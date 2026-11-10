Argentina se entrena por primera vez de cara al amistoso con Uruguay en el inicio de la era post Messi

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La selección argentina inició este lunes su concentración en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde los futbolistas convocados por Lionel Scaloni se preparan para la próxima fecha FIFA en la que enfrentarán a Uruguay y Costa Rica en duelos amistosos. A través de las redes sociales, los protagonistas cautivaron con sus looks con Enzo Fernández a la cabeza.

El futbolista del Manchester City dijo “hola” con una chaqueta marrón, gafas oscuras, zapatos negros, neceser de reconocida marca y reloj a la vista. El otro que llamó la atención fue José Manuel López, con un buzo con cuello polo y unas gafas que le dieron un aire intelectual. Más casuales lucieron Valentín Barco, con un sueter negro, Agustín Giay, de bermuda, Exequiel Palacios, de camisa cuadrillé mangas largas, Matías Soulé, con buzo deportivo y bolso de marca cruzado, y Gerónimo Rulli, con chomba a rayas horizontales y los botines bajo el brazo.

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Los flashes ya no apuntan como en otras ocasiones a los históricos como Lionel Messi, Nicolás Otamendi (oficialmente retirados), Rodrigo De Paul (no convocado) y Leandro Paredes (suspendido), pero lentamente se empieza a reconfigurar quiénes son los que imponen la moda de vanguardia en el vestuario albiceleste.

El plantel tiene este martes su primer entrenamiento, a puertas cerradas, por la mañana. La agenda contempla otra práctica mañana miércoles a partir de las 17, con los últimos 15 minutos habilitados para la prensa, y una última sesión cerrada el jueves a la misma hora. Ese día también está prevista una conferencia de Scaloni, con horario todavía por confirmar.

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La llegada de la selección argentina al país para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La serie de trabajos tiene como objetivo los dos amistosos que Argentina disputará en el país. El primero será ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, mientras que el segundo tendrá como rival a Costa Rica, el martes 17 en Córdoba. Los encuentros le permitirán al cuerpo técnico ajustar la preparación y observar variantes dentro del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales de 2027.

Después de lo que fue la emotiva despedida de Messi en la Selección contra Benín en el último amistoso de octubre, comenzará una nueva era con la expectativa puesta en la renovación del contrato de un Scaloni que todavía no confirmó su continuidad más allá de diciembre. El plan de Claudio Tapia es extenderlo hasta la próxima Copa del Mundo y el propio entrenador aseguró que hay buena predisposición. Se espera el anuncio para los próximos días.

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Chiqui Tapia le presentó dos alternativas: un vínculo de dos años hasta la Copa América 2028, con opción de prolongarlo hasta el Mundial 2030, o un contrato directo por cuatro años. El seleccionador de 48 años afirmó que evalúa especialmente la posibilidad de sostener un proyecto competitivo, además de las condiciones económicas. El DT señaló que las conversaciones recién comenzaron de manera formal y evitó anticipar una definición, aunque remarcó que existe voluntad de continuar.

El interminable abrazo entre el Chiqui Tapia y Lionel Scaloni en el comienzo de la concentración de la selección argentina

Desde que asumió en 2018, Scaloni conquistó dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima, además de alcanzar el subcampeonato mundial en Estados Unidos 2026. Si renueva, iniciaría su tercer ciclo mundialista consecutivo, con el reto de reconstruir al equipo tras la despedida de Lionel Messi de la Selección.

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Por otra parte, todavía no está definido quién llevará la camiseta número 10 que dejó vacante el astro rosarino. Es posible que en esta fecha FIFA todavía nadie se haga cargo de portar la responsabilidad del emblemático dorsal, aunque se divulgaron algunas pistas en las últimas semanas que hacen creer que Nicolás Paz puede llegar a ser el apuntado para este cierre de año o directamente a partir del próximo, cuando la Selección dispute nuevas competencias incluidas las Eliminatorias camino al siguiente Mundial.

LOS LOOKS DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Enzo Fernández

El Flaco López

Agustín Giay

El Colo Barco

Exequiel Palacios

Matías Soulé

Gerónimo Rulli