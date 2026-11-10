Cambridge desarrolló con IA una vacuna contra la gripe aviar que protegería de múltiples cepas, incluidas las que aún no existen

Un equipo de la Universidad de Cambridge diseñó cinco antígenos sintéticos con algoritmos evolutivos e inteligencia artificial; en ensayos con ratones y hurones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge desarrolló una vacuna contra la gripe aviar capaz de cubrir múltiples cepas del virus en una sola dosis, incluidas variantes que aún no existen. Los ensayos en animales arrojaron tasas de supervivencia muy superiores a las de los preparados de referencia actuales, lo que abre una nueva etapa en la preparación frente a pandemias.

Según informó Euronews, el estudio fue publicado en la revista científica Cell Reports Medicine y estuvo liderado por Jonathan Heeney, investigador del Laboratorio de Zoonosis Víricas de Cambridge. A diferencia de las fórmulas convencionales, que apuntan a una sola cepa conocida, este nuevo preparado fue concebido para anticiparse a la evolución del virus antes de que ocurra, en lugar de reaccionar cuando ya mutó.

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Las vacunas almacenadas protegen una sola cepa y quedan desactualizadas cuando el virus muta

Una infografía expone el proceso de diseño y los resultados preclínicos de la vacuna predictiva contra la gripe aviar creada en la Universidad de Cambridge (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo vigente de respuesta sanitaria consiste en almacenar vacunas específicas contra cepas de virus ya identificadas. El problema central es que un patógeno puede transformarse antes de que esa reserva resulte útil. “Podemos estar preparados para responder de inmediato a epidemias y pandemias, en lugar del escenario actual, en el que siempre vamos a remolque”, afirmó Heeney en declaraciones recogidas por Euronews.

La gripe aviar pertenece a la familia de los virus de ARN, el mismo grupo que incluye al coronavirus causante del COVID-19. Este tipo de agentes infecciosos mutan con rapidez, lo que les permite saltar entre especies, eludir la respuesta inmunitaria natural y sortear la cobertura de las vacunas existentes. Esa capacidad de cambio constante convierte a los métodos tradicionales de desarrollo de fórmulas en una carrera que siempre se corre desde atrás.

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Algoritmos evolutivos e inteligencia artificial diseñaron cinco antígenos sintéticos

Para construir la vacuna, el equipo recopiló secuencias genéticas de virus de gripe aviar registradas en programas de vigilancia de todo el mundo, con muestras de fauna silvestre, ganado y personas infectadas. Con esa base, emplearon algoritmos computacionales y evolutivos junto con inteligencia artificial para crear cinco antígenos sintéticos que representan la diversidad global del patógeno.

Investigadores de Cambridge publicaron en Cell Reports Medicine un preparado con cinco antígenos sintéticos capaz de cubrir variantes del virus aún inexistentes

Un antígeno es el componente activo de una vacuna: activa el sistema inmunitario para que genere defensas frente a futuros contagios. Los cinco antígenos desarrollados en Cambridge también fueron concebidos para dificultar que el virus eluda esa inmunidad. “El uso de la inteligencia artificial acelera enormemente el proceso de diseño de vacunas y luego podemos probar las candidatas en el laboratorio para asegurarnos de que sean sólidas y seguras”, explicó Heeney.

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El trabajo fue impulsado por la universidad junto a su empresa DIOSynVax Ltd. A principios de 2026, el mismo equipo presentó la primera vacuna creada íntegramente con IA que llegó a ensayarse en humanos, con resultados positivos frente a virus como el Ébola y distintos miembros del grupo de los coronavirus.

En los ensayos, la nueva vacuna duplicó la supervivencia respecto al preparado de la OMS

Las pruebas se realizaron en ratones y hurones expuestos a distintas variantes genéticamente diferenciadas del virus, todas con antecedentes de infecciones humanas y potencial de desencadenar una emergencia sanitaria global. La vacuna protegió por completo a la totalidad de los animales del estudio, mientras que solo la mitad de los inmunizados con el preparado de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobrevivió a la exposición.

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Los ensayos preclínicos en ratones y hurones mostraron una supervivencia del cien por ciento frente a distintas cepas del virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluyó que la nueva fórmula ofrece una cobertura más amplia y mejores resultados de supervivencia frente a las vacunas candidatas estándar almacenadas actualmente como reserva. Los autores subrayaron que este tipo de preparados de nueva generación marca un punto de inflexión para la bioseguridad nacional y para sistemas de salud pública más resilientes ante amenazas emergentes.

El paso siguiente es someter la vacuna a ensayos clínicos en humanos para garantizar su disponibilidad ante un eventual brote. El equipo también proyecta ampliar este marco de desarrollo a vacunas contra la gripe estacional y otros agentes infecciosos con alta capacidad de mutación.

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