Rosana Correa, referente de Tierra, Techo y Trabajo: “El jubilado tiene que ir al centro social porque quiere, no por necesidad”

Rosana Correa, referente social y defensora de los derechos de los jubilados. A su izquierda, Pablo Mangano, presidente de la asociación Tierra, Techo y Trabajo

Guardar

Rosana Correa es una referente social, defensora de los derechos de los jubilados, que lleva más de treinta años trabajando con esa castigada franja de población en la Ciudad de Buenos Aires, donde la asociación civil que integra tiene 6 centros de jubilados y dos clubes sociales, uno en Chacarita, y otro en Pompeya.

La situación de los jubilados, los trámites que deben hacer y los beneficios —cada vez más restringidos— a los que pueden acceder no tienen secretos para ella. De todos lados la buscan para resolver problemas: conseguir cama en un hospital, tramitar la jubilación, obligar al banco a darles una tarjeta física, y con frecuencia debe pasar el mal trago de lidiar con hijos que buscan internar a sus padres en un geriátrico.

PUBLICIDAD

Tierra, Techo y Trabajo recibe a Infobae en uno de sus centros, ubicado en la calle Padilla al 600. Están Rosana Correra, Pablo Mangano, presidente de la asociación, y una joven comunera, Jazmín Tello, que es la referente de ese centro de Villa Crespo. “Referente de un espacio social —aclara ella— Y comunera”.

Es jueves y el local está repleto porque ese día de la semana hay una merienda especial, organizada por los mismos jubilados gracias a donaciones de los comerciantes del barrio: es una oportunidad de socialización.

¿Qué debería hacer el gobierno respecto de las jubilaciones?

“Hay que aumentar la jubilación —responde Correa—, sin exagerar, para que el gobierno no se quede sin fondos, pero tiene que acordarse todos los años de aumentarles, pero no diez mil pesos o un bono de 75 mil que es una vergüenza”.

PUBLICIDAD

El jueves es el día de la merienda semanal, organizada por los mismos jubilados

Relaciona esto con la cultura del trabajo, que está en crisis: “Se debe dar una jubilación digna porque es gente que laburó 45 años. Hay que hacer una diferencia con la gente que laburó. Para que los nietos vean que el trabajo sirve, que esa abuela cobra más porque laburó. Hoy los pibes no quieren laburar porque piensan ‘¿qué voy a cobrar? ¿lo que cobra mi abuela?”

El aumento de la jubilación es esencial, insiste. “Y no lo estoy pidiendo para todos —reitera—, lo estoy pidiendo para el que trabajó. Porque hay que dignificar el trabajo. Trabajaste cuarenta y cinco años, entonces te aumentan”.

PUBLICIDAD

También se relaciona con la dignidad: “El aumento de las jubilaciones es necesario, ya que el jubilado tiene que venir acá porque quiere, no por necesidad. Tiene que venir porque quiere estar con otros jubilados. Tenés que ver cómo se visten, cómo empilchan para venir al centro. Vienen porque quieren comer con otros, socializar, eso tiene que ser lo principal”.

Y recuerda que PAMI es obra social —subraya social— no es solamente médica, “es social, pero no respetan eso”.

Rosana también trabajó en PAMI. Conoce los vericuetos de esa estructura. Renunció porque le resultaba intolerable la indiferencia ante la problemática concreta del jubilado. “No podés estar en contra de los abuelos ni de los niños, no podés robar en una cooperadora escolar, ni a los viejos. O sea sí, lo podés hacer, pero es moralmente repugnante”.

PUBLICIDAD

Y agrega que ha visto muchos funcionarios de la obra social de jubilados volverse millonarios. En PAMI atienden muy mal, asegura, a pesar de que “son empleados de los jubilados, les pagan el sueldo con la plata de ellos”.

“Si son muy añosos no los quieren operar”, denuncia y se jacta de haber logrado que operen a una señora de 90 años que ahora está muy bien.

Ni hablar de lo que pasaría si legalizan la eutanasia…

A Rosana la buscan para resolver todo tipo de problemas. ¿De gente de los centros de jubilados de TTT? “De cualquiera. Vos me llamás y me decís: ‘Tengo una amiga que está con problemas’. Yo te digo: ‘Pasame, pasame todo’. Y no la conozco nunca a tu amiga. Aceptamos la pelota. Trabajamos para los jubilados.”

