Una niña de 8 años se convierte en la campeona femenina de club más joven de la historia del golf australiano

La golfista de ocho años derrotó a rivales mayores en el Northbridge Golf Club de Sídney y se convirtió en la campeona femenina de club más joven del país en la historia (Instagram)

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Con apenas ocho años y un palo de golf más alto que ella, Kwon Bee Sim se convirtió en la campeona femenina de club más joven de la historia del golf australiano, tras ganar la final en el Northbridge Golf Club de Sídney con cinco hoyos de sobra frente a rivales de mayor edad.

Según informó el medio australiano 7News, la pequeña —que cursa tercer grado de primaria— superó a oponentes con experiencia y equipos de mayor tamaño en una competencia que quedó definida desde los primeros hoyos. Su hándicap de 10, cifra destacada incluso para jugadoras adultas, refleja un nivel técnico muy por encima de lo esperable para su edad.

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Sus rivales lo vieron venir desde el primer golpe

Clinton Russell, instructor jefe del Northbridge Golf Club, fue testigo del momento en que quedó claro que la niña no era una participante más. “Ella pegó y la pelota cayó a unos tres metros del hoyo, y la rival miró al caddy y le dijo: ‘Estamos en problemas’”, relató Russell en palabras recogidas por 7News.

Desde ese instante, la pequeña no dio margen. Enfrentó a oponentes cuyos palos casi la duplicaban en tamaño, en una cancha de 18 hoyos diseñada para adultas. Lejos de verse afectada por esa diferencia física, fue precisamente en ese contraste donde su juego se mostró más sólido.

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Kwon Bee Sim se impuso en el duelo decisivo del club de Sídney por cinco hoyos, pese a competir con palos más pequeños que los de sus oponentes adultas experimentadas (Instagram)

Para la campeona, el deporte no es solo una actividad: es parte de lo que ella es. “Es como explicar por qué quiero a mis papás. El golf ya es parte de mí”, dijo la joven golfista, oriunda de North Shore, en diálogo con el medio australiano. También habló de lo que significó competir con otras jugadoras: “Fue apasionante tener la oportunidad de jugar con rivales tan buenas”.

El título la inscribe en los registros de la disciplina como la mujer más joven en ganar un campeonato de club en el país, una marca que hasta ahora no había alcanzado nadie en la categoría femenina.

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Su padre fue golfista profesional y ella ya lo supera con frecuencia

El entorno familiar de la campeona no es ajeno al mundo del deporte. Su padre, Kyu Sim, fue golfista profesional de circuito, y fue él quien le transmitió la pasión por la disciplina desde muy pequeña. Sin embargo, la dinámica entre ambos cambió con el tiempo.

La jugadora de tercer grado selló la victoria en el Northbridge Golf Club de Sídney ante competidoras de mayor edad y equipos de tamaño superior en una cancha diseñada para adultas (Instagram)

Cuando se le preguntó qué la motiva a seguir mejorando, la respuesta fue directa: “Él fue un buen profesional de circuito y yo solo quiero ganarle”. Ante la consulta de con qué frecuencia lo logra hoy, la niña respondió sin dudar: “Muchas veces”.

Su madre, Park Han Kwon, tampoco ocultó el orgullo ante el logro. “Cuando la tuve, ya sentí que era muy fuerte”, expresó en palabras recogidas por 7News. Para ambos padres, el título es un hito enorme, aunque el foco en esta etapa sigue siendo que su hija disfrute del juego. “A su edad, lo más importante es divertirse. Que esto le dé motivaciones positivas”, señaló Kyu Sim.

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La familia, residente en North Shore, acompaña el proceso de la pequeña con la convicción de que el talento debe desarrollarse sin presiones, permitiéndole vivir su infancia mientras avanza en la competencia.

El objetivo declarado es llegar al golf profesional

Con apenas ocho años, la pequeña aseguró el campeonato del Northbridge Golf Club al imponerse por cinco hoyos en una ronda de dieciocho diseñada para jugadoras mayores con experiencia previa (Instagram)

La victoria en el club sídneano no es un punto de llegada para la pequeña, sino el primero de una serie de pasos en un camino que ella misma ya tiene trazado. Su meta es llegar al golf profesional, y la determinación con la que compite sugiere que esa aspiración tiene bases concretas.

Con ocho años, hándicap 10 y un título histórico en su haber, la joven ya ocupa un lugar en los registros del golf australiano que ninguna otra mujer logró antes en la categoría de club. Los especialistas del Northbridge Golf Club la siguen de cerca, conscientes de estar ante una jugadora fuera de lo habitual para cualquier edad.

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La historia de la pequeña Sim llega en un momento en que el golf femenino en Australia trabaja para ampliar su base de jugadoras jóvenes. Su caso, que ganó visibilidad en los últimos días, podría convertirse en uno de los más citados cuando se hable del futuro de la disciplina en ese país.