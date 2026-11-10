Natalia Pastorutti reveló cómo fue el encuentro privado que tuvo con su hermana Soledad y el papa León XIV: “Lloré mucho”

Nati Pastorutti relató su experiencia tras presentarse junto a su hermana Soledad y saludar al pontífice

Guardar

La presencia de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia en el escenario principal del Monumento de los Españoles dejó una de las postales más impactantes de la visita del papa León XIV a la Argentina. Frente a una multitud estimada en casi dos millones de personas, las artistas participaron de la celebración y luego tuvieron un encuentro privado con el Sumo Pontífice. “Fue un momento histórico”, relató Nati, todavía conmovida por la experiencia.

La participación se mantuvo bajo reserva hasta último momento. Según explicó la cantante en una entrevista con Facundo Pastor para el ciclo Pastor 910, por Radio La Red, la decisión de no anticipar el show fue de su hermana. La Sole buscaba que fuera una sorpresa para el público, aunque también quería evitar anuncios prematuros ante cualquier cambio de agenda o inconveniente de último momento.

PUBLICIDAD

“Sole prefería tenerlo ahí reservado, que sea una sorpresa para todos, para el público, para todos los espectadores”, contó Natalia. Y agregó que la prudencia respondía a una preocupación concreta: “Ella decía: ‘No sé si se va a dar, si a lo mejor ocurre algo y después no se da’. Entonces por ahí no lo contó tanto”.

El escenario montado para la visita del pontífice reunió a músicos, autoridades religiosas y asistentes que siguieron la misa desde distintos puntos de la zona. En ese contexto, las hermanas Pastorutti interpretaron canciones ante los fieles, con Soledad como figura central y Natalia a su lado.

PUBLICIDAD

Para Nati, la dimensión del evento se impuso desde el primer momento. “Ver, cantarle al público del Papa, acompañarla a Sole y después tener la oportunidad también de saludarlo es hermoso”, expresó durante la charla radial.

La artista también destacó el operativo que rodeó a la ceremonia. Describió una organización estricta, con indicaciones precisas sobre la ubicación de cada invitado, un importante despliegue de seguridad y la posibilidad de presenciar la misa desde una posición cercana.

“Estaba súper organizado, todo muy bien ordenado: la seguridad, quién se sentaba en cada lugar. Nos dieron la oportunidad también de escuchar la misa muy cerquita”, detalló la cantante.

PUBLICIDAD

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad Pastorutti canta antes del comienzo de la Misa

Luego de la presentación, las hermanas recibieron una señal que modificó por completo sus expectativas. Natalia recordó que alguien las llamó y les entregó un papel con una indicación que, en un principio, no terminó de comprender. Entre risas, relató que decía “bacione” (gran beso o gran saludo, en italiano), una referencia a que tendrían la oportunidad de saludar al papa León XIV.

“Y ahí como que te iba a saludar”, explicó. Poco después, ambas ingresaron a una recepción privada junto con otras personas que habían formado parte de la jornada.

“Hubo una pequeña recepción donde había varias personas y tuvimos la oportunidad de saludarlo, de que uno le pudiera expresar lo que sentía, lo que quería decirle”, contó Natalia Pastorutti.

PUBLICIDAD

El momento tuvo una carga personal para la intérprete. Acostumbrada a que La Sole lleve la voz en las situaciones públicas, Nati reconoció que quedó atravesada por la emoción. “Yo me emocioné mucho porque estaba al lado de Sole y, como siempre, ella habla mucho”, dijo entre risas.

Durante el breve intercambio, Soledad le obsequió un poncho al Sumo Pontífice. Mientras le entregaba la prenda, le contó que había cantado para el papa Francisco y le explicó que ambas son artistas argentinas.

Nati siguió el gesto de su hermana con lágrimas en los ojos. “Yo nada, un placer, agradecida de que venga a la Argentina. Esas cosas te salen”, recordó sobre las palabras que logró decir en ese instante.

PUBLICIDAD

Ante la consulta de Facundo Pastor sobre si había llorado, fue directa: “Sí, mucho. La verdad que sí. Yo soy muy llorona”.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Soledad junto a su hermana cantan "Alma Misionera" antes del comienzo de la Misa

La artista señaló que el protocolo fue sencillo y respetuoso. La seguridad internacional estuvo presente durante todo el recorrido, aunque, según su relato, no impuso instrucciones rígidas al momento del saludo. Pudieron estrechar la mano del pontífice y hablarle brevemente.

“No te indicaban nada. O sea, hasta saludarlo con la mano y poder expresarle lo que uno sentía”, explicó. De todos modos, remarcó que cada asistente procuró ser breve, consciente de que el Papa debía recibir a más personas.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos que más impactó a Nati fue el trato que recibió de parte de León XIV. La cantante aseguró que percibió cercanía en el intercambio y destacó la forma en que el Papa se dirigió a quienes se acercaron a saludarlo.

“Sentí que ha sido muy cálido, muy generoso, muy respetuoso, de mirarte a los ojos, de darte la mano, de saludar”, afirmó.

Las hermanas asistieron solas al encuentro, aunque compartieron la recepción con otros invitados. En medio de la charla radial, Facundo Pastor bromeó sobre el tradicional gesto de Soledad de revolear el poncho durante sus shows. Nati aclaró que esa sugerencia no formó parte de la conversación con el Papa.

PUBLICIDAD

Al final de la entrevista, la artista volvió a poner el foco en su hermana y en la oportunidad que tuvo de acompañarla. “No caigo, pero siempre agradecida a Sole por dejarme compartir y vivir estos momentos que son únicos”, sostuvo. “Esos momentos no se viven todos los días”, cerró.