Sismo de 5.8 grados en Centroamérica: tuvo su epicentro frente a Guatemala y se sintió también en El Salvador

De acuerdo con los datos geológicos oficiales de El Salvador, el temblor de magnitud 5,8 se produjo por el proceso de subducción entre las placas tectónicas en el Pacífico centroamericano.

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Un fuerte movimiento telúrico sacudió el occidente salvadoreño y el litoral sur guatemalteco durante la mañana de este 10 de noviembre. El fenómeno comenzó a las 08:54 horas y activó de inmediato los sistemas de alerta temprana y los protocolos de evaluación de las instituciones de protección civil en ambos territorios, sin que hasta el momento se registren víctimas humanas o colapsos en la infraestructura pública.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el sismo alcanzó una magnitud de 5.8 con un epicentro localizado en aguas del océano Pacífico frente al litoral de Guatemala. La entidad técnica precisó que las coordenadas ubicaron el punto de origen a 112 kilómetros al oeste de Barra de Santiago, en territorio salvadoreño, con una profundidad focal estimada en 12 kilómetros.

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La institución ambiental confirmó poco después que no existe amenaza de tsunami para la costa de El Salvador, lo cual redujo la inquietud entre las comunidades de pescadores y los operadores turísticos de la zona ribereña.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala fijó sus mediciones técnicas en una magnitud de 5,2 para el mismo evento en aguas del océano Pacífico, e instó a los pobladores a conservar la serenidad y atender únicamente los avisos formales de los canales gubernamentales.

El boletín revisado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó la magnitud de 5,8 para el sismo con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas de Guatemala. (Foto: MARN).

La interacción de placas tectónicas define la intensa actividad geológica local

Equipos técnicos y brigadistas de socorro iniciaron patrullajes preventivos en sectores clave como Ahuachapán, Sonsonate y localidades portuarias vecinas para descartar cualquier tipo de afectación estructural.

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Los delegados municipales inspeccionan centros asistenciales, centros escolares y tramos de carreteras vulnerables a desprendimientos de tierra, confirmando la completa normalidad en las actividades cotidianas.

La recurrencia de movimientos telúricos en el territorio nacional responde a condiciones fisiográficas complejas. Históricamente conocida bajo la denominación popular de el Valle de las Hamacas, la geografía salvadoreña presenta una elevada sismicidad derivada de su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

El factor determinante de los sismos costeros reside en el fenómeno geológico de subducción, proceso en el cual la placa de Cocos avanza de manera constante y desciende por debajo de la placa del Caribe. El rozamiento continuo y la compresión entre ambos bloques acumulan tensiones que, al sobrepasar la resistencia de los materiales, se liberan en forma de ondas sísmicas. Este escenario se complementa con la presencia de fallas geológicas locales activas y una densa cadena volcánica que atraviesa la región centroamericana.

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Una maqueta conceptual ilustra el proceso de subducción de placas tectónicas, donde una placa rocosa se desliza bajo otra con líneas de fractura visibles, sobre un fondo neutro y en tonos tierra, gris pizarra, azul y beige. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas de prevención y respuesta disminuyen el peligro ante eventos telúricos

Frente a la constante amenaza de eventos sísmicos en la zona, las entidades de auxilio enfatizan la adopción de medidas preventivas tanto en el ámbito doméstico como en espacios laborales. Durante un temblor, los manuales de seguridad recomiendan conservar la calma para prevenir accidentes derivados del pánico colectivo, apartarse de ventanales, espejos y estanterías con objetos colgantes que puedan precipitarse, así como guarecerse bajo superficies resistentes o junto a estructuras maestras.

En materia de preparación familiar, los protocolos destacan la necesidad de disponer de una mochila de emergencia que incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, suministros de primeros auxilios, linterna y radio portátil con baterías de repuesto. Asimismo, resulta indispensable diseñar un plan de evacuación compartido que identifique las zonas de menor riesgo dentro de viviendas y centros educativos.

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Una vez finalizado el movimiento, las autoridades aconsejan revisar las instalaciones residenciales, cerrar las válvulas de gas propano y desconectar los paneles eléctricos principales si existen sospechas de fugas o fisuras visibles. La orientación estatal subraya la importancia de evitar rumores y consultar con regularidad los informes técnicos del MARN y las dependencias de Protección Civil.