El mensaje que Mora Calabrese le dedicó a Abel Pintos en su presentación ante el papa León XIV: “Mi amor y admiración por vos”

Abel Pintos interpretó una versión acústica de su tema “La llave” ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione de Claypole (Video: Instagram)

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Mientras Abel Pintos interpretaba “La llave” a metros del papa León XIV, Mora Calabrese seguía cada instante desde la capilla del Cottolengo Don Orione de Claypole, con la emoción a flor de piel. La esposa del cantante bahiense estuvo presente en uno de los momentos más significativos de la visita apostólica del pontífice a la Argentina, este lunes 9 de noviembre, y fue ella quien ofreció al público una mirada íntima de la jornada a través de sus historias de Instagram.

La jornada para la pareja comenzó antes del amanecer. A las 5.21, Calabrese ya se encontraba en el predio de Don Orione y lo registró: una foto de la cruz iluminada sobre el edificio, los árboles todavía a oscuras y el cielo apenas empezando a aclararse. La ubicación y el horario aparecían sobre la imagen, dejando constancia del esfuerzo que implicó acompañar a Pintos en ese día que él mismo había anticipado como excepcional. Poco después compartió otra escena más cotidiana: dos mates acercándose a modo de brindis. Uno de ellos lucía imágenes de la Selección Argentina y la camiseta número 10 de Lionel Messi. “Chin chin de mates”, escribió, etiquetando al fotógrafo oficial del músico.

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Mora Calabrese estuvo en el predio desde las 5.21 y compartió detalles de la jornada a través de sus redes sociales

La actuación de Abel tuvo lugar pasadas las 9:20 horas, luego del testimonio de una de las mujeres residentes en el establecimiento. Vestido con traje azul, camisa celeste y corbata al tono, el cantante se ubicó de pie a la derecha del pontífice e interpretó una versión acústica de “La llave”, su propio tema, acompañado por sus guitarristas, sus coristas y el coro de residentes del Cottolengo. León XIV siguió la presentación con atención junto a su comitiva. Al finalizar, durante el discurso posterior, el Papa pronunció las palabras que quedaron grabadas en quienes estaban presentes: “Gracias por la música”.

El pontífice pronunció la frase “Gracias por la música” durante el discurso posterior a la presentación artística

Desde su lugar en la capilla, Mora eligió un sitio más reservado para registrar en video el momento en que su marido cantaba frente al Sumo pontífice. Luego subió ese material a sus historias junto a una dedicatoria que condensó lo que sintió: “¡Emocionante! Mi amor y admiración por vos @abelpintos”. También compartió un retrato en blanco y negro de León XIV, sentado, con las manos juntas y una leve sonrisa, tomado durante la ceremonia.

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La preparación de Pintos para la ocasión había sido meticulosa. La invitación formal llegó desde el Vaticano a principios de septiembre, luego de que la Iglesia local presentara su nombre ante las autoridades pontificias. En las semanas siguientes, el músico visitó el Cottolengo en varias oportunidades para conocer a las autoridades, a los trabajadores y a los residentes, y para ensayar con el coro de la institución. “Es muy emocionante. Esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad de cantar para el Papa y compartir con ellos”, había declarado el artista en diálogo con TN. Y agregó: “Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros”.

Abel Pintos encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como gesto adicional para la ocasión, Abel encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV: una fue entregada al pontífice, otra quedó en el Cottolengo Don Orione y la tercera pasó a su colección personal. El obsequio sumó un recuerdo tangible a una experiencia que el cantante describió en su posteo posterior a la presentación con palabras de profunda gratitud. “Qué emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro del Cottolengo Don Orione porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, escribió. Y concluyó: “Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas. Gracias, Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!”.

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El acto contó entre sus asistentes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las máximas autoridades eclesiásticas del país. También estuvieron presentes los directivos del establecimiento, el personal de salud y los cerca de 400 residentes con discapacidades que integran la comunidad del Cottolengo. León XIV había llegado al lugar a bordo del papamóvil y saludó a quienes lo esperaban detrás de las vallas antes de ingresar al recinto para las actividades con la comunidad.