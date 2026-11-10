Cultura

Richard Lloyd, el motor eléctrico de Television, deja una huella imborrable en el rock alternativo global

El guitarrista neoyorquino, figura clave del punk y la new wave de los años 70 y 80 como integrante de la banda de Tom Verlaine, es considerado uno de los arquitectos sonoros de su época

Fotografía en blanco y negro de un hombre joven con cabello lacio y flequillo que mira hacia el frente
El guitarrista estadounidense Richard Lloyd, integrante de la banda Television, murió el sábado 7 de noviembre a los 75 años
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Richard Lloyd, una de las dos mitades del feroz asalto de guitarras gemelas de Television, una banda definitoria, aunque de corta vida, de los movimientos punk y new wave de la ciudad de Nueva York en la década de 1970, ha muerto a los 75 años en su casa de Chattanooga, Tennessee. Su familia informó que la causa fue un colangiocarcinoma, un cáncer de los conductos biliares que le fue diagnosticado en marzo.

Formada en 1973, Television fue una parte pionera de la insurrección del punk rock que se aglutinó en torno al club CBGB, en Bowery. La banda estuvo entre las primeras de su tipo en tocar en lo que hasta entonces había sido principalmente un local de música country y bluegrass, y que solo más tarde se convertiría en plataforma de lanzamiento para grupos como Blondie, Talking Heads y los Ramones. Por su energía cruda y desenfrenada, Television —integrada por Tom Verlaine (voz principal y guitarra), Richard Hell (bajo) y Billy Ficca (batería), junto con Lloyd— era a menudo llamada una banda de garaje, aunque ese garaje contenía el equivalente a un Porsche clásico. Caracterizado por ritmos filososbral art rock del grupo se distinguía entre los machacadores de tres acordes del punk.

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Television fue influyente más allá del éxito comercial

Quizás la banda era un poco demasiado artística: solo lanzó dos álbumes durante su apogeo a finales de la década de 1970. Aunque su debut de 1977, Marquee Moon, es ampliamente considerado una obra maestra —ocupó el puesto 107 en la lista de Rolling Stone de 2023 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos—, ni ese ni el siguiente disco del grupo de 1978, Adventure, lograron entrar en la lista Billboard 200. “Television”, observó más tarde Lloyd, “estaría fuera de lugar en cualquier sitio”. Favorita perdurable de la crítica, la banda ha sido aclamada como una inspiración por R.E.M., Sonic Youth, U2, Pavement y otros artistas.

De manera inusual para la escena punk, su sonido se construyó, como el de los Rolling Stones y la Allman Brothers Band, en torno a la sofisticada interacción entre sus dos guitarristas. “Con Richard Lloyd en la Strat y Verlaine en la Jazzmaster”, escribió Rob Sheffield en Rolling Stone en 2023, “improvisaban como la respuesta de CBGB a los Grateful Dead”. Verlaine, quien murió en 2023, era el líder y autor reconocido de la banda, y a menudo se le presentaba como el dios de la guitarra residente. Pero, como señaló The Guardian en 2005, la guitarra de Lloyd “era la más fuerte en una mezcla de sonido desequilibrada, por lo que era imposible pasar por alto todo el terreno que cubría. De sus dedos brotaban acordes nítidos y crujientes, punteos diestros y torrenciales solos al estilo de Van Halen”.

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De Greenwich Village a los escenarios de CBGB

Richard Lloyd nació como Richard John Alt el 25 de octubre de 1951 en Pittsburgh. En sus memorias de 2018, Everything Is Combustible, escribió que su padre, John Alt, vendía relojes de pulsera en un club de striptease y que su madre, Virginia (Ewing) Alt, trabajaba atendiendo una fuente de sodas. Se casaron jóvenes y se separaron cuando Richard era un bebé; él y su madre finalmente se mudaron a la ciudad de Nueva York y, cuando su madre volvió a casarse, adoptó el apellido de su padrastro, David Lloyd. Mientras crecía en Greenwich Village, tuvo por primera vez una guitarra entre sus manos durante una pijamada en casa de un primo cuando tenía unos 7 años, según recordó en una entrevista a principios de este año con Guitar World. Pasó el resto de la noche en el baño, practicando los mismos tres acordes una y otra vez, mientras los demás niños golpeaban la puerta.

A medida que crecía, se sumergió más profundamente en la música, asistiendo a conciertos de los Grateful Dead y los Doors en el Fillmore East y al festival de Woodstock. También enfrentó problemas de salud mental, luchó contra el abuso de sustancias y terminó en una serie de instituciones psiquiátricas. Pese a sus dificultades, asistió a la prestigiosa Stuyvesant High School de Manhattan, pero abandonó los estudios justo antes de graduarse. “No quería un diploma”, recordó en una entrevista de 2023 con el sitio NJArts.net. “Tenía una guitarra”. Tras pasar temporadas en Boston y Los Ángeles, regresó a Nueva York —con un vestuario llamativo y un corte de cabello rubio en punta— para unirse a la escena que se formaba en torno a grupos como la banda glam proto-punk New York Dolls.

Tom Verlaine
Television fue una agrupacion pionera del punk neoyorquino y abrio la escena del club CBGB para otras bandas de rock.

Sus primeros días de regreso en Nueva York transcurrieron persiguiendo mujeres y apenas llegando a fin de mes como prostituto. Finalmente encontró un lugar donde dormir en el loft de Chinatown de Terry Ork, un acólito de Andy Warhol que administraba una tienda de recuerdos cinematográficos llamada Cinemabilia, donde trabajaban Verlaine, nacido Thomas Miller, y Hell, Richard Meyers. Los dos habían formado una banda llamada Neon Boys con Ficca. Finalmente incorporaron a Lloyd al grupo y cambiaron el nombre a Television. Hell se fue en 1975 y fue reemplazado por Fred Smith, anteriormente miembro de Blondie.

Con Ork como representante, el grupo se acercó a Hilly Kristal, el propietario de CBGB, en busca de un lugar donde tocar. Cuando Kristal les informó de que el nombre del club significaba country, bluegrass y blues, Lloyd le aseguró, con falta de sinceridad: “Ah, sí, tocamos un poco de eso”. Television forjó su reputación en CBGB y otros clubes, incluido Max’s Kansas City. No importaba que la voz de Verlaine sonara como “una gallina inteligente siendo estrangulada”, como lo expresó Rolling Stone. Estrellas como Paul Simon y Lou Reed pronto comenzaron a aparecer en los conciertos, y David Bowie calificó a Television como “la banda más original que he visto en Nueva York”.

La banda firmó con Elektra Records y, en febrero de 1977, lanzó Marquee Moon, que anunció su ambición con una canción homónima de unos 10 minutos de duración, algo muy inusual en el mundo punk de ritmo ametrallador. El álbum tuvo poca repercusión en unas listas dominadas por Eagles y Fleetwood Mac, pero quienes lo entendieron, lo entendieron a lo grande. “A veces basta un solo disco —una declaración mágica y arrogante— para dejar fuera de combate toda la basura”, escribió Nick Kent en New Musical Express, la influyente publicación de rock británica, donde Television lograría tres sencillos entre los 40 primeros y un álbum entre los 10 primeros. Adventure, marcado por su nostálgico sencillo “Days”, alcanzó el puesto número 7 en las listas británicas, pero no logró causar impacto entre los compradores de discos estadounidenses.

Para 1978, Lloyd era un “yonqui en toda regla”, como él mismo lo expresó más tarde. En desacuerdo con Verlaine, abandonó la banda, que posteriormente se separó. “Ambos estábamos esforzándonos demasiado”, le dijo Lloyd a Guitar World. “Yo escribía canciones, pero ninguna encajaba con Television; lo reconocía. Intenté presentar ideas, pero cuando lo hacía, él se atribuía el crédito de composición” de todo. Al año siguiente, Lloyd lanzó Alchemy, el primero de sus nueve álbumes en solitario. La guía discográfica Trouser Press dijo que exploraba “el lado melódico y sensible del Television de su última etapa, dejando todos los bordes ásperos y la intensidad maníaca a Tom Verlaine”. Lloyd también tocó en álbumes del trovador de la década de 1990 Matthew Sweet, así como en Meet John Doe, el trabajo en solitario de 1990 de John Doe, de la banda angelina X.

Television se reunió brevemente a principios de la década de 1990 y actuó en el Festival de Glastonbury de 1992, en Inglaterra. Ese mismo año, el grupo lanzó un nuevo álbum, Television; su sencillo “Call Mr. Lee” alcanzó el puesto número 27 en la lista alternativa de Billboard. A pesar de su fértil asociación musical, Lloyd y Verlaine no tuvieron contacto personal durante muchos años. Aun así, Lloyd nunca dejó de reconocer el mérito del miembro más famoso de la banda, hasta cierto punto. “No se puede negar que Tom era un genio”, le dijo a Guitar World. “Era un poeta. Yo no soy poético. Sus dobles y triples sentidos eran mejores que los míos”. “Pero”, añadió, “en el ámbito de nuestra magia, mi forma de tocar la guitarra estaba en otro nivel”.

A Lloyd le sobreviven su esposa, Sheila O’Keefe Lloyd; su hijo, Dylan; y un hermano, Eric Lloyd.

Fuente: The New York Times

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