PUBLICIDAD

— Aumento de jubilación y ¿qué más?

— Recreación. Mucha recreación. Prevenir es mejor que curar. Si en PAMI articularan bien la prevención con los médicos de cabecera, nos evitaríamos cualquier cantidad de enfermedades. Que el clínico, el médico de cabecera, les diga los estudios que se tienen que hacer: el análisis de sangre, de orina, ver si están bien de los huesos, ecografía, etcétera. Nos evitaríamos muchos de los problemas que tienen los viejos. Después, gimnasia, caminata. Esto se relaciona con lo del entretenimiento. ¿Quién quiere ir a caminar veinte cuadras solo? Ahora, si vamos todos cantando, se prenden.

PUBLICIDAD

— Y la prevención.

— Sí, la valoración de los médicos de cabecera. Tienen cápita hasta el techo. No te atienden, porque no tienen ganas. Si hay doscientas personas por médico, la atención es superficial. A ver… tomale la presión. Ah, estás fenómeno. Listo”.

Jueves de merienda: la solidaridad vence a la soledad

“La gente viene a merendar para estar acompañada —dice Jazmín Tello—, porque quiere, quieren conocerse, charlar, no tienen a veces una necesidad económica tan acuciante. Pero una merienda acá no es lo mismo que solo. Vienen acá porque hay contención, se divierten, socializan. Hay mucha soledad. Los chicos crecieron, los nietos crecieron, hacen su vida, a veces tienen hasta tres trabajos y entonces no pueden acompañarlos. Algunos están muy solos. Vienen acá y encuentran un lugar donde estar. Nosotros decimos: la solidaridad vence a la soledad. Es nuestro lema. La cultura del encuentro”.

PUBLICIDAD

La solidaridad vence a la soledad y La cultura del encuentro: dos lemas de Tierra, Techo y Trabajo

Pablo Mangano y Rosana Corea cuentan que son muchos los casos de hijos que vienen buscando un geriátrico para internar a los padres. “Porque viven con ellos y se los quieren sacar de encima o porque se quieren quedar con la casa. Y el papá, ¿qué va a decir? Vos no tenés casa, tenés dos hijos. Y bueno, yo me voy al geriátrico, vos quedate en la casa. Se sacrifican… Hay un montón de casos así... Algunos hijos son terribles. Uno no lo puede creer.”

— Tengo entendido que ustedes promueven la intergeneracionalidad, o sea, que se relacionen también los jóvenes con ellos.

— Hay unos 50 chicos jóvenes que participan. Acompañan a los viejos en todos los trámites. Hoy, por ejemplo, una diputada me pide si puedo atender a un abuelo que le faltan los anteojos, y no tiene plata. Yo la hubiese sacado del bolso, pero bueno, hago la gestión. Me avisan de una óptica cuyo dueño es solidario y le hace anteojos a los abuelos que no tienen plata. El dueño de la óptica, que también es un hombre mayor y solidario con la gente grande, viene al centro de jubilados y se sorprende; “¿Todo esto hacen por la gente grande? Yo no puedo creer que haya gente joven que esté haciendo esto". Acá nunca van solos, siempre los acompaña alguno de los chicos.

PUBLICIDAD

Los jóvenes de la asociación civil Tierra, Techo y Trabajo en la misa del papa León XIV

— ¿También los acompañan en otro tipo de actividades, sociales, recreativas?

—: Claro, eso es indispensable para nosotros. Indispensable. Por ejemplo, les conseguimos entradas para ir al Colón. Cinco o seis pibes los van a acompañar todo el tiempo. Hay un jubilado que dice: “Nos tienen que cuidar porque nos desparramamos”. [ríen]

Jazmín cuenta que hay que estar en todos los detalles: “Tienen que subir a un micro y tenés que tener un cajón de Coca-Cola para que puedan subir ellos. Si no está el cajón hacen un quilombo bárbaro. En este local tenemos nuestro propio cajoncito de micro”. [ríen]

Además de la merienda, hay juegos —las señoras “son locas por el buraco”—. Los hombres, si van, optan por el truco. Hay clases de danzas folklóricas y de tango. Manualidades para jóvenes y viejos. Yoga, gimnasia, etc.

