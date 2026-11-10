Teleshow

Natalia Pastorutti reveló cómo fue el encuentro privado que tuvo con su hermana Soledad y el papa León XIV: “Lloré mucho”

Tras cantar ante millones de personas, las hermanas accedieron a una recepción íntima donde le entregaron un obsequio al Sumo Pontífice. El hermetismo previo y la emoción del saludo

Nati Pastorutti relató su experiencia tras presentarse junto a su hermana Soledad y saludar al pontífice

Guardar

La presencia de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia en el escenario principal del Monumento de los Españoles dejó una de las postales más impactantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Frente a una multitud estimada en casi dos millones de personas, las artistas participaron de la celebración y luego tuvieron un encuentro privado con el Sumo Pontífice. “Fue un momento histórico”, relató Nati, todavía conmovida por la experiencia.

La participación se mantuvo bajo reserva hasta último momento. Según explicó la cantante en una entrevista con Facundo Pastor para el ciclo Pastor 910, por Radio La Red, la decisión de no anticipar el show fue de su hermana. La Sole buscaba que fuera una sorpresa para el público, aunque también quería evitar anuncios prematuros ante cualquier cambio de agenda o inconveniente de último momento.

PUBLICIDAD

Sole prefería tenerlo ahí reservado, que sea una sorpresa para todos, para el público, para todos los espectadores”, contó Natalia. Y agregó que la prudencia respondía a una preocupación concreta: “Ella decía: ‘No sé si se va a dar, si a lo mejor ocurre algo y después no se da’. Entonces por ahí no lo contó tanto”.

El escenario montado para la visita del pontífice reunió a músicos, autoridades religiosas y asistentes que siguieron la misa desde distintos puntos de la zona. En ese contexto, las hermanas Pastorutti interpretaron canciones ante los fieles, con Soledad como figura central y Natalia a su lado.

PUBLICIDAD

Para Nati, la dimensión del evento se impuso desde el primer momento. “Ver, cantarle al público del Papa, acompañarla a Sole y después tener la oportunidad también de saludarlo es hermoso”, expresó durante la charla radial.

La artista también destacó el operativo que rodeó a la ceremonia. Describió una organización estricta, con indicaciones precisas sobre la ubicación de cada invitado, un importante despliegue de seguridad y la posibilidad de presenciar la misa desde una posición cercana.

“Estaba súper organizado, todo muy bien ordenado: la seguridad, quién se sentaba en cada lugar. Nos dieron la oportunidad también de escuchar la misa muy cerquita”, detalló la cantante.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad Pastorutti canta antes del comienzo de la Misa

Luego de la presentación, las hermanas recibieron una señal que modificó por completo sus expectativas. Natalia recordó que alguien las llamó y les entregó un papel con una indicación que, en un principio, no terminó de comprender. Entre risas, relató que decía “bacione” (gran beso o gran saludo, en italiano), una referencia a que tendrían la oportunidad de saludar al papa León XIV.

“Y ahí como que te iba a saludar”, explicó. Poco después, ambas ingresaron a una recepción privada junto con otras personas que habían formado parte de la jornada.

“Hubo una pequeña recepción donde había varias personas y tuvimos la oportunidad de saludarlo, de que uno le pudiera expresar lo que sentía, lo que quería decirle”, contó Natalia Pastorutti.

El momento tuvo una carga personal para la intérprete. Acostumbrada a que La Sole lleve la voz en las situaciones públicas, Nati reconoció que quedó atravesada por la emoción. “Yo me emocioné mucho porque estaba al lado de Sole y, como siempre, ella habla mucho”, dijo entre risas.

Durante el breve intercambio, Soledad le obsequió un poncho al Sumo Pontífice. Mientras le entregaba la prenda, le contó que había cantado para el papa Francisco y le explicó que ambas son artistas argentinas.

Nati siguió el gesto de su hermana con lágrimas en los ojos. “Yo nada, un placer, agradecida de que venga a la Argentina. Esas cosas te salen”, recordó sobre las palabras que logró decir en ese instante.

