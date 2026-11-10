El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú

Marat Safin mostró postales de su viaje por Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ex tenista ruso Marat Safin compartió en Instagram dos álbumes de fotos de su recorrido por Perú, una travesía que incluyó escalas en Lima, Trujillo, Huarmey, Barranco y Miraflores, además de postales a caballo, escenas gastronómicas y visitas a sitios urbanos del país. El campeón del Abierto de Australia 2005 y del US Open 2000 volvió a mostrar una faceta alejada de los estadios y del circuito profesional, que dejó en 2009.

El primer carrusel fue publicado el 31 de octubre y reunió nueve imágenes. Entre las postales aparecen calles, un puente bajo la lluvia, un partido de metegol, una lectura de tarot, tortas coloridas y un plato de ceviche. La publicación generó reacciones entre seguidores y colegas: el tenista peruano Ignacio Buse comentó “Cevichasoooo”, en alusión a una de las fotografías que más llamó la atención.

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La segunda publicación llegó el 9 de noviembre y estuvo integrada por 12 fotos. En varias de ellas, Safin aparece montado a caballo durante su recorrido por territorio peruano. El ex número dos del mundo Tommy Haas reparó en ese detalle y le dejó un comentario en inglés: “How many times did you have to chance horses?” (“¿Cuántas veces tuviste que cambiar de caballo?”, en español), una frase que aludió a la cantidad de caballos que utilizó en el viaje.

Las imágenes difundidas por el ex jugador ruso coincidieron con reportes de medios y cuentas locales que registraron su paso por distintos puntos de Perú. El 1 de noviembre, una publicación del medio local Siente Trujillo informó que Safin estuvo en la ciudad de Trujillo, donde posó frente a la iglesia de San Agustín, en el centro histórico, cerca del Mercado Central.

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Ese mismo registro señaló que luego siguió hacia Huarmey, en Áncash, donde degustó ceviche. La gastronomía peruana tuvo un lugar destacado dentro de las fotos compartidas por el ex tenista, que mostró un plato servido en una de las paradas de su recorrido.

El portal chileno LUN Más también informó que el álbum del ruso incluyó una fotografía frente a la iglesia de San Lázaro, en Lima, además de escenas en calles de la capital peruana. El medio indicó que Safin retrató momentos cotidianos de su viaje, con ropa informal y sin referencias a los torneos ni a su pasado competitivo.

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Safin, de 46 años, fue una de las figuras más reconocidas del tenis a comienzos de este siglo. Alcanzó el primer puesto del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ganó 15 títulos individuales y conquistó dos torneos de Grand Slam.

El ex tenista también estuvo en el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores, donde presenció el Lima Challenger. La noticia fue confirmada por Tenis al Máximo, que informó sobre su presencia durante la jornada del lunes 9 de noviembre. Según el portal especializado, Safin generó expectativa entre los asistentes, que se acercaron para saludarlo, pedirle selfies y tomarse fotografías con él. La visita coincidió con el desarrollo de un torneo que reúne a jugadores del circuito Challenger y a varias de las principales raquetas peruanas.

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La jornada en la que fue visto incluyó el debut de Arklon Huertas del Pino, quien cayó ante el argentino Lautaro Midón, además de la clasificación del chileno Nicolás Jarry al cuadro principal. El medio consignó que la aparición del ruso fue una de las situaciones destacadas de la fecha en el club miraflorino.

El viaje actual no sería el primero de Safin a Perú. En 2018, el ruso explicó que visitaba el país para participar en ceremonias de ayahuasca, una bebida de uso tradicional en rituales de comunidades amazónicas. “Desde hace varios años voy a Perú para hacer ayahuasca. De hecho, es algo muy conocido en España. Poco a poco fui cambiando la mente y las prioridades. Cada vivencia que tengo me hago un tatuaje. La ayahuasca te viene a rescatar cuando tienes una crisis y tienes preguntas serias de la vida”, afirmó en 2018 durante una entrevista con el diario Marca. Además afirmó que en algunas oportunidades viajó acompañado por su hermana Dinara Safina, también ex jugadora profesional.

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El vínculo de Safin con Perú volvió a quedar expuesto en sus dos recientes carruseles. Lejos de las canchas que lo llevaron al número uno del mundo, el ruso mostró un recorrido con escalas urbanas, gastronomía, caballos y encuentros con aficionados locales.

LAS FOTOS DEL VIAJE DE MARAT SAFIN POR PERÚ:

Marat Safin se animó a probar la comida típica de Perú durante su último viaje

Marat Safin compartió imágenes de su paso por distintas ciudades de Perú.

El ex número uno del mundo Marat Safin recorrió Lima, Trujillo, Huarmey y Miraflores.

Safin mostró parte de su viaje por Perú en dos publicaciones de Instagram.

El campeón del US Open 2000 Marat Safin volvió a visitar Perú.

Safin posó en distintos puntos urbanos durante su estadía en el país.

Una de las postales que subió el ruso Marat Safin tras su viaje por Perú

Ignacio Buse reaccionó a una de las imágenes gastronómicas del ex tenista Marat Safin.

Tommy Haas comentó las fotos en las que Safin aparece montado a caballo.

Marat Safin disfrutó del metegol durante su estadía por Perú

El recorrido de Safin incluyó calles, puentes y espacios públicos de Lima.

Una lectura de tarot apareció entre las escenas compartidas por el ex tenista Marat Safin

Los paisajes dijeron presente en las postales de Marat Safin por Perú

Marat Safin fue número uno del ranking ATP durante su carrera.

El ex jugador Marat Safin conquistó el US Open en 2000 y el Abierto de Australia en 2005.

Mafalda, también presente en las postales de Marat Safin

Safin retiró su carrera profesional en 2009

Marat Safin decidió regresar a Perú, un país que lo marcó tras su retiro

En el pasado, el ruso Marat Safin contó que viajó a Perú para participar en ceremonias de ayahuasca.

Marat Safin, feliz durante su viaje por Perú

Marat Safin se animó a travesías a caballo durante su estadía por Perú