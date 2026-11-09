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El técnico de Egipto Hossam Hassan fue destituido tras el escándalo con sus dos esposas: la oferta que recibió

La Federación Egipcia de Fútbol apartó al entrenador por el impacto de su vida privada en la selección y, horas más tarde, un equipo le propuso hacerse cargo del plantel

El técnico de Egipto Hossam Hassan fue destituido tras el escándalo con sus dos esposas
El técnico de Egipto Hossam Hassan fue destituido tras el escándalo con sus dos esposas
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La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) destituyó este sábado a Hossam Hassan como seleccionador nacional por una serie de escándalos vinculados a su vida privada. Apenas unas horas más tarde, el entrenador recibió una oferta del club sudafricano Mamelodi Sundowns para asumir su dirección técnica, según informó el sitio emiratí Erem News.

La decisión de la EFA se tomó tres días después de que el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Egipto le prohibiera a Hassan aparecer en plataformas mediáticas del país, a raíz de un conflicto que involucró a sus dos esposas. En un comunicado, el organismo señaló que había analizado los acontecimientos recientes y su “impacto negativo en la imagen positiva y la estabilidad” de la selección nacional antes de resolver el final de la relación con el técnico y su cuerpo técnico. Ali Maher, hasta entonces al mando del club Ceramica Cleopatra, fue designado como su sucesor.

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La crisis que derivó en la destitución estalló en agosto pasado, cuando una disputa entre las dos esposas de Hassan derivó en una violenta pelea en el bar de un hotel egipcio. Según relataron testigos, ambas mujeres comenzaron a gritarse, volaron objetos y hubo golpes, hasta que el personal del lugar debió intervenir para separarlas. El propio Hassan, presente en la escena, se desvaneció por los nervios y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Hossam Hassan se desmayó durante la escena pública que estalló con una discusión entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam

El episodio quedó registrado en video por los presentes y se viralizó de inmediato en las redes sociales egipcias, hasta convertirse en uno de los temas centrales de la agenda mediática del país. Tras el incidente, Hassan se separó oficialmente de su primera esposa, Howaida. La situación con su segunda mujer, identificada como Dina Mostafa y conocida públicamente como “Dan Adam”, escaló hasta los tribunales: los abogados del técnico presentaron una denuncia en su contra por presunta falsificación de documentos oficiales y bigamia, de acuerdo con medios locales citados por la agencia AFP.

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No hubo denuncia formal por parte de ninguna de las dos mujeres involucradas en la pelea, aunque los representantes legales de Hassan sostuvieron que sí se habían presentado cargos contra una de ellas, versión que fue desmentida públicamente por los abogados de la mujer.

La salida de Hassan se produjo pese a que condujo a la selección egipcia a su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo. Bajo su dirección, Egipto alcanzó los octavos de final del Mundial 2026 por primera vez en su historia, tras conseguir también la primera victoria del combinado en la competencia, ante Nueva Zelanda, y poner en aprietos a la Argentina, finalista del torneo. En total, Hassan dirigió 38 partidos a cargo de la selección, con un saldo de 21 victorias, 10 empates y 7 derrotas.

El técnico, considerado uno de los máximos ídolos de la selección egipcia por su etapa como delantero, había asumido el cargo en 2024 y contaba con un contrato vigente hasta 2030. La EFA remarcó en su comunicado que la salida respondió de manera exclusiva a motivos extradeportivos y no a cuestiones futbolísticas.

La propuesta del Mamelodi Sundowns se conoció menos de 24 horas después de que el club sudafricano cayera ante el USM Alger en la final de la Supercopa Africana
La propuesta del Mamelodi Sundowns se conoció menos de 24 horas después de que el club sudafricano cayera ante el USM Alger en la final de la Supercopa Africana

Diferentes colectivos defensores de los derechos de las mujeres habían elevado críticas públicas contra Hassan en las semanas previas a su destitución, a las que se sumaron miembros de la propia selección y algunas de las principales figuras históricas del fútbol egipcio.

La propuesta del Mamelodi Sundowns se conoció menos de 24 horas después de que el club sudafricano cayera ante el USM Alger en la final de la Supercopa Africana, disputada el domingo. El equipo, que además había quedado eliminado de la Liga de Campeones de África, atraviesa una etapa de reorganización en su cuerpo técnico, de acuerdo con la información publicada por Erem News.

El mismo medio señaló que Hassan recibió con agrado la oferta, aunque decidió postergar su respuesta para definir su futuro en las próximas horas. Mientras tanto, su sucesor en el banco egipcio, Ali Maher, se prepara para debutar al frente de la selección en los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones ante Malaui, programados para los días 13 y 17 de noviembre.

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