Tomar café con frecuencia se asocia con cambios en la actividad intestinal, según un estudio

Las personas con ingesta frecuente de café mostraron una mayor diversidad microbiana en el tracto intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café suele asociarse con el inicio del día, pero su recorrido no termina en la taza. Un estudio de la Universidad de Copenhague observó que el consumo habitual de café se vincula con cambios en la microbiota y en el funcionamiento del intestino en un grupo de adultos sanos de Dinamarca.

La investigación, publicada en la revista Gut Microbiology, analizó una muestra pequeña de 61 personas y comparó a quienes tomaban entre una y cinco tazas al día durante más de tres de los ocho días del seguimiento con quienes consumían café con menor frecuencia.

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Los resultados no prueban que el café sea la causa directa de los cambios detectados, aunque abren preguntas sobre su relación con la digestión y el estreñimiento.

Para seguir lo que sucedía dentro del aparato digestivo, el equipo pidió a los participantes que tragaran una pequeña cápsula electrónica. Durante su tránsito, el dispositivo registró el tiempo de recorrido, la temperatura, el pH y las contracciones intestinales.

Esta representación visual destaca la vasta y diversa comunidad de microorganismos dentro del intestino humano, cuya complejidad es vital para la salud digestiva, inmunológica y cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores habituales mostraron más diversidad microbiana

El trabajo halló que las personas que bebían café con frecuencia tenían una mayor diversidad de microorganismos en el intestino que aquellas que lo consumían menos.

Investigaciones anteriores ya habían sugerido una relación entre esta bebida y la composición de la microbiota intestinal, pero el nuevo estudio también se concentró en aspectos físicos del funcionamiento digestivo.

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“Pero, quizás aún más importante, el consumo frecuente de café parece afectar la fisiología del intestino en sí, es decir, cómo funciona el intestino”, afirmó Francesca Bucci, primera autora del estudio y doctoranda del Departamento de Nutrición, Ejercicio y Deportes de la Universidad de Copenhague.

Los participantes que tomaban café de manera habitual también presentaron un pH más bajo en el intestino delgado y más contracciones en el colon. El pH interviene en el trabajo de las enzimas digestivas y en la descomposición de los alimentos, aunque los investigadores todavía no saben si el cambio observado resulta favorable o perjudicial para la salud.

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Más contracciones podrían influir en el tránsito intestinal

La estimulación de las contracciones en el colon puede favorecer el tránsito digestivo regular y mitigar el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las contracciones del intestino impulsan el contenido digestivo a lo largo del colon. Por eso, el dato puede ser relevante para entender problemas frecuentes como el estreñimiento o las deposiciones irregulares, aunque el estudio no evaluó un tratamiento ni permite recomendar el café con ese fin.

“Las contracciones en el intestino pueden favorecer una digestión saludable, ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener los músculos intestinales en buen estado”, señaló Bucci.

Los autores subrayan una limitación central: al tratarse de una comparación entre hábitos de consumo, no pueden asegurar que las diferencias se expliquen solo por el café. La alimentación, los horarios y otros factores de la vida cotidiana también podrían influir en los resultados.

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Aun así, Henrik Munch Roager, autor principal, profesor asociado y responsable del grupo de investigación, consideró que existen motivos para estudiar esa posibilidad con mayor detalle.

“Por ejemplo, ya sabemos por otros estudios que el café puede influir en diversos procesos del sistema digestivo, incluida la secreción de ácido en el estómago. Por lo tanto, hay buenas razones para creer que lo que estamos observando no es mera coincidencia. De forma anecdótica, muchas personas también informan que el café afecta su digestión”, afirmó.

El próximo paso será controlar el consumo de café

El equipo de la Universidad de Copenhague propone realizar ensayos de intervención: controlar cuánto café beben los participantes y comparar períodos de consumo elevado con otros sin café. Ese diseño permitiría evaluar con más precisión si la bebida provoca cambios en la fisiología intestinal.

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“Muchas personas sufren de estreñimiento y deposiciones irregulares. Si logramos comprender cómo afecta el café a la digestión y a las contracciones intestinales, podríamos utilizar ese conocimiento para estimular la motilidad intestinal de forma natural. Eso sería sumamente valioso”, sostuvo Roager.

La American Heart Association aconseja no superar los 400 miligramos diarios de cafeína en la dieta de adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto café es demasiado, según la ciencia

Los resultados sobre el intestino no indican que convenga aumentar el consumo de café.

Para la mayoría de los adultos, una referencia general de la American Heart Association es no superar los 400 miligramos de cafeína por día, una cantidad que equivale aproximadamente a entre tres y cinco tazas de café filtrado de 230 a 240 mililitros. La equivalencia puede variar: el tamaño de la taza, la concentración y el método de preparación cambian el aporte de cafeína.

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El límite no es igual para todas las personas. El insomnio, las palpitaciones, el nerviosismo, la ansiedad o las molestias digestivas pueden ser señales de que la cantidad resulta excesiva para alguien en particular. La respuesta también depende de factores como la edad, el metabolismo, los medicamentos y antecedentes de hipertensión o problemas cardíacos.

La preparación importa además por otros motivos. El café filtrado contiene menos cafestol que el espresso o el preparado con prensa francesa; ese compuesto puede elevar el colesterol LDL. Las bebidas energéticas y los concentrados de cafeína tampoco son equivalentes a una taza de café, ya que pueden reunir altas dosis en poco volumen.

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