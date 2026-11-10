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Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Antes de dar la vuelta al mundo como artista, arrasar corazones y hasta llegar a Hollywood, Jorge Martínez asomó como un tenista con condiciones: “Fui parte de la camada anterior a Vilas”

Imagen dividida con un hombre sonriente en campera de cuero a la izquierda y un joven que juega al tenis con ropa blanca a la derecha.
Martínez, de 79 años, hoy vive en la Casa del Teatro. En sus inicios, brilló como tenista (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Billetera mata galán”, supo inocular con ocurrencia Jacobo Winograd en el lenguaje popular. En el caso de Jorge Martínez, exitosísimo artista, el bocado no fue su rol de actor. Galán mató tenista.

Protagonista de inoxidables novelas como La Extraña Dama o María de Nadie, antes de instalarse en las pantallas de la TV de todos los argentinos, de coleccionar suspiros y codearse con el jet set europeo, de hasta participar de una producción en Hollywood, Jorge Martínez fue tenista. Y uno sólido, que llegó a ser citado por Argentina para la Copa Davis. La fama lo encontró en los courts, pero lo abrazó en otra superficie: la de las tablas de un escenario.

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Martínez nació en Constitución, pero al poco tiempo se mudó a Caballito y pasó buena parte de su infancia en Ferro Carril Oeste. Se sumergió en el mundo de los deportes y se defendía en varios. A los 14 años, salió campeón argentino de tenis de mesa. También practicó pelota paleta. Hasta que fue tentado a habitar las canchas de polvo de ladrillo ubicadas en la sede del Verde sobre la calle Federico García Lorca (antes Cucha Cucha) en Caballito.

Fue Eduardo Prado, ex N° 2 de Argentina, quien le vio pasta y lo convocó para disputar un Interclubes de menores. No tenía raqueta, ni zapatillas. Pero tampoco miedo. Puso una condición: pidió ropa. Se la dieron. El tenis le dio una oportunidad. Y él le dio una oportunidad al tenis.

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Sus buenas actuaciones lo llevaron a entrenarse con los mejores proyectos del país en el Buenos Aires Lawn Tennis. Arribó a la semifinal de la Sunshine Club (una especie de Davis para menores de 18 años) y disputó en dobles del Orange Bowl (el torneo juvenil más importante) junto a Julián Ganzábal.

Además, llegó a probarse con nombres que marcaron una época, como los australianos Rod Laver y Ken Rosewall, el mexicano Rafael Osuna, el español Manolo Santana y el chileno Jaime Fillol. Y fue citado por el capitán Oscar Furlong a la Copa Davis. Todo vertiginoso, mientras ya despuntaba como modelo y la actuación comenzaba a apropiarse de su futuro. También había estudiado arquitectura durante cinco años y hasta había vendido cubiertas de automóviles.

El actor argentino tuvo un papel en la producción de 1984, protagonizada por Emilio Estévez

“Nosotros fuimos la camada anterior a Vilas. El tenis era un deporte que no era tan masivo, después se hizo popular con (Guillermo) Vilas y con (Gaby) Sabatini”, supo detallar en una entrevista con la TV Pública. “Yo ya había actuado, empecé a actuar a los 16, 17. El sábado y el domingo estaba todo el día en el club, me entrenaba martes y jueves a la tarde, y salía”, añadió entonces.

El desgaste que le provocó la multiplicidad de actividades lo llevó a elegir. El show business lo fue empujando a un pedestal a medida que sus interpretaciones ganaban peso a principios de los 70. Por ejemplo, cuando se incorporó a la obra teatral “40 quilates”, con Mirtha Legrand. O en la película “Pájaro Loco”. No obstante, fue una publicidad la que lo depositó en la popularidad.

“Soy un león vendiendo Durax, pero no duro en ningún bazar”, era su latiguillo en los spots, mientras probaba la fragilidad de los platos y vasos de otras marcas, al tiempo que los de la marca que lo contrataba se mantenían incólumes al ser arrojados.

Desde allí, brincó al estrellato. Más de 30 telenovelas, películas, trabajos en Los Ángeles, Puerto Rico e Italia, donde se convirtió en una celebridad y lo contrató Silvio Berlusconi, quien lo adoptó como el galán favorito de sus producciones.

Su carisma y presencia atravesaron la pantalla y el aroma a romance se escapó de la ficción. Marilina Ross, Verónica Castro, Raffaella Carrá y Alejandra Gavilanes fueron algunas de sus parejas más famosas. En los 80 y los 90, su nombre fue sinónimo de galán. “El número 1 soy yo, quizás el segundo es Carlos Mata”, supo declarar, cuando lo compararon con el actor venezolano.

Un hombre vestido con ropa deportiva blanca sostiene una raqueta en alto sobre una cancha de tenis de polvo de ladrillo
Martínez, en acción. En el histórico ciclo "tenis por la vida", había dupla con Emilio Disi

Mientras iba del brazo del éxito, nunca se olvidó del deporte que siempre amó. Realizó distintas colaboraciones con la Asociación Argentina de Tenis y se convirtió en un habitué de las ediciones de “Tenis por la Vida”, los festivales solidarios que reunían en partidos de dobles a leyendas como Vilas, Batata Clerc y Sabatini, con estrellas del espectáculo, como Carlín Calvo o el propio Martínez, que conformaba una dupla desopilante con Emilio Disi en jornadas de fin de semana que cosechaban un altísimo rating.

“Me contaron que jugaba muy bien, pero yo era muy chico cuando a él lo convocaban a la Davis”, supo bromear alguna vez Disi sobre su compañero. “Yo dejaba que él estuviera conmigo porque lo considero un buen muchacho, y me cargaba la raqueta y las pelotas. Era lo mejor que sabía hacer”, remató el chiste que confirmaba la complicidad.

Cuando llegó a Hollywood, Jorge Martínez tuvo una pequeña participación en la película Repo Man, de 1984, dirigida por Alex Cox y protagonizada por Emilio Estévez. El film sigue la historia de un joven que es reclutado para recuperar ilegalmente automóviles cuyos dueños nunca terminaron de pagar. Y el argentino encarna precisamente a... un tenista.

“La actuación es mi trabajo y el tenis, un hobby y una pasión. Pero nada es igual que entrar al court central del Buenos Aires”, supo subrayar. Sí, galán mató tenista, pero el espíritu siempre siguió revoloteando.

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