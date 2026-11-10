Visitó el pueblo más aislado de Argentina y encontró un obstáculo impensado: “Para llegar, primero tenés que ingresar a Bolivia”

Los Toldos, en la provincia de Salta, es el pueblo más aislado de Argentina. Su vía de acceso es ingresando a Bolivia (Video: gentileza: @ariel_arial)

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Hay pueblos que parecen estar escondidos entre las montañas y a los que llegar representa una aventura en sí misma. Los Toldos, en el norte de Salta, es uno de ellos. Rodeado de cerros, ríos y vegetación de las Yungas, este pequeño destino tiene una particularidad geográfica que sorprende a quienes lo visitan. “Para llegar, hay salir del país, ingresar a Bolivia y después volver a cruzar la frontera”, contó a Infobae el youtuber salteño Aarón Calles, que se especializa en mostrar los rincones ocultos y las bellezas de su provincia desde sus redes @aarondh43.

Sin embargo, Aaron explicó que no es la única manera de llegar. También existe un camino íntegramente argentino que conecta Los Toldos con Santa Victoria Oeste. Es una alternativa mucho menos utilizada porque atraviesa sectores montañosos, tiene tramos muy difíciles y puede volverse intransitable con las lluvias. Para recorrerlo se necesita una camioneta 4x4, experiencia en caminos de montaña y buenas condiciones climáticas. “Casi nadie lo elige”, admitió el youtuber.

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La ruta habitual comienza en San Ramón de la Nueva Orán. Desde allí se toma la Ruta Nacional 50 hasta Aguas Blancas, donde se realizan los trámites migratorios y aduaneros. Después de cruzar el puente internacional, se continúa por territorio boliviano durante unos 92 kilómetros hasta La Mamora, también conocida como Cruce Los Toldos.

El youtuber salteño Aarón Calles visitó Los Toldos y mostró sus principales atractivos

En ese punto se vuelve a cruzar el río Bermejo para ingresar nuevamente a la Argentina. Desde allí restan aproximadamente 18 kilómetros por la Ruta Provincial 19, un camino de tierra que conduce hasta el pueblo.

“El camino que usamos todos, principalmente los que van de tour de compras en Bolivia, es el que va por la ciudad de Orán y Aguas Blancas, que tiene su límite con la ciudad boliviana de Bermejo”, explicó Aaron, quien además hizo hincapié en las dos formas de cruzar esa frontera.

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“Una es la legal por la Aduana, ingresando con vehículos. Y la informal es cruzar desde Aguas Blancas a Bermejo en una chalana, y luego tomar un micro o un taxi colectivo hasta La Mamora. Desde el puente internacional es posible continuar a pie o contratar un vehículo para completar el trayecto”, detalló Aaron.

La ubicación de Los Toldos tiene una explicación histórica. El 9 de julio de 1925, Argentina y Bolivia firmaron el Tratado Carrillo-Díez de Medina, que estableció nuevos límites internacionales en la región. Como consecuencia de ese acuerdo, el territorio de Los Toldos, que hasta entonces pertenecía a Bolivia, pasó a formar parte de la Argentina. La incorporación definitiva se concretó en 1941.

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Desde entonces, la localidad quedó del lado argentino de la frontera, pero su conexión terrestre más práctica continuó dependiendo de los caminos bolivianos. Esa situación hace que, para llegar desde Salta capital o desde otros puntos del país, los visitantes deban atravesar los controles fronterizos.

Para los que eligen llegar a Los Toldos únicamente por caminos argentinos, la travesía se vuelve más complicada. “Hay que hacer un recorrido por la montaña, de aproximadamente 80 kilómetros entre Santa Victoria Oeste y Los Toldos, pese a que la distancia en línea recta es de apenas 28 kilómetros”, precisaron los viajeros de Inventando Caminos, un grupo de amigos que se dedican a las aventuras off-road y 4x4 por lugares poco conocidos del país. “La traza montañosa nos obligó a realizar numerosas curvas y rodeos hasta completar unos 80 kilómetros”, agregaron.

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Existe una segunda alternativa para llegar a Los Toldos sin salir de la Argentina: un camino de montaña de unos 80 kilómetros que conecta Santa Victoria Oeste con la localidad. Es una travesía exigente que requiere camionetas 4x4 y buenas condiciones climáticas (Foto: gentileza Interviniendo Caminos)

Este camino fue habilitado recién en 2020, en plena pandemia, cuando Bolivia cerró sus fronteras y la localidad quedó aislada. El gobierno de Salta tuvo que trabajar contra reloj para habilitar una conexión terrestre por territorio argentino. Si bien ya existía como una antigua huella de mulas, se necesitaban nuevas obras para permitir el paso de vehículos.

“Aunque con el tiempo se realizaron mejoras, continúa siendo una alternativa compleja, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los derrumbes y el barro pueden bloquear la circulación”, remarcaron los integrantes de Inventado Caminos, que hicieron ese recorrido.

La travesía comenzó en la ciudad Nazareno, departamento de Santa Victoria, donde pasaron la noche. Desde allí tomaron un camino de montaña que los llevó por Abra Mono, Trigo Huaico y la Cuesta de Acoite, hasta llegar a Santa Victoria Oeste.

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Este camino fue habilitado recién en 2020, en plena pandemia, cuando Bolivia cerró sus fronteras y la localidad quedó aislada (Foto: gentileza Interviniendo Caminos)

En buena parte de ese primer tramo circularon por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El paisaje alternaba montañas áridas, pequeñas poblaciones y vistas profundas de los valles. En Acoyte hicieron una parada para observar el río Santa Victoria. “Los vehículos sufrieron tres pinchaduras de neumáticos”, recordaron sobre los tramos más exigentes.

