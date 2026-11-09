Glucemia alta: síntomas silenciosos y repercusiones graves para el cuerpo

Una persona mide sus niveles de glucosa en sangre con un glucómetro digital sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siempre se habla de la “glucosa alta” cuando las personas buscan referirse a la concentración de azúcar en la sangre.

Sin embargo, en realidad, el término correcto (aunque muchas personas lo desconocen) es glucemia, ya que la glucosa es la fuente de energía en las células y la glucemia es la que mide su concentración.

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Los niveles de glucosa se regulan principalmente mediante hormonas como la insulina y el glucagón, producidas por el páncreas, pero cuando existe una mayor o menor concentración esto se mide en términos de glucemia.

Su importancia para la salud radica en que el organismo necesita mantenerla dentro de un rango adecuado. De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) una variación en las glucemia puede tener los efectos siguientes:

Glucemia alta (hiperglucemia): puede indicar diabetes o un control insuficiente de esta enfermedad. Sostenida en el tiempo, puede dañar vasos sanguíneos, nervios, riñones, ojos y corazón.

Glucemia baja (hipoglucemia): puede provocar sudoración, temblores, hambre, mareos, confusión e incluso pérdida de conciencia si es grave.

Control y prevención: medir la glucemia ayuda a diagnosticar y seguir la diabetes, ajustar tratamientos y detectar riesgos antes de que aparezcan complicaciones.

En adultos, como referencia general, una glucosa en ayunas suele considerarse normal por debajo de 100 mg/dL. Valores entre 100 y 125 mg/dL pueden sugerir prediabetes, y 126 mg/dL o más, confirmados en otra prueba, pueden ser compatibles con diabetes. La interpretación debe hacerla un profesional de salud y depende del contexto clínico.

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Un hombre con diabetes utiliza un dispositivo de punción para extraer una muestra de sangre de su dedo, mientras su medidor de glucosa, un vaso de agua y manzanas frescas reposan sobre la mesa de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las consecuencias de una glucemia alta por tiempo prolongado

Como mencionamos antes, una glucemia alta sostenida, a la cual se califica como hiperglucemia crónica, puede dañar progresivamente los vasos sanguíneos y los nervios. Según señala información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el tiempo una aumenta el riesgo de los siguientes padecimientos:

Enfermedad cardiovascular: infarto, accidente cerebrovascular, hipertensión y problemas de circulación.

Daño renal (nefropatía diabética): pérdida de proteínas por la orina y, en casos avanzados, insuficiencia renal.

Problemas oculares (retinopatía diabética): visión borrosa, hemorragias en la retina y posible pérdida visual.

Daño nervioso (neuropatía): hormigueo, ardor, dolor o falta de sensibilidad, especialmente en pies y piernas.

Pie diabético: heridas que no cicatrizan bien, infecciones, úlceras y, en situaciones graves, amputaciones.

Mayor susceptibilidad a infecciones: por ejemplo, en piel, encías, vías urinarias o zona genital.

Problemas de cicatrización: las lesiones pueden tardar más en curarse.

Disfunción sexual: como disfunción eréctil en hombres y alteraciones de la respuesta sexual en mujeres.

Problemas cognitivos: un mal control metabólico prolongado se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Además, niveles muy elevados de glucosa pueden desencadenar urgencias médicas, como la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglucémico, que requieren atención inmediata.

El control regular de la glucemia, la alimentación, la actividad física y el tratamiento indicado por un profesional ayudan a prevenir o retrasar estas complicaciones.

Una mesa de laboratorio presenta una maqueta de hígado humano, resultados impresos de glucosa y triglicéridos, un glucómetro y viales para el análisis de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto debo revisar la glucemia para detectar alteraciones

Depende de tus antecedentes y de si ya tienes un diagnóstico de diabetes o prediabetes:

Sin diabetes ni factores de riesgo: en general, se recomienda un análisis de glucosa o hemoglobina glicosilada (A1C) desde los 35 años , y repetirlo al menos cada 3 años si el resultado es normal.

Con factores de riesgo: conviene controlarse antes y con mayor frecuencia. Por ejemplo, si hay sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, sedentarismo, síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de diabetes gestacional o enfermedad cardiovascular.

Prediabetes: habitualmente se controla una vez por año , o con la frecuencia que indique el profesional.

Diabetes diagnosticada: la frecuencia de automonitoreo cambia según el tratamiento. Quienes usan insulina pueden requerir controles varias veces al día o un monitor continuo de glucosa; quienes no usan insulina quizá necesiten mediciones menos frecuentes, definidas con su equipo de salud.

Embarazo o diabetes gestacional: los controles suelen ser más estrechos y deben seguir una indicación médica específica.

Consulta antes si aparecen síntomas como mucha sed, orinar con frecuencia, visión borrosa, cansancio inusual, pérdida de peso sin explicación o infecciones repetidas. Una sola medición alterada no siempre confirma diabetes: normalmente debe repetirse o complementarse con otros estudios.

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En resumen

Glucemia es el término médico para referirse a la concentración de glucosa en la sangre; “glucosa alta” es una expresión común, pero menos precisa.

La glucosa aporta energía a las células y su concentración se regula principalmente mediante la insulina y el glucagón , hormonas producidas por el páncreas.

Mantener la glucemia en rangos adecuados es necesario para prevenir problemas de salud: Hiperglucemia: nivel alto de glucosa en sangre. Hipoglucemia: nivel bajo de glucosa en sangre.

La hiperglucemia puede relacionarse con diabetes o con un control insuficiente de la enfermedad. Si se mantiene durante mucho tiempo, puede afectar vasos sanguíneos, nervios, riñones, ojos y corazón.

La hipoglucemia puede provocar sudoración, temblores, hambre, mareos, confusión y, en casos graves, pérdida de conciencia.

Como referencia, una glucosa en ayunas: Menor de 100 mg/dL suele considerarse normal. Entre 100 y 125 mg/dL puede indicar prediabetes. De 126 mg/dL o más , confirmada en otra prueba, puede ser compatible con diabetes.

La glucemia alta sostenida aumenta el riesgo de: Infarto, accidente cerebrovascular, hipertensión y problemas circulatorios. Daño renal e insuficiencia renal. Retinopatía diabética, visión borrosa y pérdida visual. Neuropatía, con dolor, ardor, hormigueo o pérdida de sensibilidad. Pie diabético, infecciones, úlceras y amputaciones. Infecciones frecuentes y problemas de cicatrización. Disfunción sexual y deterioro cognitivo.

Niveles muy elevados de glucosa pueden derivar en emergencias médicas como cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico .

El control de la glucemia, una alimentación adecuada, actividad física y el tratamiento médico ayudan a prevenir o retrasar complicaciones.

La frecuencia de revisión depende de cada caso: Personas sin diabetes ni factores de riesgo: desde los 35 años , al menos cada tres años si los resultados son normales. Personas con sobrepeso, antecedentes familiares, hipertensión o colesterol alto: controles antes y con mayor frecuencia. Prediabetes: generalmente una vez al año. Diabetes: según el tratamiento; quienes usan insulina pueden requerir varias mediciones al día. Embarazo o diabetes gestacional: requieren vigilancia más estrecha.

Se recomienda acudir a valoración médica si hay sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, visión borrosa, cansancio inusual, pérdida de peso sin explicación o infecciones recurrentes.

Una medición alterada no confirma por sí sola un diagnóstico de diabetes; suele requerir repetición o estudios complementarios.