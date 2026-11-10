Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

El conductor de Otro día perdido ironizó sobre la agenda del periodista durante la gira del sumo pontífice en el país y recordó su intervención ante una emergencia médica en un vuelo (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

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Mario Pergolini bromeó con la intensa agenda de Nelson Castro durante una emisión de Otro día perdido (Eltrece), al referirse a la cobertura que el periodista realizó sobre la visita del papa León XIV a la Argentina.

El conductor destacó la actividad del conductor de Telenoche (Eltrece), aunque llevó el comentario al terreno del humor. “¡Cuidemos más a Nelson Castro! ¡Se nos va a morir!”, lanzó al aire. Pergolini sostuvo que la exigencia de la cobertura sería más propia de alguien más joven. “Esto estaba bien con un Nelson de 40 o 50 años, pero no tiene esa edad”, expresó.

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Luego enumeró algunas de las situaciones que atravesó Castro durante el viaje: “Va al Vaticano, vuelve con el Papa, salva a una persona en el avión… ¡Quejate, Nelson! ¡Hablá con alguien!”.

El periodista integró la nómina de 83 cronistas acreditados en el vuelo papal con destino a Montevideo

El comentario de Pergolini aludió a una emergencia ocurrida el 4 de noviembre, mientras el periodista viajaba a Roma para sumarse a la cobertura de la gira de León XIV por Uruguay, la Argentina y Perú. Durante el vuelo, el médico y periodista asistió a una pasajera que sufrió un bloqueo cardíaco grave.

El episodio se conoció a través de un mensaje que el conductor envió a las 00:01 al grupo de WhatsApp de la producción de su programa en Radio Rivadavia. Gonzalo Bañez, quien lo reemplazó al aire, reprodujo el texto en el que el periodista anticipó que había viajado con “trabajo médico a bordo”.

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Según el relato que compartió con sus compañeros, la pasajera sufrió un bloqueo cardíaco grave y estuvo “al borde del paro cardíaco”. Nelson explicó que la emergencia ocurrió antes del cruce del océano Atlántico. De haber sucedido durante ese tramo del viaje, habría debido recomendar al comandante regresar a Río de Janeiro.

Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió un bloqueo cardíaco antes de cruzar el océano Atlántico en un vuelo rumbo a Roma

La aeronave hizo una escala en esa ciudad brasileña y Castro, junto con una médica y los paramédicos que acudieron al avión, asistió a la mujer hasta la llegada de la ambulancia. “La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión”, explicó. La pasajera fue trasladada a un hospital tras la escala. No trascendieron su identidad ni datos sobre su evolución posterior.

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Antes de llegar a la Argentina, el periodista se incorporó al vuelo papal que partió de Roma con destino a Montevideo, primera escala de la gira de León XIV por Sudamérica. Formó parte del grupo de 83 periodistas acreditados por el Vaticano que acompañaron al pontífice a bordo de la aeronave.

El viaje entre Roma y la capital uruguaya duró 11 horas y 45 minutos. Durante ese trayecto, el periodista de TN y eltrece pudo saludar al Papa y entregarle un presente enviado por el Santuario de Mama Antula, en Santiago del Estero: una imagen del Manuelito, vinculada a la primera santa laica argentina.

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Los integrantes de Otro día perdido bromearon sobre la ubicuidad y el constante buen humor de Castro en las coberturas (Captura de video)

Castro contó que León XIV conversó con los comunicadores que viajaban en el avión y le respondió cuando le preguntó por su estado de salud. Tras la escala en Uruguay, el enviado especial siguió la llegada del pontífice a la Argentina, dentro de la transmisión conjunta que TN y eltrece realizaron el domingo 8 de noviembre.

Rada planteó que la presencia de Castro en distintos momentos de la cobertura parecía difícil de explicar. “¿Será que habrá más de un Nelson? No puede ser que esté en muchos lugares al mismo tiempo. Está en una combi con el Papamóvil, está en un helicóptero…”, comentó.

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Evelyn Botto coincidió con esa hipótesis humorística y Pergolini cerró el intercambio con otra observación sobre el ánimo del comunicador. “No me parece normal que esté siempre de buen humor”, dijo entre risas. Después agregó: “Podés ser el más bueno del mundo, pero no es normal que siempre tengas buen humor. Si el de al lado mío en el avión se empieza a ahogar, yo me hago el que estoy durmiendo y listo”.