Pero lo que más convoca es la clase para aprender a usar el celular.

“Es esencial. Porque todos te dicen: ‘Mi hijo no me tiene paciencia’. Y ahora es todo digital. Les dicen: ‘Bajate la aplicación’. Les dicen que se vacunen pero tienen que pedir turno a través de la página Mi Buenos Aires, les piden validación…”

También hay espacio para la solidaridad, a través de una actividad que se llama Tendiendo Puentes y que coordina el comedor Gomero. Desde la pandemia, una vez a la semana le toca a TTT preparar 90 viandas para personas en situación de calle. Las llevan a una plaza de Barrancas de Belgrano donde se distribuyen. “Todos los martes, llueva, truene, caiga Navidad, feriado, cocinamos 90 viandas. De lunes a lunes se encarga una institución, sea religiosa, política, social, de garantizar la comida”, explican.

Para cumplir con ese compromiso se juntan las cocineras y colaboran los jubilados y otros voluntarios del barrio. Los jóvenes son los encargados de envolverlas y llevarlas.

“Tratamos de devolverle la dignidad a las personas —dice Jazmín Tello—. Por ejemplo, la ropa que juntamos en la campaña de donación de invierno solo la damos si está en buen estado. La persona tiene que sentirse bien, porque esté en la calle no quiere decir que no sea una persona digna. Miramos mucho eso, porque hay tanto destrato, les sacan todo, les sacan las ganas de vivir… Cuando damos las viandas, no permitimos que le saquen fotos a la gente que recibe la vianda, a la persona necesitada. La foto para hacer política es un asco”.

Jazmin Tello (de frente, remera negra) es comuinera y es la referente del centro de la calle Padilla

Tendiendo Puentes tiene también una dimensión interreligiosa porque participan todas las religiones, todas las colectividades. “Nosotros todos los años plantamos un árbol de olivo en alguna plaza y vienen referentes de las diferentes religiones —cuentan—. Es emocionante, cuando ves todo lo que está pasando en el mundo, mientras que acá nos tomamos todos de la mano… El otro día aquí en Villa Crespo, hubo 300 personas en un encuentro por la paz, la fraternidad y la justicia, y cantó un musulmán y todos en paz. Los musulmanes una vez al año nos donan doscientos kilos de carne para el comedor. En la fiesta de ellos”.

De lunes a viernes al mediodía funciona un comedor de PAMI en el centro social de TTT.

— ¿PAMI qué les da a ustedes?

— Muchas lágrimas, muchas puteadas [risas]

— Pero les dan fondos para el comedor.

— Dan 4300 pesos por cabeza y por día.

— ¿Cuánto es el costo real de la comida que dan?

— Alrededor de quince mil pesos. Hay que dar entrada, plato principal y postre.

— Y viene la nutricionista de PAMI a supervisar el menú…

— Sí, y en un estado de locura, había pedido que les diéramos todos los días carne… Enloqueció la nutricionista. ¿Por qué antes de armar el menú no nos llaman a nosotros? Vas a la verdulería, a la carnicería y sabés lo que valen las cosas. Pensar que hace 20, 25 años, los bolsones que daba el PAMI había que buscarlos con acompañante por lo pesados que eran. Tenían carne, tenía pollo. Eran unas bolsas que hoy deben valer un millón de pesos.

Centro Jubilados TTT

— ¿Y cómo se las arreglan ahora?

— Está el banco de comida, donde venden más barato, alimentos que están cerca del vencimiento. Y hay mucha solidaridad entre las organizaciones. Mucha, mucha. Mucha solidaridad entre nosotros. Y donaciones, de panaderías, verdulerías, algún carnicero también.

“Acá no se deprime nadie”

— ¿Dan también algún tipo de apoyo psicológico para la gente grande?

—A veces desde Tercera Edad del gobierno de la Ciudad te mandan apoyo psicológico. Si lo pedís, pero nosotros queremos que estén locos. Sí hacemos mucho taller cognitivo, para la memoria.

— Preguntaba porque a veces la gente está sola, se deprime…

— Acá no se deprime nadie. [risas] No les damos tiempo.

