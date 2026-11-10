Ni más inmunes ni menos necesitados: así reacciona el cerebro al desvelo según la edad

Un estudio de Imaging Neuroscience analizó la respuesta del cerebro ante una restricción de sueño a tres horas en adultos jóvenes y mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Envejecer no implica necesitar menos horas de descanso. Las personas mayores suelen requerir entre siete y nueve horas de sueño por noche, aunque pueden acostarse y despertarse más temprano, tener un sueño más liviano o atravesar más despertares durante la noche.

Esos cambios pueden dar la impresión de que dormir menos forma parte inevitable de la edad. Sin embargo, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos explica que las personas mayores necesitan aproximadamente la misma cantidad de sueño que otros adultos y que las enfermedades, el dolor, los medicamentos y los trastornos del sueño pueden dificultar un descanso suficiente. La guía del Instituto sobre sueño y adultos mayores también señala que la falta de sueño de calidad puede expresarse con cansancio, irritabilidad o dificultades para conciliar y mantener el sueño.

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Una investigación publicada en 2026 en Imaging Neuroscience aportó un dato específico sobre esa relación entre edad y descanso: después de una noche limitada a tres horas, las redes cerebrales cambiaron en direcciones opuestas entre adultos jóvenes y mayores. El estudio no demuestra que las personas mayores toleren mejor dormir poco en su vida diaria, pero ayuda a explicar por qué la respuesta del cerebro a una noche breve puede variar según la edad.

El sueño se vuelve más liviano y fragmentado con la edad

Ciertas conexiones neuronales se fortalecieron en los jóvenes tras dormir poco, mientras que en las personas mayores se debilitaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años, es frecuente que el descanso nocturno sea menos continuo. Las personas mayores suelen pasar menos tiempo en sueño profundo, despertarse más veces y adelantar sus horarios de sueño y vigilia. De acuerdo con Healthy Sleep, una guía de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, no hay pruebas de que los adultos mayores puedan mantenerse saludables con menos horas de sueño que los jóvenes; el cambio está en la forma de dormir, no en la necesidad de descanso.

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La calidad también importa. Dormir siete u ocho horas no siempre equivale a descansar si el sueño se interrumpe muchas veces. Harvard Health Publishing, la publicación de salud de la Facultad de Medicina de Harvard, indica que los despertares nocturnos, algunos medicamentos y problemas como la apnea del sueño pueden interferir con la continuidad del descanso en edades avanzadas. Dreaming of a good night’s rest reúne esas variaciones y recuerda que el objetivo es alcanzar un sueño reparador, no solo acumular horas en la cama.

Las dificultades para dormir tampoco deben atribuirse de manera automática al envejecimiento. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento menciona entre los factores que pueden afectar el sueño a los problemas de salud, el dolor y los tratamientos farmacológicos, además de trastornos como el insomnio, la apnea y el síndrome de piernas inquietas.

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Una noche de tres horas produjo cambios cerebrales distintos según la edad

La modularidad de las redes cerebrales aumentó en los participantes de entre 65 y 75 años y disminuyó en el grupo de menor edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio publicado de Imaging Neuroscience comparó dos condiciones en adultos sanos: una noche de sueño habitual y otra en la que el descanso se redujo a tres horas. Tras el control de calidad de las imágenes por resonancia magnética, el análisis incluyó a 23 participantes de 20 a 30 años y a 19 de 65 a 75 años.

Los autores, encabezados por Josh Neudorf, observaron que algunas conexiones entre regiones cerebrales se fortalecieron en los participantes jóvenes tras la restricción, mientras que en los mayores se debilitaron. También encontraron diferencias en la modularidad, una medida que describe cómo se agrupan las conexiones de una red cerebral. En el grupo mayor, la modularidad aumentó después de la noche breve; en el joven, disminuyó.

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La conectividad funcional es una medición de la actividad coordinada entre distintas zonas del cerebro. El equipo propuso que los cambios hallados en los participantes mayores son compatibles con una hipótesis de compensación, según la cual el cerebro puede reorganizar parte de su funcionamiento frente a transformaciones asociadas con la edad. Esa lectura requiere cautela: describe un patrón de actividad cerebral y no una ventaja comprobada en la vida cotidiana.

La investigación no evaluó memoria, atención ni toma de decisiones después de la restricción de sueño. Por eso, sus resultados no permiten concluir que las personas mayores rindan igual o mejor que las jóvenes tras una noche corta. Tampoco sirven para recomendar menos horas de descanso ni para extrapolar el resultado a insomnio persistente, apnea u otras condiciones de salud.

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