Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

Alex Caniggia publicó una serie de imágenes en redes sociales para mostrar la transformación de su cuerpo entre dos etapas

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Alex Caniggia sorprendió a sus seguidores este domingo con un posteo en el que exhibió su transformación física mediante una comparación directa entre fotos de antes y después. Con el mensaje “Antes. Después” como único texto, el influencer e hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia publicó imágenes que mostraron una diferencia física notable: donde antes se veía una figura sin definición muscular, el “después” exhibe pectorales y abdominales marcados, el cuerpo cubierto de tatuajes como única constante entre ambas versiones. La publicación acumuló más de 4.500 “me gusta” en menos de una hora.

El posteo, que el mediático acompañó con la frase “De ser obeso a convertirme en una BESTIA HUMANA”, no fue un golpe de efecto aislado, sino la culminación visible de un proceso que lleva semanas construyendo en sus redes. “Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue DISCIPLINA, SACRIFICIO y HAMBRE de SUPERACIÓN”, escribió Caniggia junto a las imágenes, en un tono que lo aleja del humor habitual de su personaje y lo acerca a un registro más reflexivo.

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El mediático atribuyó el cambio corporal a la disciplina y al sacrificio personal tras las burlas recibidas en el pasado

Hace menos de un mes, el influencer ya había anticipado parte de ese proceso con un video en el que apareció con el torso desnudo interpelando directamente a sus seguidores. “¿Qué pasa, panza? Lechón, lechona. Entrená. ¿Querés estar así? Estoy hecho un animal”, lanzó con su característico estilo, antes de enumerar los hábitos que dejó atrás: el alcohol, el tabaco, la cerveza. En otro video publicado horas después, se lo veía realizando flexiones sobre un mat de yoga mientras escribía una sola palabra: “Disciplina”.

El influencer abandonó el consumo de alcohol, tabaco y cerveza como parte de su preparación física

El contraste entre ambas etapas resultó suficientemente elocuente para que la publicación se viralizara de inmediato. La imagen del antes muestra a un Alex Caniggia con una contextura física notoriamente diferente a la actual; en el después, la definición muscular ocupa el primer plano. La acumulación de tatuajes que cubre torso, brazos, cuello y rostro vuelve el contraste aún más visible, ya que permite identificar sin ambigüedad que se trata de la misma persona en dos momentos distintos. El posteo, que reunió una serie de fotografías en las que Caniggia posa sin remera desde distintos ángulos, generó cientos de comentarios de seguidores que celebraron el resultado y lo alentaron a seguir por ese camino.

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Los tatuajes en el torso, los brazos, el cuello y el rostro identifican al protagonista en las imágenes comparadas

Más allá del plano físico, el mediático atraviesa un período de actividad intensa. Trabaja junto a su padre en la Caniggia Football Agency, firma dedicada a la representación de futbolistas, y participa del reality internacional Juego de Villanos, de Telemundo, con el que amplía su presencia en el mercado televisivo latinoamericano y europeo. Su ingreso al programa fue filmado con una puesta en escena cargada de ostentación —bajando de una camioneta de alta gama mientras tiraba billetes al aire— y acompañado por la frase “Un villano de otro level”.

En paralelo al entusiasmo por su cambio físico, Caniggia también protagonizó en las últimas semanas una disputa pública con Nannis, su madre, a raíz de comentarios que ella realizó sobre Venezia, la hija de tres años que el influencer tiene junto a Melody Luz. En un video publicado en su cuenta de X, fue categórico: “Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta, por haber nacido en determinado barrio”. Y fue más lejos: “No todos los vínculos familiares merecen conservarse. Mi madre, para mí, ya no existe”. Según remarcó, hay límites que, una vez cruzados, no admiten marcha atrás. “Y si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida, está muy equivocado”, cerró.

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