— ¿Sigue habiendo viajes del Pami?

— No, se terminó eso, se terminó el subsidio de alquileres, los subsidios para la luz, el gas. Lo bueno es que cuando ya tienen un lugar de pertenencia, cualquier pregunta vienen acá. A veces hasta me preguntan: “¿A quién vamos a votar?”

Lorenzo es la mascota del centro y uno de sus grandes atractivos. "Afiliamos gente por Lorenzo. Entran los mayores porque lo aman. Lo conoce todo el barrio."

Aída Palacios es la encargada de organizar la merienda semanal de los jueves. También fue la que trajo la idea. “Yo voy a los comercios, hablo del centro que tenemos, de la gente que viene a comer, de las actividades que hacemos”.

— ¿Cuántas, cuántas personas hay acá merendando?

— Cien por lo menos.

—¿Cuánto hace que dan la merienda?

— Cinco años. Para el día de la madre o del padre, yo preparo el menú para todos. Y los negocios me ayudan. Soy pensionada y vivo con mi nieto. Esto lo hago más que nada de corazón, porque me gusta lo social. Siempre hice estas cosas. No tengo vergüenza de ir a explicar y pedir y así he conseguido aportes de todos los negocios grandes.

— Le gusta hacer una actividad solidaria, voluntaria.

— Me encanta. Antes hice esto para una salita de primeros auxilios en un barrio humilde, donde juntaban cosas para ayudar a la gente necesitada. Después en la cooperadora de una escuela, donde hacíamos kermés, bailes, hicimos una biblioteca, una sala de ciencias, un club de los sábados… Y ahora estoy acá, me encanta hacer esto. Se puede hacer muchas cosas si uno tiene ganas.

Aída Palacios trajo la idea de organizar una merienda a la semana. Exito total

María Cristina Mendoza es la cocinera. Es paraguaya pero lleva muchos años viviendo en Argentina.

— ¿Hace todo sola?

— Tengo una ayudante.No, tengo una compañera.

— ¿Para cuántas personas cocina?

— Cincuenta y cuatro.

— ¿Y qué cocina?

— Viene un menú hecho por nutricionistas de PAMI. Se trata de hacer lo mejor posible y cuando no, hay opciones. Pero siempre hay que estar cumpliendo los requisitos, que son geniales, total, no tienen que pagarlo ellos. Pagan una parte solamente.

—¿Cómo llegó a encargarte de la cocina?

— Sucedió que PAMI exigió que se cocinara en el local, entonces mi hija me sugirió, porque no encontraban otra persona. Cuando empezamos, Jazmín, que es la referente de acá, me dijo: “Se hace con lo que tenemos”. Entonces empecé yo …

— … a hacer magia…-

— Magia. Hay que hacer magia [ríe]. Ir a pedir en las verdulerías, ir acá y allá porque si no, no alcanzaba.

María Cristina Mendoza cocina de lunes a viernes para 54 personas

— ¿Cuánto hace que está a cargo de la cocina?

— Siete años. Este es mi trajinar de todos los días, pero me ayuda a levantarme. Me agrada.

— ¿Cuántas horas le lleva hacer la comida?

— Sinceramente no me pongo horario a mí misma porque tengo la costumbre de adelantar mi trabajo para el otro día. Me gusta tener la zanahoria y la papa peladas, la cebolla cortada... Entonces, estoy desde las once de la mañana y me quedo hasta las siete más o menos.

María Cristina también se encarga de las 90 viandas de los martes. En esa tarea le ayudan dos voluntarias. Dice que, cuando llevan las viandas para la gente sin techo, ella luego pregunta: “¿Cómo recibieron la comida? Estaba deliciosa, me contestan. Y eso para mí es una gran satisfacción.”

Piensa seguir cocinando mientras le dé la salud, mientras aguanten las rodillas.

El mensaje del papa León XIV

Argentina es un país con mucho tejido social comunitario. Mucha solidaridad. Entonces, la gente encuentra casi siempre algún lugar donde la contengan.

En el encuentro con representantes del mundo de la producción y del trabajo, en la UCA, el papa León destacó eso cuando dijo que la gente “no espera pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”.

Y agregó: “Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”.

La asociación civil Tierra, Techo y Trabajo en la misa del papa León XIV