Ante la consulta de Facundo Pastor sobre si había llorado, fue directa: “Sí, mucho. La verdad que sí. Yo soy muy llorona”.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad junto a su hermana cantan "Alma Misionera" antes del comienzo de la Misa

La artista señaló que el protocolo fue sencillo y respetuoso. La seguridad internacional estuvo presente durante todo el recorrido, aunque, según su relato, no impuso instrucciones rígidas al momento del saludo. Pudieron estrechar la mano del pontífice y hablarle brevemente.

“No te indicaban nada. O sea, hasta saludarlo con la mano y poder expresarle lo que uno sentía”, explicó. De todos modos, remarcó que cada asistente procuró ser breve, consciente de que el Papa debía recibir a más personas.

Uno de los aspectos que más impactó a Nati fue el trato que recibió de parte de León XIV. La cantante aseguró que percibió cercanía en el intercambio y destacó la forma en que el Papa se dirigió a quienes se acercaron a saludarlo.

Sentí que ha sido muy cálido, muy generoso, muy respetuoso, de mirarte a los ojos, de darte la mano, de saludar”, afirmó.

Las hermanas asistieron solas al encuentro, aunque compartieron la recepción con otros invitados. En medio de la charla radial, Facundo Pastor bromeó sobre el tradicional gesto de Soledad de revolear el poncho durante sus shows. Nati aclaró que esa sugerencia no formó parte de la conversación con el Papa.

Al final de la entrevista, la artista volvió a poner el foco en su hermana y en la oportunidad que tuvo de acompañarla. “No caigo, pero siempre agradecida a Sole por dejarme compartir y vivir estos momentos que son únicos”, sostuvo. “Esos momentos no se viven todos los días”, cerró.

Temas Relacionados

Soledad Pastoruttipapa León XIVNatalia PastoruttiLeón XIV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

El artista nacido en Cruz del Eje dio un concierto en el que intercaló temas religiosos con clásicos del cancionero popular a tono con el encuentro

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

En el programa de Guido Kaczka, Rocío Romero emocionó al bahiense al revelar que sus canciones la acompañaron en una etapa difícil de su vida

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

El conductor de Otro día perdido ironizó sobre la agenda del periodista durante la gira del sumo pontífice en el país y recordó su intervención ante una emergencia médica en un vuelo

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

La participante llegó al borde del colapso con sus discos de masa, protagonizó un cruce con Karina Mazzocco y terminó sorprendiendo al jurado con un error en la cantidad de capas de su rogel

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

La influencer lo confesó durante el React de MasterChef y dejó en evidencia una dinámica que, según ella misma, se sale de control en cada oportunidad

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

AMÉRICA

Marc Anthony se suma a un megaproyecto de lujo en El Salvador con una inversión que supera los USD 1,000 millones

Marc Anthony se suma a un megaproyecto de lujo en El Salvador con una inversión que supera los USD 1,000 millones

Katie, la joven salvadoreña que salvó cuatro vidas tras donar sus órganos luego de ser apuñalada en Brooklyn

Marihuana, extorsión y una escopeta sin papeles: las condenas de 10 años dictadas en El Salvador

La película "Godzilla Minus Zero" arrasa en la taquilla mundial con USD 63 millones en su primer fin de semana

“No estoy huyendo”: Nadia Beller habló desde la embajada de México y denunció hostigamiento de la Policía

MALDITOS NERDS

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Floor Plan: Slap Out Of It! llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Duck Side of the Moon llegará a PlayStation 5 el 17 de noviembre con la actualización gratuita Homegrown

Barbie llega a PowerWash Simulator 2 con cinco niveles ambientados en Malibú

DEPORTES

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

Argentina se entrena por primera vez de cara al amistoso con Uruguay en el inicio de la era post Messi

Una niña de 8 años se convierte en la campeona femenina de club más joven de la historia del golf australiano

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú