El príncipe Harry y Meghan viajan a Bruselas para un acto sobre seguridad infantil tras el arresto del padre de la duquesa de Sussex

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El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, viajan este martes a Bruselas para participar en un acto del Parlamento Europeo sobre los riesgos que enfrentan los niños en las redes sociales, pocos días después del arresto en Estados Unidos del padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, acusado de presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

La visita marcará la primera aparición pública de Meghan desde que su padre, de 82 años, fue detenido el viernes por agentes del FBI en una residencia de ancianos de Lakeland, Florida. También será la primera vez que los duques de Sussex participen juntos en un acto público en el extranjero desde su regreso a vivir a Gran Bretaña este verano, después de seis años en Estados Unidos.

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La pareja inaugurará el Memorial de la Pantalla Perdida, una instalación que exhibirá 50 fotografías ampliadas de niños que murieron como consecuencia de los daños que sufrieron en las redes sociales. Las imágenes fueron tomadas de las pantallas de bloqueo de los teléfonos de sus padres.

En un principio, Harry y Meghan tenían previsto pronunciar un discurso conjunto durante el acto, pero ahora solo se espera que intervenga el príncipe. También participará en un panel de debate con activistas internacionales.

Una fuente anónima citada por el diario británico Daily Telegraph afirmó que Meghan “simplemente no está lo suficientemente fuerte emocionalmente como para hablar en público” tras la detención de su padre. Por su parte, un amigo de la pareja declaró al periódico The Times que Harry hablará sobre “la seguridad infantil”. “Cada quien puede interpretar su discurso como quiera, y puede tomarse de muchas maneras”, afirmó.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Thomas Markle fue acusado de un cargo de posesión de pornografía infantil. Según las autoridades, presuntamente “guardó material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), incluidas fotografías sexualmente explícitas de sí mismo con niñas prepúberes, en dos trasteros en el área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas”.

Markle podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Thomas Markle fue acusado de un cargo de posesión de pornografía infantil (Grosby Group)

El arresto se produjo después de que medios sensacionalistas británicos informaran el mes pasado sobre el hallazgo de fotografías de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de Markle en Filipinas. La policía de ese país del sudeste asiático confirmó posteriormente las acusaciones. El padre de Meghan negó esos señalamientos.

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La duquesa emitió un comunicado en el que afirmó estar “profundamente angustiada” por las acusaciones. También explicó que había bloqueado el contacto entre su padre y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, debido a otras acusaciones anteriores que calificó de “preocupantes e inquietantes”.

El acto del martes fue organizado por el eurodiputado español Antonio López-Isturiz y busca destacar la “necesidad urgente de hacer que el mundo digital sea más seguro para todos los niños”, según un comunicado de los organizadores.

La iniciativa constituye un “llamamiento a la acción” dirigido a responsables políticos, empresas tecnológicas y representantes de la sociedad para que refuercen la protección de los menores en internet.

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Harry y Meghan renunciaron a sus funciones oficiales dentro de la familia real británica a principios de 2020, aunque desde entonces mantienen actividades públicas a título privado.

El domingo, Harry participó en un acto conmemorativo del Día del Recuerdo en un pequeño pueblo. Ese mismo día, su padre, el rey Carlos III, encabezó un minuto de silencio en el Cenotafio de Londres en homenaje a los soldados que murieron en acto de servicio.

(Con información de AFP)