La angustia de Flor Torrente por el diagnóstico que recibió: “Lo único que pensaba era ‘me voy a morir mañana’”

La actriz relató que un chequeo de rutina detectó una condición hereditaria. El inicio de un tratamiento, los malestares físicos que sufrió y el cambio de medicación (Video: Instagram)

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Flor Torrente encendió las alarmas al contar que le detectaron placas en las carótidas y el colesterol elevado durante uno de sus chequeos anuales. La actriz de 38 años compartió el diagnóstico en sus redes sociales, relató el miedo que sintió al recibir la noticia y explicó que debió cambiar de medicación luego de atravesar varios malestares físicos.

La hija de Araceli González publicó un video en Instagram para contar el difícil último mes que atravesó. “Volví ya sintiéndome mejor y puedo contarles mi último mes”, escribió antes de dar detalles de la consulta que modificó su rutina. Florencia explicó que suele realizarse controles médicos preventivos todos los años. Esta vez, una ecografía de carótidas derivó en una consulta con su cardiólogo y en un tratamiento para controlar sus valores de colesterol.

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Flor Torrente compartió su experiencia en redes sociales y contó el diagnóstico que recibió durante un control de rutina

Mientras le realizaban la ecografía, la actriz recibió una pregunta que anticipó que algo no estaba bien. “¿Cuántos años tenés?”, recordó que le dijo el médico antes de comunicarle el resultado: “Tenés placas en la carótida”. La noticia la desbordó. “Lo único que pensé fue: ‘Me voy a morir mañana’”, confesó. Aunque hoy puede relatar la situación con algo de humor, aclaró que el impacto fue fuerte y que salió del estudio llorando.

Después, consultó con su cardiólogo y supo que tenía el colesterol alto. Según contó, el profesional le explicó que se trataba de una condición hereditaria y le indicó un tratamiento para bajar los valores y actuar sobre las placas detectadas. “Tenía el colesterol por las nubes”, resumió. La actriz también recordó que le informaron que debía tomar medicación de forma permanente, una idea que al principio no le resultó sencilla de aceptar.

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La influencer aceptó comenzar con la medicación, pero el panorama cambió cerca de dos meses después. La actriz contó que empezó a sentirse mal y que los síntomas afectaron su vida diaria y sus compromisos laborales. “Me dolían los músculos, las articulaciones, me bajaba la presión, no podía hacer nada, no podía salir de mi casa”, detalló. Por esa razón, tuvo que bajar el ritmo de trabajo y priorizar su recuperación.

La actriz relató que una ecografía de carótidas detectó placas y niveles altos de colesterol

Bajo seguimiento médico, dejó de tomar la primera pastilla. Una semana después, aseguró que empezó a recuperar su bienestar. Ahora iniciará un nuevo tratamiento para controlar el colesterol y evaluar si puede evitar los efectos adversos que sufrió con la medicación anterior. “Ahora empiezo un nuevo tratamiento con una nueva pastilla, a ver si esa funciona”, explicó. Por el momento, no brindó más detalles sobre el medicamento indicado ni sobre los próximos controles.

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Al cerrar su descargo, la actriz dejó una reflexión dirigida a quienes siguen su trabajo. “Háganse chequeos todos los años”, pidió, al destacar que el diagnóstico surgió durante un control preventivo. También invitó a prestar atención a las señales físicas y emocionales. “Denle bola a su cuerpo y, si hay algo que incomoda, ya sea físico o emocional, háblenlo”, sostuvo.

Torrente remarcó que no había advertido síntomas vinculados al colesterol elevado antes de sus estudios. Por eso, insistió en la importancia de las consultas médicas periódicas y de seguir las indicaciones de los profesionales.

En agosto, la hija de Araceli González también anunció el cierre de Helicia, la marca que fundó junto a Agustina Bruzón

La revelación sobre su salud llegó dos meses después de que Torrente atravesara otro momento sensible: el cierre de Helicia, la marca de indumentaria, carteras y accesorios veganos que fundó en 2013 junto a su amiga y socia Agustina Bruzón.

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En agosto, ambas anunciaron a través de las redes sociales de la firma y de sus perfiles personales que el emprendimiento dejaría de funcionar tras 13 años de actividad. La noticia conmovió a quienes seguían el proyecto desde sus primeros pasos. “Después de 13 años, de muchos años compartidos y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, expresó, en aquel video.