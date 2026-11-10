Política

Monitor del Congreso: qué legisladores hablaron más y cuáles fueron las palabras más usadas en 2026

Una herramienta desarrollada por la UBA, Data CP, permite monitorear de forma accesible la actividad legislativa. En esta nota, Infobae analizó las intervenciones de diputados y senadores

Recinto de la Cámara de Diputados
Recinto de la Cámara de Diputados
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Discursos políticos que prolongan las sesiones hasta altas horas de la madrugada, cruces verbales, chicanas para cortes en redes y alocuciones que quedan plasmadas en los diarios de sesiones, que nadie luego nunca lee. ¿Qué dijeron los legisladores nacionales en sus alocuciones en el recinto de ambas cámaras?

En lo que va de la gestión libertaria, “Estado”, “poder”, “política”, “derechos” y “personas” fueron las palabras en común más usadas por los diputados de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el peronismo, Provincias Unidas y el PRO - los cuatro más numerosos de la Cámara baja-, en sus intervenciones en el recinto.

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En cambio, “inflación” sólo figura entre las más dichas por los legisladores del bloque de LLA (que integran 95 diputados), y “libertad”, es compartida por los del oficialismo y los del PRO (12 diputados). En el caso de los integrantes de la bancada macrista, también aparece la palabra “cambio” entre las más mencionadas en los discursos.

En las alocuciones de los diputados de Unión por la Patria (la segunda bancada más numerosa con 92 miembros), se distinguen “trabajadores”, “Fondo” (por Fondo Monetario Internacional), “pueblo” y “pública“.

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En los discursos de los 18 diputados de Provincias Unidas, se repiten “discapacidad”, “presupuesto” e “impuestos”.

Así surge del relevamiento que hizo Infobae sitio Data CP, una plataforma desarrollada por el politólogo Pablo Cerchia junto a la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, para monitorear la actividad del Congreso de la Nación.

En el Senado, “Estado”, “política” y “poder” también figuran entre las más dichas por los representantes del bloque Justicialista (22 senadores), LLA (21 senadores) y la UCR (10 senadores).

En lo que va de la gestión de Milei, entre las intervenciones de los peronistas y los radicales en la Cámara alta, también aparecen con frecuencia la palabra “presupuesto”, uno de los ejes de los reclamos opositores en la Cámara alta, donde la UCR tiene posiciones menos unánimes respecto del oficialismo. En la bancada Justicialista, en tanto, se repitieron “trabajadores”, “trabajo” y “laboral”.

Y entre los senadores de la UCR, especialmente, se destacan “pública”, “educación”, y “universidades”, en línea con la defensa de la educación superior gratuita del partido centenario.

Infobae focalizó el análisis en estos tres bloques por ser los más numerosos de la Cámara alta.

La información que contiene Data CP

Bajo el formato de datos abiertos y descargables, el sitio de la Carrera de Ciencia Política de la UBA reúne el registro de todos los legisladores que componen ambas cámaras , actuales e históricos, cómo votó cada uno cada ley, qué proyectos presentaron, qué dijeron en el recinto en sus intervenciones, y cuántos viajes hicieron.

Web del sitio Data CP
Web del sitio Data CP

“La idea es ofrecer un sitio donde la gente pueda consultar más fácilmente la información del Congreso que, si bien es pública, no es muy accesible, ni comparable entre sí. El objetivo es que sea más transparente para facilitar el control y la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía”, explicó Cerchia a Infobae.

La plataforma está automatizada y se actualiza cuando hay datos nuevos del Congreso. La fecha de corte de los datos, al cierre de esta nota, era el 21 de octubre para la Cámara de Diputados, y el 29 de este mes para la de Senadores.

En 2026, en la Cámara de Diputados los términos más mencionados en los discursos fueron: “trabajadores” (1.075 veces), “Estado” (940), “trabajo” (861), “política” (840), “poder” (819), “derechos” (798), “personas” (797), “Milei” (637), “discapacidad” (607) y “familias” (607).

Y en la Cámara alta, las palabras más dichas en sus intervenciones por los senadores fueron: “trabajadores” (1.003 veces), “trabajo” (989), “Estado” (963), “derechos” (718), “empresas” (708), “poder” (677), “laboral” (661), “política” (649), “sistema” (579) y “justicia” (553).