Al salir de Santa Victoria Oeste, el grupo tomó el camino hacia Los Toldos. Durante el recorrido tuvieron que avanzar con precaución por sectores angostos, sortear animales que ocupaban la huella y atravesar distintos cursos de agua. En algunos puntos, las camionetas debieron maniobrar para superar pasos complicados.

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El cambio de paisaje fue otra de las particularidades del trayecto. Después de atravesar zonas de montaña con poca vegetación, comenzaron a aparecer pastizales, árboles y una vegetación mucho más abundante. A medida que se acercaban a Los Toldos, el entorno se transformaba hasta anticipar la selva de las Yungas.

En algunos puntos del camino, las camionetas deben maniobrar para superar pasos complicados (Foto: gentileza Interviniendo Caminos)

Finalmente, después de una jornada de viaje, llegaron a destino. El grupo había conseguido completar un recorrido que no solo exige vehículos adecuados, sino también planificación y atención permanente a las condiciones del camino. “La recomendación es no intentar hacerlo sin una 4x4 y sin consultar previamente el estado de la traza y las condiciones meteorológicas”, señalaron.

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Un pueblo entre las nubes

Mientras el grupo de Inventando Caminos eligió el acceso argentino por las montañas, Aarón llegó a Los Toldos por la vía habitual y aprovechó su estadía para conocer sus atractivos. “Es un destino tranquilo, ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza. Está ubicado a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar y rodeado de cerros que, en determinadas épocas, quedan cubiertos por nubes bajas. Esa característica explica uno de los nombres populares del pueblo: “un valle entre las nubes”, contó.

Durante su recorrido visitó la plaza principal, la parroquia San Pedro Apóstol y las calles del casco urbano. También destacó el buen estado de los espacios públicos y la tranquilidad de la localidad, donde es posible dejar una bicicleta estacionada sin preocuparse demasiado por la seguridad.

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Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Los Toldos

La economía local tiene una fuerte presencia de la ganadería, pero la cercanía con Bolivia también se refleja en los comercios. Aarón encontró bebidas y alimentos provenientes de Tarija, cuyos precios resultaban competitivos por la diferencia cambiaria.

En una de sus paradas probó el Karpil, una bebida que ya había conocido durante un viaje anterior a Bolivia y que describió como “una versión más intensa de un jugo energizante”. También conversó con comerciantes y vecinos sobre los productos que se venden en el pueblo y las particularidades de vivir en una localidad fronteriza.

“Muchos jóvenes deben trasladarse a Salta u otras provincias para continuar sus estudios, debido a la limitada oferta educativa. A lo que se suman las dificultades de acceso, que condicionan la llegada de turistas, pese al potencial de la zona”, se lamentó.

La economía local tiene una fuerte presencia de la ganadería, pero la cercanía con Bolivia también se refleja en los comercios. Aarón encontró bebidas y alimentos provenientes de Tarija

Cascadas, ríos, la reserva natural y el parque nacional

La estadía de Aarón no se limitó a recorrer las calles. Junto con un grupo de amigos locales salió en bicicleta para conocer algunos atractivos naturales de los alrededores, como la cascada Dardo Ramírez, también conocida como cascada del Vallecito.

“Es idea para pasar el día, reunirse con amigos y refrescarse en el agua. En los sectores más bajos de la zona también existe la posibilidad de pescar truchas”, señaló.

En esa zona, los ríos y arroyos son parte del paisaje característico de Los Toldos. El agua atraviesa los valles y acompaña los caminos que conectan el pueblo con sus alrededores, en un entorno que combina montañas, vegetación y pequeños espacios de recreación.

Después de recorrer unos 92 kilómetros por territorio boliviano, los visitantes llegan a La Mamora, también conocida como Cruce Los Toldos. Desde allí deben volver a cruzar el río Bermejo y avanzar otros 18 kilómetros por la Ruta Provincial 19 (Foto: Municipio de Los Toldos)

Otro de los lugares que visitó fue la Reserva Natural El Nogalar de Los Toldos, un área protegida administrada por Parques Nacionales y creada en 2006. Tiene una superficie de 3.275 hectáreas y conserva ambientes de las Yungas, bosques montanos y pastizales de neblina.

La reserva es hábitat de especies emblemáticas como el yaguareté y la taruca, ambas declaradas Monumento Natural. Se encuentra a aproximadamente 1,2 kilómetros del pueblo y cuenta con un sector recreativo con mesas, quincho y espacios abiertos.

Los Toldos también funciona como punto de partida para visitar el Parque Nacional Baritú, uno de los espacios naturales más remotos y de acceso más difícil del país. “La entrada se encuentra en el paraje El Lipeo, a unos 26 kilómetros del pueblo por la Ruta Provincial 19”, detalló Aaron quien advirtió que el estado de la traza depende de las lluvias y de las tareas de mantenimiento. Por eso se recomendó utilizar vehículos 4x4 o contratar el servicio de transporte con conductores locales que conocen el recorrido.

Entre los atractivos naturales de la zona se encuentra la cascada Dardo Ramírez, también conocida como cascada del Vallecito. Es un lugar elegido para pasar el día, refrescarse en el agua y compartir una jornada al aire libre

Para Aarón, la visita a Los Toldos fue una oportunidad para descubrir un rincón de Salta que llevaba años queriendo conocer. Entre las cascadas, la reserva, las montañas y la hospitalidad de sus habitantes, encontró un destino con un enorme potencial turístico; pero tan inaccesible que lo hace poco disfrutable.