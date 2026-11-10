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El fuerte reclamo de los abogados de Mauro Icardi a la fiscalía tras el conflicto con Wanda Nara: “Exigimos igualdad”

Luego del allanamiento en Nordelta, la defensa del futbolista denunció “demoras burocráticas” y evasivas de la Justicia para tomarle declaración

Mauro Icardi y las nuevas comparaciones con Wanda Nara
Los abogados de Mauro Icardi hicieron un nuevo comunicado de prensa luego del escándalo que se vivió durante el fin de semana
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Los abogados de Mauro Icardi se presentaron este martes por la mañana en la fiscalía interviniente para que el futbolista prestara declaración sobre los hechos que se le atribuyen, pero -según aseguraron- hasta el momento sólo recibieron evasivas. La presentación llega días después de que un operativo policial se desplegara en la casa de los Sueños, la propiedad que Icardi tiene en Nordelta, donde se denunció un hecho de lesiones leves contra la hija mayor que tiene en común con Wanda Nara.

El viernes por la noche, un llamado al 911 activó el procedimiento: la denuncia apuntó contra Icardi y derivó en un allanamiento a la propiedad para recuperar las pertenencias de la niña, que el delantero se había negado a entregar. En ese marco, Francisco Oneto asumió la defensa penal del jugador y se sumó al equipo que ya conformaban Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas del futbolista desde hace tiempo.

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Así las cosas, este martes, Oneto difundió un comunicado firmado por los tres abogados en el que cuestionó el trato que la fiscalía le dio al imputado en comparación -según sostuvieron- con el que recibió la denunciante.

“Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad”, señalaron. Y agregaron: “Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado, aparecen formalismos y demoras burocráticas que sólo terminan afectando el derecho de defensa”.

Documento digital con el título Comunicado de prensa, varios párrafos de texto en negro sobre fondo blanco y dos etiquetas de cuentas en la base
El nuevo comunicado de prensa de los abogados de Mauro Icardi (Instagram)

La defensa remarcó que Icardi manifestó su voluntad de declarar al amparo del artículo 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que lo autoriza expresamente. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, explicaron los letrados, quienes recordaron que “la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”.

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El comunicado también apuntó contra la velocidad con la que avanzó la investigación sin haber escuchado al imputado. “Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos”, indicaron. “Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz.” Los abogados advirtieron que, si las demoras persisten, recurrirán a todas las vías que prevé la ley para garantizar que Icardi sea escuchado.

Piro, reposteó el comunicado en sus redes sociales y agregó un corto pero contundente mensaje: “Exigimos igualdad”. Por su parte, Elba tan solo reposteó el mensaje en sus historias de Instagram y no le sumó nada más.

Captura de una publicación digital con un documento titulado Comunicado de prensa firmado al pie por los abogados de Mauro Icardi
El mensaje de Lara Piro, abogada civil de Icardi

Qué decía el primer comunicado de Mauro Icardi

El domingo por la tarde, horas después del allanamiento en la propiedad de Nordelta, el equipo de letrados publicó un extenso texto en las redes sociales del futbolista, que el propio Icardi replicó, negando las acusaciones en su contra. “Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente”, abrió el comunicado.

El texto señaló que “la secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos”, y lamentó que “las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”.

Sobre la supuesta orden de detención que circuló en los medios durante las horas previas, la defensa fue tajante: “Es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra”.

ALLANAMIENTO A MAURO ICARDI
El domingo la Casa de los Sueños fue allanada

Respecto al allanamiento ordenado por el juez Orlando Abel Díaz en la vivienda del barrio privado La Isla, los letrados lo consideraron “innecesario”. Sostuvieron que “para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”. “Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectiva que eficaz”, concluyeron.

El comunicado también apuntó contra la disparidad en la respuesta judicial según la notoriedad de los involucrados: “Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas, mientras que tantas otras, expuestas a situaciones verdaderamente lacerantes, terminan peregrinando de una oficina a otra hasta que sus causas quedan olvidadas en un cajón.”

La defensa además descartó que el allanamiento estuviera motivado por el riesgo de destrucción de evidencia. “Ni siquiera el temor a que se eliminara información la justificaba: la tecnología forense actual permite recuperar los datos borrados”, indicaron. Durante el operativo, la Policía Bonaerense secuestró una computadora MacBook de Apple, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate.

mauro icardi wanda nara
El primer comunicado de prensa que hizo Francisco Oneto, el nuevo abogado penal del delantero (Instagram)

Sobre la custodia de esos dispositivos, los abogados fueron explícitos: “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente.” Por esa razón, solicitaron al fiscal que los conservara bajo su custodia hasta la pericia y que no los entregara a la otra parte, “a fin de evitar cualquier alteración de la prueba”, según lo establecido en el artículo 226 del Código Procesal Penal.

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