Los legisladores que más hablaron

El senador justicialista José Mayans fue el que más habló en el recinto entre enero de 2024 y octubre pasado. En sus discursos, usó 145.896 palabras en total, en las 337 intervenciones que tuvo en las 44 sesiones ordinarias y extraordinarias que hubo en ese período.

El senador peronista Mayans fue el más expresivo en lo que va de la gestión de Milei
El senador peronista Mayans fue el más expresivo en lo que va de la gestión de Milei

Sus alocuciones equivalen a 216 páginas tamaño A4 con fuente 12 e interlineado sencillo. El formoseño preside el Bloque Justicialista en la Cámara alta y es, hoy, el de mayor experiencia parlamentaria ya que va por su quinto mandato consecutivo.

Le sigue el diputado santafesino Germán Martínez, de Unión por la Patria, con 96.020 palabras pronunciadas en sus 448 intervenciones en las 57 sesiones que hubo en la Cámara baja entre 2024 y octubre de este año. Desde febrero de 2022 es el presidente del bloque den la Cámara baja - en ese momento Frente de Todos -, y va por su segundo mandato consecutivo.

Germán Martínez aparece en segundo lugar entre los más locuaces del Congreso
Germán Martínez aparece en segundo lugar entre los más locuaces del Congreso

En tercer lugar se ubica el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (Provincias Unidas), con 81.163 palabras a lo largo de 106 intervenciones. El actual presidente de la UCR ingresó a la Cámara baja en el último recambio legislativo de finales del año pasado. Antes había ocupado un escaño en el Senado.

En el otro extremo, los tres legisladores con menos palabras pronunciadas fueron diputados. El menos locuaz en la Cámara baja fue el cordobés Ignacio García Aresca (de Hacemos, e integrantes del bloque de Provincias Unidas), con solo 35 palabras pronunciadas en el recinto durante 2026 y una sola intervención durante el gobierno de Milei. Fue en mayo pasado cuando se trató la reforma en el régimen de Zonas Frías.

Le siguen el santiagueño José Gómez (Unión por la Patria) con 47 palabras dichas este año, y la radical entrerriana Marcela Antola, con 52 palabras pronunciadas en dos escuetas intervenciones durante el 2024.

Análisis por bloque

En la Cámara de Diputados, en cantidad de palabras pronunciadas por los integrantes de los distintos bloques en sus intervenciones sumadas, lideró la principal bancada opositora de Unión por la Patria con 1.025.017 palabras en total. Sus 92 integrantes dieron 2.891 discursos desde 2024 hasta finales del mes pasado.

Le siguió La Libertad Avanza con 333.618 palabras y 1.212 intervenciones de sus diputados. Y en tercer lugar, el PRO con 234.160 palabras y 784 intervenciones de sus integrantes.

En la Cámara de Senadores lideró el bloque Justicialista con 325.872 palabras, 523 alocuciones. Le siguió La Libertad Avanza con 247.655 palabras y 650 discursos brindados en el recinto.

Y los bloques con menos locuacidad fueron La Neuquinidad, integrado por Karina Maureira, que responde al mandatario de esa provincia Rolando Figueroa (5.851 palabras en 7 intervenciones), y Moveré Santa Cruz (4.332 palabras y 11 intervenciones), que tiene sólo 2 senadores.

Los años con mayor verborragia

En la Cámara de Diputados, el año con mayor cantidad de palabras dichas en el recinto en total fue 2016, el primero del gobierno de Mauricio Macri: 1.374.210. También fue el año con mayor cantidad de discursos: 3.455.

El de menor cantidad de palabras fue 2011, con 397.169. Y el de menor número de discursos, 2019, con 1.099.

En la Cámara de Senadores, el año con mayor cantidad de palabras fue 2020 con 1.231.387, paradójicamente, el año en que el cuerpo funcionó gran parte por zoom por la pandemia. Y el de mayor cantidad de intervenciones 2013, con 2.196 discursos.

El período en el que se dijeron menor cantidad de palabras fue 2023 (194.099), año en el que también hubo menos intervenciones (403) al ser un año electoral, y el Congreso quedar casi paralizado por la diputa política.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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