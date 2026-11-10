Francia y Camboya inaugurarán un templo de casi 1.000 años restaurado en el complejo arqueológico de Angkor (REUTERS)

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El presidente francés, Emmanuel Macron, y el rey de Camboya, Norodom Sihamoni, inaugurarán el próximo 15 de noviembre el templo West Mebon, una construcción de casi 1.000 años situada en el complejo arqueológico de Angkor, después de 14 años de trabajos de restauración con participación de especialistas franceses.

El monumento, que emerge de un embalse en el extenso recinto arqueológico camboyano, forma parte del sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que incluye Angkor Wat y fue el centro del antiguo Imperio jemer. La ceremonia tendrá lugar en los márgenes de una cumbre de países francófonos que se celebrará en Phnom Penh los días 15 y 16 de noviembre.

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Los trabajos de conservación permitieron restaurar las 16 torres y los muros circundantes del templo. La semana pasada, los equipos completaron los últimos detalles de un marcador de piedra ubicado en la entrada del recinto.

El lugar también es conocido por el hallazgo de la mayor estatua de bronce descubierta hasta ahora en Camboya, el Vishnu reclinado, una pieza que actualmente forma parte de una exposición itinerante por distintos países.

El descubrimiento está rodeado de una leyenda. En 1936, un aldeano aseguró haber soñado que Buda se le apareció para pedirle que lo liberara de la tierra, donde se estaba asfixiando, según relató a la AFP Sarah Coudry, coordinadora francesa del proyecto.

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Las excavaciones ya se habían realizado en el lugar, pero cuando los trabajos se reanudaron en el punto exacto que había señalado el aldeano, los arqueólogos encontraron la estatua de la divinidad hindú.

La restauración del templo representó un desafío para los especialistas. Coudry describió el proceso como el armado de “un gigantesco rompecabezas tridimensional sin un modelo de referencia”.

El lugar también es conocido por el hallazgo de la mayor estatua de bronce descubierta hasta ahora en Camboya, el Vishnu reclinado, una pieza que actualmente forma parte de una exposición itinerante por distintos países (REUTERS)

Uno de los principales organismos involucrados en las tareas fue la Escuela Francesa de Estudios Asiáticos (EFEO), que comenzó en 1908, bajo supervisión del Gobierno francés, las labores de limpieza, catalogación y protección de restos arqueológicos que habían quedado olvidados en la selva.

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El legado de casi un siglo de dominio colonial francés en Camboya continúa bajo debate, aunque el arqueólogo Roland Fletcher, de la Universidad de Sídney, destacó la contribución de Francia a la preservación del patrimonio del país.

El trabajo de la EFEO permitió mostrar al mundo «uno de los mayores logros culturales de la humanidad», afirmó el investigador británico. “Siempre bromeé con que, si los británicos hubieran sido los administradores coloniales de Camboya, no habrían hecho nada con Angkor”, agregó.

Una tarea internacional de conservación

En la ciudad de Siem Reap, cerca del centro de la EFEO, una estatua de Shiva danzante aguarda su regreso al sitio arqueológico de Koh Ker, al noreste de Angkor. La figura, de cinco metros de altura y siete toneladas de peso, permanece en un depósito mientras los especialistas preparan su traslado.

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El director del centro, Eric Bourdonneau, explicó el trabajo minucioso que exigió reconstruir la escultura, que los saqueadores habían reducido a miles de fragmentos en distintos episodios durante el siglo XX. La restauración concluyó este año.

Además de los proyectos de conservación, la EFEO funciona como institución de investigación, con especialistas en manuscritos, lenguas y antropología. “Tenemos esta característica distintiva de abarcar prácticamente todos los campos del conocimiento que nos permiten comprender mejor la historia y la sociedad de Camboya”, explicó Bourdonneau.

La restauración del templo representó un desafío para los especialistas (REUTERS)

Desde la independencia del país, en 1953, las tareas de conservación en Angkor adquirieron una dimensión internacional. Japón, Corea del Sur, India y China figuran entre los países que contribuyeron a distintos proyectos en el complejo arqueológico.

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Sin embargo, Francia conserva un lugar particular en esa labor por más de un siglo de excavaciones, inventarios y fotografías que convirtieron a la EFEO en una referencia científica para el estudio de la antigua capital jemer.

(Con información de AFP)