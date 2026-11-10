Así fue el cumpleaños de Rosario Ortega: de la presencia de su hermano Emanuel al especial regalo de Charly García

Rosario Ortega festejó su cumpleaños número 41 rodeada de familiares y amigos en un restaurante. En las imágenes compartidas en redes sociales se observa la torta de cumpleaños, momentos de baile y canto en el salón, y un disco de vinilo dedicado de Charly García con la inscripción "Para Ro".

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Rosario Ortega celebró sus 41 años con una reunión familiar que tuvo como protagonistas a sus padres, sus hermanos, amigos cercanos y una larga lista de detalles que compartió en sus redes sociales. La cantante mostró postales de un festejo que se extendió entre un almuerzo familiar y una noche rodeada de velas, flores, música y encuentros íntimos. Entre los presentes estuvo Emanuel Ortega, recientemente en el foco mediático, quien acompañó a su hermana y le dedicó un saludo público.

La celebración reunió a varias generaciones de la familia Ortega. En una de las imágenes, Rosario aparece frente a una torta de cobertura blanca y una única vela, acompañada por Palito Ortega, Evangelina Salazar, Julieta, Martín y Emanuel. La cantante ocupó el centro de la escena con una remera rayada celeste y blanca, mientras el resto de los invitados se acercaba a la mesa para cantar el cumpleaños.

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Rosario Ortega se prepara para apagar la vela de su torta de cumpleaños acompañada por Palito Ortega, Evangelina Salazar y sus hermanos

La postal dejó ver el clima distendido del encuentro. Palito, con una remera gris y una cruz dorada colgada al cuello, se ubicó junto a Evangelina, quien eligió una camisa blanca con lunares negros. Emanuel Ortega apareció con una remera blanca y anteojos de sol; Julieta lució una remera roja. Martín, con una remera negra, se ubicó detrás de sus hermanas en el momento previo a que Rosario soplara la vela.

La presencia de Emanuel Ortega se repitió en varias de las postales del cumpleaños. Y cabe recordar que el festejo ocurrió pocos días después de que Emanuel volviera a mostrarse en público junto a sus hermanos. El músico había compartido una salida con Martín y Julieta y, al día siguiente, participó del cumpleaños de Rosario. La reunión familiar dejó una nueva imagen de los Ortega juntos, luego de semanas en las que sus apariciones compartidas habían despertado comentarios en las redes sociales.

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Un piano de madera sostiene rosas rojas, copas de cristal, bombones y una figura de escorpión durante el festejo de cumpleaños de Rosario Ortega

Durante el día, Rosario organizó un almuerzo en torno a una mesa larga cubierta con un mantel blanco. La vajilla de vidrio, las botellas de gaseosa, los platos con borde de color y una cámara fotográfica analógica formaron parte de la escena. Sobre la mesa también había una torta blanca de estilo clásico, presentada en una base alta y acompañada por una vela.

En las fotos se distingue una galería iluminada por grandes ventanales y rodeada de plantas. La mesa reunió a familiares y amigos, mientras Rosario se preparaba para cortar la torta. La cantante se mostró relajada y optó por una combinación informal: una remera a rayas en azul y blanco, jeans y accesorios discretos.

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Más tarde, el cumpleaños cambió de escenario. Las imágenes nocturnas mostraron una ambientación con paredes de ladrillo expuesto, espejos de marcos oscuros, sillones de terciopelo y mesas iluminadas con velas. Sobre uno de los manteles había un candelabro de metal con cera derretida, copas de distintos tamaños y una botella de vino.

Rosario Ortega y Charly García conversan sentados a una mesa durante el festejo por el cumpleaños número 41 de la cantante

Las velas, los arreglos florales y las copas fueron parte de la estética de la noche. En uno de los rincones, Rosario posó frente a un espejo antiguo con los brazos levantados. En otro, se la ve junto a un piano de madera decorado con un ramo de rosas rojas, bombones con forma de corazón y copas con vino tinto.

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Los obsequios también tuvieron su lugar entre las publicaciones de Rosario Ortega. Uno de los regalos que mostró fue un disco con una dedicatoria de Charly García, quien escribió “Para Ro” junto a su firma.

El músico le regaló a Ortega un disco firmado especialmente para la ocasión

Rosario también recibió una raqueta de tenis con un AirTag (dispositivo de localización) incorporado “para no perderla”, un presente que agradeció a sus amigas. Entre los detalles de la noche hubo chocolates, flores y objetos decorativos que completaron una reunión pensada para celebrar con su círculo cercano.

La cantante eligió compartir fragmentos del encuentro sin demasiadas explicaciones. Las fotos alcanzaron para mostrar una jornada atravesada por la presencia de sus padres, sus hermanos y amigos. Emanuel Ortega acompañó a Rosario en los distintos momentos del festejo, desde el saludo en redes hasta las postales familiares que quedaron como recuerdo de sus 41 años.

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Martín y Julieta Ortega permanecen sentados en una sala de estar durante la celebración de un cumpleaños familiar