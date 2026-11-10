Ciencia

Tomar café con frecuencia se asocia con cambios en la actividad intestinal, según un estudio

Un trabajo de la Universidad de Copenhague detectó diferencias en la microbiota, el pH y las contracciones del colon

Cafetera de émbolo con café negro, taza blanca llena, granos de café dispersos y una cuchara pequeña sobre una mesa de madera clara.
Las personas con ingesta frecuente de café mostraron una mayor diversidad microbiana en el tracto intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El café suele asociarse con el inicio del día, pero su recorrido no termina en la taza. Un estudio de la Universidad de Copenhague observó que el consumo habitual de café se vincula con cambios en la microbiota y en el funcionamiento del intestino en un grupo de adultos sanos de Dinamarca.

La investigación, publicada en la revista Gut Microbiology, analizó una muestra pequeña de 61 personas y comparó a quienes tomaban entre una y cinco tazas al día durante más de tres de los ocho días del seguimiento con quienes consumían café con menor frecuencia.

PUBLICIDAD

Los resultados no prueban que el café sea la causa directa de los cambios detectados, aunque abren preguntas sobre su relación con la digestión y el estreñimiento.

Para seguir lo que sucedía dentro del aparato digestivo, el equipo pidió a los participantes que tragaran una pequeña cápsula electrónica. Durante su tránsito, el dispositivo registró el tiempo de recorrido, la temperatura, el pH y las contracciones intestinales.

Visualización 3D del colon humano mostrando la diversidad del microbioma intestinal, con múltiples bacterias de distintas formas y colores, y una silueta cerebral en la parte superior.
Esta representación visual destaca la vasta y diversa comunidad de microorganismos dentro del intestino humano, cuya complejidad es vital para la salud digestiva, inmunológica y cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores habituales mostraron más diversidad microbiana

El trabajo halló que las personas que bebían café con frecuencia tenían una mayor diversidad de microorganismos en el intestino que aquellas que lo consumían menos.

Investigaciones anteriores ya habían sugerido una relación entre esta bebida y la composición de la microbiota intestinal, pero el nuevo estudio también se concentró en aspectos físicos del funcionamiento digestivo.

PUBLICIDAD

“Pero, quizás aún más importante, el consumo frecuente de café parece afectar la fisiología del intestino en sí, es decir, cómo funciona el intestino”, afirmó Francesca Bucci, primera autora del estudio y doctoranda del Departamento de Nutrición, Ejercicio y Deportes de la Universidad de Copenhague.

Los participantes que tomaban café de manera habitual también presentaron un pH más bajo en el intestino delgado y más contracciones en el colon. El pH interviene en el trabajo de las enzimas digestivas y en la descomposición de los alimentos, aunque los investigadores todavía no saben si el cambio observado resulta favorable o perjudicial para la salud.

Más contracciones podrían influir en el tránsito intestinal

Persona bebiendo café, taza roja, bebida caliente, momento relajante, aroma a café, calma matutina, hábito cotidiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La estimulación de las contracciones en el colon puede favorecer el tránsito digestivo regular y mitigar el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las contracciones del intestino impulsan el contenido digestivo a lo largo del colon. Por eso, el dato puede ser relevante para entender problemas frecuentes como el estreñimiento o las deposiciones irregulares, aunque el estudio no evaluó un tratamiento ni permite recomendar el café con ese fin.

“Las contracciones en el intestino pueden favorecer una digestión saludable, ayudar a prevenir el estreñimiento y mantener los músculos intestinales en buen estado”, señaló Bucci.

Los autores subrayan una limitación central: al tratarse de una comparación entre hábitos de consumo, no pueden asegurar que las diferencias se expliquen solo por el café. La alimentación, los horarios y otros factores de la vida cotidiana también podrían influir en los resultados.

Aun así, Henrik Munch Roager, autor principal, profesor asociado y responsable del grupo de investigación, consideró que existen motivos para estudiar esa posibilidad con mayor detalle.

“Por ejemplo, ya sabemos por otros estudios que el café puede influir en diversos procesos del sistema digestivo, incluida la secreción de ácido en el estómago. Por lo tanto, hay buenas razones para creer que lo que estamos observando no es mera coincidencia. De forma anecdótica, muchas personas también informan que el café afecta su digestión”, afirmó.

El próximo paso será controlar el consumo de café

El equipo de la Universidad de Copenhague propone realizar ensayos de intervención: controlar cuánto café beben los participantes y comparar períodos de consumo elevado con otros sin café. Ese diseño permitiría evaluar con más precisión si la bebida provoca cambios en la fisiología intestinal.

“Muchas personas sufren de estreñimiento y deposiciones irregulares. Si logramos comprender cómo afecta el café a la digestión y a las contracciones intestinales, podríamos utilizar ese conocimiento para estimular la motilidad intestinal de forma natural. Eso sería sumamente valioso”, sostuvo Roager.

