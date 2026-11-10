El incontenible llanto de Fernando Bravo al relatar su inesperado encuentro con el papa León XIV: “Discúlpenme”

A corazón abierto, Fernando Bravo se sinceró sobre cómo vivió el encuentro ante el Sumo Pontífice en medio de la misa multitudinaria que dio en la zona porteña de Palermo (Radio Mitre)

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La misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles estuvo marcada por distintos momentos de emoción, pero uno de los más especiales tuvo como protagonista a Fernando Bravo. El locutor de Radio Mitre se ubicó frente al atril y abrió la celebración con la primera lectura de la liturgia, correspondiente a “La profecía de Ezequiel”. Después de cumplir con ese rol, el periodista contó cómo fue el encuentro personal que tuvo con el Sumo Pontífice y relató una escena que, según reconoció, quedará para siempre en su memoria.

Bravo conversó con Tato Young en Mitre, la emisora que ambos comparten, y reconstruyó los minutos previos a la llegada del Papa. “Nos fuimos y nos llevaron a otro lugar donde había ya un grupo de gente como esperando. Entonces dijeron: ‘Quédense acá’”, comentó. “En un determinado momento, escuchamos el rumor de la gente de que el Papa venía con el papamóvil, que ya se estaba desplazando por la Avenida Libertador”, contó Bravo. Según describió, el vehículo avanzó por la avenida hasta ingresar al sector donde se encontraba el grupo de invitados.

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“Y vino, entró y estacionó donde estábamos nosotros”, recordó. El papamóvil quedó ubicado a pocos metros del espacio reservado para el pontífice, una cercanía que permitió que los presentes lo recibieran sin intermediarios. “Era exactamente a unos diez metros del lugar reservado para él”, explicó el locutor durante la conversación con Young. “Se bajó por sus propios medios del papamóvil, nadie lo ayudó, por una escalerita posterior que tiene, y allí se bajó”, relató.

El locutor recordó el encuentro que tuvo con el Sumo Pontífice y explicó cómo intentó equilibrar la emoción con el compromiso de la ceremonia (Captura de video)

“Empezó a saludar a toda la ronda de gente que estábamos ahí. Y yo estaba ahí”, continuó Bravo. El locutor contó que el Papa se acercó a cada uno de los presentes y que, en un momento, llegó hasta él. “Fue para mí una sorpresa enorme, porque vino uno por uno y llegó un momento que llegó hasta mí”, expresó. “Yo le di la mano y le besé la mano”, recordó.

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“Ahí sí me emocioné mucho porque levanté la vista y le clavé la mirada en los ojos, y él tenía los ojos en mis ojos”, relató, a punto de quebrarse. “Fue una mirada que no me olvidaré nunca, discúlpenme”, aseguró en medio de un llanto incontenible. La frase conmovió a quienes lo escuchaban y también a sus compañeros de radio, que acompañaron su relato desde el estudio.

Más adelante, Young le preguntó qué le ocurría internamente después de haber vivido una jornada de esas características. El locutor explicó que todavía estaba procesando el alcance de lo que había vivido. “Es un momento muy emotivo, muy fuerte desde el punto de vista espiritual y, simplemente, con el correr de las horas le estoy dando la dimensión que tiene”, expresó. Sus palabras mostraron que el impacto de la celebración no se limitó al instante en el que leyó frente al altar o estrechó la mano del Papa.

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Tras formar parte de la liturgia el locutor Fernando Bravo expresó cómo se sintió al realizar la lectura de "La profecía de Ezequiel" (Radio Mitre)

Luego recordó que ya había atravesado una experiencia similar en otra celebración religiosa, un año atrás. “Lo he hecho el día que instalaron San Pedro, que proclamaron y ordenaron finalmente la Basílica de San Pedro”, contó en alusión a la en realidad llamada Nuestra Señora del Socorro, ubicada en la mencionada localidad bonaerense. En esa oportunidad, también realizó la primera lectura, aunque señaló que el contexto y las emociones fueron diferentes.

“Yo también hice la primera lectura, pero era en mi ciudad, que también tenía una carga emotiva muy grande”, explicó. “En definitiva, es parte del oficio religioso”, sostuvo. En ese sentido, hacia el final de la charla, destacó la actitud que intentó mantener durante la misa. “Uno tiene que tener una actitud más bien tranquila y, obviamente, comprometerse con la palabra de lo que tiene que leer”, concluyó.

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Entre la responsabilidad de proclamar la lectura, la cercanía inesperada con el Papa y esa mirada compartida durante unos segundos, Fernando Bravo atravesó una jornada que, más allá de su rol dentro de la liturgia, le dejó un recuerdo íntimo y difícil de olvidar.