“Es indudable”: Chicho Serna enumeró los puntos de comparación entre Arruabarrena y Carlos Bianchi tras el título de Boca

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Mauricio “Chicho” Serna trazó un paralelismo entre el proceso que lleva adelante Rodolfo Arruabarrena al frente de Boca Juniors y el trabajo que desarrolló Carlos Bianchi en el club, tras la consagración del Xeneize como campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino.

El ex jugador colombiano analizó el presente del plantel de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla.

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“Este Boca ha mostrado superioridad ante los rivales, por algo terminó sumando durante todo el año”, explicó Serna en una entrevista concedida a Equipo F en ESPN. Chicho remarcó que el equipo ejerció protagonismo tanto de local como de visitante a lo largo del semestre. El ex volante consideró que la obtención de un título era importante para la institución después de un período sin logros. “No ganar un título en tres años era un peso para Boca”, sostuvo.

El elogio del Chicho Serna a Leandro Paredes

Consultado sobre las cualidades de Arruabarrena como entrenador, Serna destacó su formación y su manera de conducir al plantel. “El Vasco es una persona muy profesional, muy seria, muy trabajador, un líder desde el trabajo”, afirmó. El ex jugador también recordó las características que exhibía Arruabarrena durante su etapa como futbolista, con una resistencia física que le permitía mantener un rendimiento sostenido a lo largo de los partidos. “Tenía mucha garra, mucho corazón y físicamente era superdotado, porque el Vasco iba y volvía durante noventa, cien minutos con una tranquilidad impresionante”, señaló.

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Serna consideró, de todos modos, que la identidad futbolística del equipo no depende de manera exclusiva del entrenador, sino también de la impronta que imponen determinados jugadores dentro de la cancha. En ese sentido, mencionó de manera particular a Leandro Paredes. “Este equipo tiene una identidad en la que quizás el Vasco intervino en algunos momentos, pero creo que la identidad que muestra Boca Juniors en cuanto al juego es por Paredes”, explicó.

Sobre el capitán también destacó su compromiso tras su participación en la última Copa del Mundo: “Ese profesionalismo que demostró Leandro Paredes, que terminó el Mundial y a la semana tuvo puesta la camiseta de Boca y volvió a competir”.

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Chicho Serna destacó el trabajo de Boca Predio

Además, Serna atribuyó parte de la cohesión del equipo a la influencia de los jugadores con mayor experiencia dentro del vestuario. Mencionó en particular a Paredes, Rodrigo Battaglia y Agustín Marchesín como piezas clave para que las indicaciones del cuerpo técnico llegaran con claridad al resto del plantel. “Creo que Paredes, Battaglia, Marchesín, que son los más grandes, han ayudado para que el mensaje del entrenador llegue a los futbolistas, espero que el Vasco se quede por muchos años más”, sostuvo.

En tanto que el ex jugador trazó una comparación directa entre el proceso de Arruabarrena y el que desarrolló Bianchi en distintas etapas de su carrera en Boca Juniors. Según Serna, ambos entrenadores compartieron la necesidad inicial de recurrir a futbolistas juveniles y lograron, a la vez, recuperar el nivel de jugadores con trayectoria en el plantel. “El Vasco y su cuerpo técnico encontraron al equipo rápidamente, en un comienzo tuvo la necesidad de usar a jugadores juveniles que le respondieron de muy buena manera y recuperó, en cuanto a nivel futbolístico, a varios jugadores tal como hizo Bianchi”, explicó.

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El cafetero amplió esa comparación al referirse al vínculo que Arruabarrena establece con el plantel, un rasgo que, según su lectura, también se asemeja al estilo de Bianchi. “La seriedad, el acercarse a los futbolistas, pero también manteniendo una distancia. Esto lo digo desde afuera porque no lo he visto en esta nueva etapa al Vasco, pero por lo que analicé y hablé con amigos del club, vemos que es indudable que se asemeja en muchas cosas a Carlos”, afirmó.

“Ahora tenemos que sentirnos orgullosos, festejar y esperar venga mucho más, porque este equipo lo ha demostrado, no se conforma, este grupo quiere más y quiere ir por más”, concluyó Serna.

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