Economía

El RIGI generará solo 2 puestos de trabajo por cada millón de dólares de inversión

Se trata de una estimación privada, para empleos directos e indirectos, en base a los 27 proyectos aprobados hasta el momento en el régimen de incentivos

Una amplia vista aérea de un paisaje industrial diverso con minería, yacimientos de petróleo, planta de GNL, parques solares, molinos de viento, data centers y estaciones de carga EV, con nubes oscuras en la derecha.
El RIGI cuenta con 27 proyectos aprobados que representan compromisos de inversión por un total de USD 76.173 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) promete atraer miles de millones de dólares en proyectos de minería, petróleo, gas e infraestructura. No obstante, el impacto en el mercado laboral sería acotado: las iniciativas aprobadas generarían, en promedio, alrededor de dos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, por cada millón de dólares invertidos.

La estimación surge del último informe de la consultora Paspartú, que indica que los 27 proyectos que ya obtuvieron la aprobación oficial contemplan una inversión total de USD 76.174 millones y la generación de 133.076 empleos.

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El análisis también expone diferencias significativas entre sectores. La infraestructura presenta la mayor intensidad en la generación de empleo, con unos 35 puestos por cada millón de dólares invertidos. Le siguen la siderurgia, con 13; tecnología, con cinco; minería, con tres; y petróleo, gas y energía, con apenas uno por cada millón de dólares.

Otro aspecto destacado es que la minería concentra el 55,3% de los empleos previstos, pese a representar el 36,3% de la inversión total de los proyectos aprobados. En sentido contrario, petróleo y gas reúne el 60,6% del capital comprometido, pero explica el 29% de los puestos de trabajo proyectados.

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El sector de petróleo y gas reúne el 60,6% del capital comprometido, pero explica el 29% de los puestos de trabajo proyectados

La diferencia responde, en buena medida, a las características de las actividades involucradas. Los proyectos intensivos en capital requieren grandes desembolsos para desarrollar infraestructura, instalaciones y equipamiento, pero no necesariamente demandan una cantidad proporcional de trabajadores para su construcción y posterior funcionamiento.

Los proyectos que más empleo generarían

Al observar las iniciativas individuales, el proyecto Vicuña, en San Juan, encabeza el listado por cantidad absoluta de puestos de trabajo previstos, con 31.700 empleos directos e indirectos. Le sigue el proyecto de Fertilizantes, con 12.500, mientras que la Terminal Multipropósito de Timbúes, en Santa Fe, contempla otros 9.700.

Sin embargo, cuando se mide la relación entre inversión y empleo, el orden cambia. La terminal portuaria de Timbúes lidera el indicador, con aproximadamente 35 puestos por cada millón de dólares. Sidersa, el proyecto siderúrgico de San Nicolás, y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno también muestran una intensidad elevada, con alrededor de 13 empleos por millón de dólares cada uno.

En el extremo opuesto aparecen algunas de las iniciativas de mayor escala vinculadas con los hidrocarburos. La planta flotante de licuefacción de gas natural (FLNG) y el desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada proyectan alrededor de 0,1 empleos por cada millón de dólares invertidos. Rincón de Aranda registra una relación de 0,4, mientras que el parque eólico de Olavarría alcanza 0,6.

El volumen de inversiones y los proyectos pendientes

El RIGI cuenta con 27 proyectos aprobados que representan compromisos de inversión por un total de USD 76.174 millones, con plazos de ejecución que se extienden hasta 2056. El 67% de ese capital (USD 51.314 millones) se desembolsará antes de 2035, alcanzando su pico máximo en 2028, con más de USD 9.000 millones.

Vista aérea de un nuevo puente sobre un río marrón en un valle montañoso árido. Se ven trabajadores, camiones y un puente metálico temporal al lado
La minería concentra el 55,3% de los empleos previstos, pese a representar el 36,3% de la inversión total de los proyectos aprobados

Los sectores de petróleo y gas junto con la minería concentran cerca del 97% de los fondos comprometidos, lo que posiciona a las provincias de Neuquén, Río Negro y San Juan como las principales receptoras, al abarcar el 74% del total de las inversiones debido al desarrollo de Vaca Muerta y proyectos afines.

Aunque los desembolsos son graduales, el impacto en la actividad económica ya comenzó a reflejarse en la adquisición de bienes de capital: 16 de los 27 proyectos iniciaron operaciones de compra exterior, con USD 700 millones en importaciones hasta octubre.

Hay otras 21 iniciativas que se encuentran en evaluación. En conjunto, esos proyectos representan inversiones anunciadas por USD 133.221 millones. Si se suman a los que ya recibieron aprobación, el universo del RIGI alcanza los USD 209.394 millones.

En ese conjunto todavía en trámite predomina el sector de petróleo y gas, que concentra el 86% de los montos anunciados, frente al 13,3% correspondiente a minería. Neuquén reúne, por sí sola, el 62% de las inversiones proyectadas en esa etapa, con unos USD 82.612 millones.

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