo de los partidos. “Tenía mucha garra, mucho corazón y físicamente era superdotado, porque el Vasco iba y volvía durante noventa, cien minutos con una tranquilidad impresionante”, señaló.

PUBLICIDAD

Serna consideró, de todos modos, que la identidad futbolística del equipo no depende de manera exclusiva del entrenador, sino también de la impronta que imponen determinados jugadores dentro de la cancha. En ese sentido, mencionó de manera particular a Leandro Paredes. “Este equipo tiene una identidad en la que quizás el Vasco intervino en algunos momentos, pero creo que la identidad que muestra Boca Juniors en cuanto al juego es por Paredes”, explicó.

Sobre el capitán también destacó su compromiso tras su participación en la última Copa del Mundo: “Ese profesionalismo que demostró Leandro Paredes, que terminó el Mundial y a la semana tuvo puesta la camiseta de Boca y volvió a competir”.

Chicho Serna destacó el trabajo de Boca Predio

Además, Serna atribuyó parte de la cohesión del equipo a la influencia de los jugadores con mayor experiencia dentro del vestuario. Mencionó en particular a Paredes, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín como piezas clave para que las indicaciones del cuerpo técnico llegaran con claridad al resto del plantel. “Creo que Paredes, Battaglia, Marchesín, que son los más grandes, han ayudado para que el mensaje del entrenador llegue a los futbolistas, espero que el Vasco se quede por muchos años más”, sostuvo.

En tanto que el ex jugador trazó una comparación directa entre el proceso de Arruabarrena y el que desarrolló Bianchi en distintas etapas de su carrera en Boca Juniors. Según Serna, ambos entrenadores compartieron la necesidad inicial de recurrir a futbolistas juveniles y lograron, a la vez, recuperar el nivel de jugadores con trayectoria en el plantel. “El Vasco y su cuerpo técnico encontraron al equipo rápidamente, en un comienzo tuvo la necesidad de usar a jugadores juveniles que le respondieron de muy buena manera y recuperó, en cuanto a nivel futbolístico, a varios jugadores tal como hizo Bianchi”, explicó.

El cafetero amplió esa comparación al referirse al vínculo que Arruabarrena establece con el plantel, un rasgo que, según su lectura, también se asemeja al estilo de Bianchi. “La seriedad, el acercarse a los futbolistas, pero también manteniendo una distancia. Esto lo digo desde afuera porque no lo he visto en esta nueva etapa al Vasco, pero por lo que analicé y hablé con amigos del club, vemos que es indudable que se asemeja en muchas cosas a Carlos”, afirmó.

“Ahora tenemos que sentirnos orgullosos, festejar y esperar venga mucho más, porque este equipo lo ha demostrado, no se conforma, este grupo quiere más y quiere ir por más”, concluyó Serna.

Temas Relacionados

Boca JuniorsLeandro ParedesCopa SudamericanaCarlos BianchiMauricio "Chicho" SernaRodolfo Arruabarrena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

Los futbolistas convocados arribaron al predio Lionel Messi y comenzaron la preparación para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, en La Bombonera y el estadio Mario Alberto Kempes, respectivamente

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

Una figura del plantel no se tomó de buena manera el pedido del argentino de marcharse del Colchonero en medio del Mundial

“No nos sentó bien”: la confesión de un compañero de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sobre su frustrada venta al Barcelona

Los tres gigantes europeos que se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán: “Gusta y convence”

Tres clubes europeos siguen de cerca al guardameta de 22 años, mientras en Núñez trabajan para extender su contrato y elevar la cláusula de rescisión a 100 millones de dólares

Los tres gigantes europeos que se disputan al arquero de River Plate Santiago Beltrán: “Gusta y convence”

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

La mediocampista uruguaya anunció su salida del combinado nacional mediante un mensaje conmovedor en redes sociales, tras una extensa trayectoria con la camiseta de su país

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

El United, con apenas una victoria en diez fechas y hundido en la zona de descenso, se encamina a prescindir de Carrick antes del próximo partido; Pochettino aparece como la primera opción de la dirigencia

El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

MALDITOS NERDS

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Duck Side of the Moon llegará a PlayStation 5 el 17 de noviembre con la actualización gratuita Homegrown

Barbie llega a PowerWash Simulator 2 con cinco niveles ambientados en Malibú

Top Hat Studios anuncia la demo de Delivery Must Complete para enero de 2027

Hyperspace Neptunia: Unlimited llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

ENTRETENIMIENTO

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Robbie Williams responde a las acusaciones de plagio contra Olivia Rodrigo por su canción navideña

Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

Oasis rechaza asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

INFOBAE AMÉRICA

Sala Constitucional frena aprobación del presupuesto 2027 en Costa Rica y prohíbe a diputados votarlo antes del 29 de noviembre

Sala Constitucional frena aprobación del presupuesto 2027 en Costa Rica y prohíbe a diputados votarlo antes del 29 de noviembre

Fuerza Armada de El Salvador solicita $314,5 millones para 2027: el 85 % se concentrará en salarios y bonos militares

Eugenia Almeida: quince relatos y el instante exacto en que la vida se desmorona

El primer ministro de Haití viajará a El Salvador para definir el futuro de 2,500 efectivos, dice agencia

Laura Fernández se reúne con la DEA y la Embajada de Estados Unidos tras decomiso récord de 74 toneladas de droga en Costa Rica