Taza blanca de café sobre un plato con un grano y un terrón de azúcar, de la cual sale vapor en forma de gráfico lineal.
La American Heart Association aconseja no superar los 400 miligramos diarios de cafeína en la dieta de adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto café es demasiado, según la ciencia

Los resultados sobre el intestino no indican que convenga aumentar el consumo de café.

Para la mayoría de los adultos, una referencia general de la American Heart Association es no superar los 400 miligramos de cafeína por día, una cantidad que equivale aproximadamente a entre tres y cinco tazas de café filtrado de 230 a 240 mililitros. La equivalencia puede variar: el tamaño de la taza, la concentración y el método de preparación cambian el aporte de cafeína.

El límite no es igual para todas las personas. El insomnio, las palpitaciones, el nerviosismo, la ansiedad o las molestias digestivas pueden ser señales de que la cantidad resulta excesiva para alguien en particular. La respuesta también depende de factores como la edad, el metabolismo, los medicamentos y antecedentes de hipertensión o problemas cardíacos.

La preparación importa además por otros motivos. El café filtrado contiene menos cafestol que el espresso o el preparado con prensa francesa; ese compuesto puede elevar el colesterol LDL. Las bebidas energéticas y los concentrados de cafeína tampoco son equivalentes a una taza de café, ya que pueden reunir altas dosis en poco volumen.

Temas Relacionados

CaféMicrobiota intestinalSalud intestinal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es la terapia experimental que reactivó la regeneración del corazón después de un infarto

Un equipo de la Universidad de Cambridge consiguió reparar el músculo cardíaco en ratones mediante una terapia de ARNm. El tratamiento todavía debe probarse en animales más grandes y en humanos

Cómo es la terapia experimental que reactivó la regeneración del corazón después de un infarto

Logran un avance científico contra el síndrome de la persona rígida, la enfermedad que afecta a Céline Dion

Un estudio de Mayo Clinic mostró que una inmunoterapia celular produjo mejoras en pacientes con esta enfermedad autoinmune y les permitió recuperar autonomía en su vida diaria

Logran un avance científico contra el síndrome de la persona rígida, la enfermedad que afecta a Céline Dion

Cambridge desarrolló con IA una vacuna contra la gripe aviar que protegería de múltiples cepas, incluidas las que aún no existen

Los ensayos en animales mostraron tasas de supervivencia superiores a las de las vacunas estándar almacenadas como reserva pandémica. El paso siguiente es someter la vacuna a ensayos clínicos en humanos

Cambridge desarrolló con IA una vacuna contra la gripe aviar que protegería de múltiples cepas, incluidas las que aún no existen

Cómo funciona la herramienta con IA que podría ser clave para detectar cáncer de piel

Especialistas de Mayo Clinic evaluaron un algoritmo capaz de orientar decisiones médicas sobre vigilancia periódica o intervenciones quirúrgicas en manchas dudosas. El sistema examina minuciosamente bordes y asimetrías en los tejidos sospechosos.

Cómo funciona la herramienta con IA que podría ser clave para detectar cáncer de piel

Tos persistente, cuándo puede ser una señal de un problema cardíaco

La evaluación clínica permite distinguir una afección respiratoria de un cuadro vinculado con el funcionamiento del corazón

Tos persistente, cuándo puede ser una señal de un problema cardíaco

DEPORTES

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

Quién es el nuevo “europibe” convocado a la Sub 20 de Argentina que se formó en Real Madrid y fue comprado por la Lazio

En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT: la millonaria cifra que deberá desembolsar si busca contratarlo

“Es algo que nunca habíamos visto antes”: Wembanyama tuvo otra noche histórica en la NBA y despertó los elogios de sus rivales

Polémica en el tenis por la foto presentación del WTA Finals: la teoría detrás el escándalo contra una figura y el video que dio que hablar

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

TELESHOW

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

El doloroso momento de Tamara Báez en medio de su nuevo embarazo: “Me quedo con ese abrazo que nos dimos en mi sueño”

Cómo sigue la salud de Carmen Barbieri tras ser diagnosticada con COVID-19

Fito Páez apareció de sorpresa en un show tributo a La la la, el disco que grabó con Luis Alberto Spinetta

El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

INFOBAE AMÉRICA

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Qué es una gira apostólica y qué funciones cumple el Papa como jefe de Estado

Quesos Del Vecchio ratifica su sello de Empresa B en medio del crecimiento del mercado de snacks

Más de la mitad de los jóvenes en Nicaragua no estudia ni trabaja

¿Trabajará durante Black Friday o Navidad? Estos son los derechos laborales que deben respetarle en Costa Rica