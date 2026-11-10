Lando Norris, con Infobae: “Espero con ilusión correr con la Fórmula 1 en Argentina”

Lando Norris le contó a Infobae sus ganas de correr en Argentina (AFP)

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Lando Norris volvió al triunfo este domingo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de San Pablo. En la previa a la carrera brasileña Infobae pudo hablar con el campeón mundial saliente, que luce el número “1″ en su McLaren MCL40 en las últimas fechas de la temporada.

En una rueda de prensa, este medio le consultó al piloto inglés de 26 años qué piensa de una posible vuelta de la Máxima a Argentina. La última vez fue hace 28 años, el 12 abril de 1998, con la victoria de Michael Schumacher, con la Ferrari. Lando vino al mundo el 13 de noviembre de 1999.

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“No creo haber visto una carrera allí, pero las carreras que están en América y Sudamérica, para mí, son mis favoritas. Ya sea aquí en Brasil, México, Austin, como en todo este lado del mundo, en realidad, probablemente esté entre mis cinco o seis carreras favoritas de la temporada, junto con Mónaco y Silverstone”, respondió el británico.

Norris insistió en la atmósfera que se vive en esta parte del mundo y resaltó que “son los fines de semana que más disfruto”. Acerca de nuestro país, destacó la tradición y cultura por el automovilismo: “Es otro lugar al que tampoco he ido nunca en mi vida. Pero sé que está lleno de personas muy apasionadas y sé que Argentina ha formado parte del automovilismo y de la Fórmula 1 durante muchos años”.

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Lando Norris se despide del "1" en su McLaren (REUTERS/Adriano Machado)

Lando amplió sus concepto sobre la chance de competir en Buenos Aires y afirmó que “es algo que espero con ilusión. Creo que es bonito cuando también tenemos nuevos lugares a los que ir en el calendario. Así que estoy emocionado. No sé en qué año iremos, pero desde luego espero que sea en el futuro”.

Respecto de la chance de que la Máxima retorne a Argentina, este fin de semana hubo una reunión entre Stefano Domenicali, el CEO de la Formula One Management (FOM), la empresa que es dueña de los derechos comerciales de la F1, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. El encuentro fue positivo y los próximos meses serán clave para poder seguir avanzando en las negociaciones.

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En caso de prosperar, la carrera se llamará Gran Premio de Buenos Aires de F1, debido a que la Ciudad se hizo cargo de la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Es la misma denominación que tiene el evento del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad cuya categoría reina es el MotoGP. El gobierno porteño también gestionó recuperar la fecha luego de 28 años tras la última visita en 1999. Cabe recordar que entre 2014 y 2025 se corrió en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

En cuanto a la F1, en condiciones normales Argentina no podrá reinsertarse en el calendario hasta 2029, ya que en 2028 finalizarán los primeros contratos con Singapur, Portugal y México. La única chance de que se pueda correr antes en Buenos Aires es si en 2027 continúa el conflicto en Medio Oriente y si FOM y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) deciden no correr allí y que Argentina pueda ser un eventual reemplazante. Habrá que esperar que el futuro circuito de 4,9 kilómetros, que se está construyendo en el Oscar y Juan Gálvez, esté en condiciones para tener el Grado 1 de la FIA.

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El asfaltado en el Autódromo de Buenos Aires

También se deberá trabajar en el presupuesto para poder albergar al evento. Macri adelantó que busca un contrato por cinco años. Si bien no habló de números, Infobae pudo averiguar que el canon anual alcanzaría los 40 millones de dólares por canon anual.

Fue la tercera victoria en la temporada de Norris, cuyo trono lo heredó Kimi Antonelli, quien aseguró su corona en la fecha anterior en México y con 20 años se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la F1. En tanto, Mercedes también plasmó la corona en el Campeonato Mundial de Constructores.

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Norris dejó una revelación sobre el impacto del título logrado en 2025 en su vida. “No me cambió, sinceramente. Solo cambia si decides que cambie, y yo no quería que cambiara ni un poco. Siento que mi vida ya es increíble. No necesito que nada cambie. Por supuesto, tienes más cosas que hacer con los medios, y tienes más personas interesadas en trabajar contigo y cosas así, pero eso no cambia mi vida. Mi vida es lo que hago cuando estoy en casa, cuando estoy con mis amigos. Y esto no es un logro personal, sino del equipo que tuve para poder conseguirlo”. La pregunta fue hecha por el periodista chileno Alejandro Cisterna, de El Mercurio.

Además, elogió a Antonelli y subrayó que “Kimi hizo un trabajo increíble esta temporada, así que estoy muy feliz de que el número uno pase a sus manos. Si lo usa o no, no lo sé. Tiene muchos muchos más años para intentar conseguirlo de nuevo en el futuro”.

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Restan tres fechas para terminar el presente ejercicio. Luego de Las Vegas, el 21 de noviembre, en principio la FOM y FIA apuntan a correr en Qatar (29/11) y en Abu Dhabi (6/12), aunque habrá que ver si se finalmente las competencias se desarrollan allí ante la coyuntura bélica. Como plan B, este medio pudo saber que las escuderías ya hicieron reservas en Imola y zonas aledañas en caso de que el Autódromo Enzo y Dino Ferrari deba reemplazar a alguna de las fechas de Medio Oriente.