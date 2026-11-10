“Tenemos una oportunidad única”: científicos de Harvard investigan si el microbioma oral puede anticipar señales del cáncer colorrectal

Los investigadores comparan la hipótesis microbiana del cáncer colorrectal con el papel de Helicobacter pylori en el cáncer gástrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de hallar en la saliva o en las heces señales asociadas al cáncer colorrectal guía un nuevo proyecto de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Harvard.

La investigación analizará, en los mismos pacientes, muestras de boca, heces y tumores para estudiar el vínculo entre el microbioma oral y la enfermedad.

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El trabajo se apoyará en un biobanco estatal de Massachusetts, una infraestructura que reúne muestras biológicas y datos clínicos vinculados. La iniciativa, respaldada por el Centro de Ciencias de la Vida de Massachusetts, financia 13 proyectos en 11 centros médicos académicos e instituciones de investigación.

La novedad reside en que el equipo del Laboratorio Feres podrá comparar tres entornos biológicos del mismo paciente.

Aunque ya se han identificado bacterias procedentes de la boca en tumores colorrectales, son escasos los trabajos que disponen de muestras orales, fecales y tumorales coincidentes para investigar esa relación.

El microbioma oral es el conjunto de microorganismos que habita la boca. Investigaciones previas detectaron determinadas bacterias orales en tumores colorrectales, pero esa observación no demuestra por sí sola que causen la enfermedad. La comparación de muestras del mismo paciente busca determinar si existen patrones microbianos y moleculares comunes entre la boca, el intestino y el tumor.

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Los investigadores comparan la hipótesis microbiana del cáncer colorrectal con el papel de Helicobacter pylori en el cáncer gástrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muestras de un mismo paciente permitirán seguir el eje boca-intestino

La investigación estará dirigida por Magda Feres, catedrática y directora del Departamento de Medicina Oral, Infección e Inmunidad de Harvard. Su grupo estudiará cómo los microorganismos de la cavidad oral interactúan con el intestino y si intervienen en el desarrollo o la progresión del cáncer colorrectal.

“Tenemos una oportunidad única para profundizar en la comprensión del eje microbioma oral-intestinal en el cáncer colorrectal”, afirmó Feres en un artículo publicado por Harvard Gazette.

“Al integrar muestras orales, fecales y tumorales de los mismos pacientes con análisis multiómicos y aprendizaje automático, podemos acercarnos a avances en el diagnóstico precoz y la prevención”, agregó la investigadora.

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La meta es identificar biomarcadores antes de que la enfermedad avance

El equipo aplicará análisis multiómicos, que integran distintos tipos de información biológica, y modelos de aprendizaje automático. El objetivo es identificar combinaciones de características microbianas y moleculares vinculadas con el cáncer colorrectal y, eventualmente, biomarcadores que ayuden a distinguir a quienes presentan la enfermedad o a detectarla en una fase temprana.

Feres señaló que la calidad y la amplitud de los datos disponibles mediante el biobanco pueden facilitar esa búsqueda.

“Los datos que se pueden recopilar aquí, combinados con métodos de vanguardia para estudiar el microbioma oral-intestinal y nuevos modelos predictivos, representan una de las mejores oportunidades hasta la fecha para identificar firmas microbianas asociadas con el cáncer colorrectal”, sostuvo.

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El equipo científico aplica modelos de aprendizaje automático y análisis multiómicos para detectar firmas moleculares y microbianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, el proyecto no propone sustituir las herramientas de cribado ya utilizadas. Eduardo de Souza Oliveira, profesor e investigador del Laboratorio Feres, planteó una posible aplicación futura si los análisis permiten establecer una señal fiable.

“Si logramos identificar una huella microbiana o molecular que se correlacione de forma fiable con el cáncer colorrectal, no es difícil imaginar que esa huella pueda detectarse en la saliva o las heces”, dijo De Souza Oliveira. “Esto no sustituiría los métodos de cribado actuales, como la colonoscopia, pero podría ayudar a identificar a quienes más la necesitan”.

El proyecto busca esclarecer una asociación que aún no prueba causalidad

Feres comparó el desafío con la historia de Helicobacter pylori, una bacteria que modificó la comprensión de la úlcera péptica y que hoy se reconoce como factor de riesgo del cáncer gástrico. “Aún no sabemos si existen microorganismos que desempeñen funciones similares en el cáncer colorrectal, pero precisamente por eso debemos investigarlo”, afirmó.

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La iniciativa forma parte de un programa más amplio para crear en Massachusetts una red compartida de investigación con muestras de pacientes y datos clínicos asociados. Además de las instituciones académicas, participan socios de la industria con experiencia en supervisión regulatoria, sistemas seguros de datos, protección de la privacidad y gestión de muestras biológicas.

Para el Laboratorio Feres, esa estructura permite unir microbiología oral, investigación oncológica, análisis multiómicos y ciencia de datos a una escala difícil de alcanzar en un solo laboratorio. El proyecto recién comienza y no existe todavía un estudio de resultados publicado: el enlace disponible corresponde al anuncio de la iniciativa y a sus objetivos de investigación.

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