Un cura, un rabino y un imam analizaron la visita del Papa y advirtieron sobre el avance de la polarización

El cura Pablo Savoia, el rabino Rab Avruj y el imam Marwan Gill analizaron la visita del papa León a la Argentina y el rol del diálogo interreligioso

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La llegada del papa León a la Argentina dejó, entre celebraciones y gestos de fervor, una escena menos visible pero central para el debate público: representantes de tres credos se sentaron a discutir cómo sostener el encuentro cuando se apaguen las transmisiones y termine la visita. La pregunta que atravesó la conversación fue simple y, a la vez, exigente: qué lugar pueden ocupar las religiones frente a la polarización, los prejuicios y la violencia.

A partir de ese interrogante, el cura Pablo Savoia, el rabino Rab Avruj y el imam Marwan Gill, de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, coincidieron en que el diálogo entre religiones no supone diluir las identidades ni negociar las convicciones. Gill tomó como punto de partida el lema de la visita papal: “‘Bienvenidos todos’ no se limitó al mundo católico, ni siquiera a los creyentes”, dijo en Infobae A las Nueve.

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El imam recordó que, durante el encuentro del papa León con líderes religiosos, la exhortación estuvo puesta en tender puentes. Para Gill, la tarea tiene una urgencia que excede los protocolos: “Tenemos más de cincuenta conflictos armados, casi al borde de una guerra mundial”, advirtió al referirse a un contexto en el que, dijo, algunos sectores invocan a Dios para legitimar enfrentamientos.

Esa es, precisamente, la frontera que los tres quisieron marcar. “La religión o la diversidad no es una amenaza, ni es la religión parte del problema, sino que es parte de la solución”, sostuvo Gill. La imagen del pontífice junto a referentes cristianos, judíos y musulmanes, agregó, “vale más que oro” porque instala una respuesta pública frente a quienes asocian las diferencias de fe con una fuente inevitable de conflicto.

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Para Pablo Savoia, el sentido de ese mensaje también alcanza a la vida cotidiana y a la organización social. “La fe cristiana no es una religión de lo íntimo, que se resuelve solamente entre la persona y Dios”, afirmó. En su lectura, la prédica del papa León remite al bien común y abre discusiones sobre la política, la economía y las formas de construir comunidad.

El cura Pablo Savoia, el rabino Rab Avruj y el imam Marwan Gill analizaron la visita del papa León a la Argentina y el rol del diálogo interreligioso (captura de video)

El sacerdote reconoció que las instituciones religiosas arrastran una historia ambivalente. “Durante mucho tiempo las religiones han sido factor de desunión, de pelea”, dijo, antes de señalar que el desafío actual pasa por poner ese capital espiritual al servicio de una sociedad distinta. El llamado a “construir puentes”, según Savoia, propone un nuevo posicionamiento de lo religioso en la esfera pública.

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Rab Avruj ubicó esa discusión en una experiencia cercana. Valoró la visita del papa y definió a Buenos Aires como un caso de convivencia que puede ofrecer una referencia hacia afuera, aunque tomó distancia de dos palabras habituales. “No digo la convivencia religiosa o la tolerancia, que son palabras que no ayudan en nada”, explicó, y eligió hablar de integración.

El rabino contó que Gill fue invitado a un espacio de estudio de la sinagoga para enseñar sobre el islam ante integrantes de la comunidad judía. “Una cosa es los actos protocolares, que son muy importantes; otra cosa es la construcción real”, resumió. Aquella visita, sostuvo, permitió que personas de tradiciones diferentes compartieran preguntas sin convertir el encuentro en una ceremonia formal.

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Con ese ejemplo en mente, Avruj pidió que la visita papal no quede reducida a una sucesión de actos. “Sería una pena que esta gran oportunidad no quede solamente en el protocolo de estos días, que dure veinticuatro horas”, señaló. La continuidad, para los participantes, depende menos de una convocatoria excepcional que de la disposición a repetir esos cruces en ámbitos comunitarios, educativos y barriales.

La conversación derivó entonces hacia el clima de confrontación que atraviesa la política, la sociedad y también las comunidades de fe. Savoia sostuvo que “la confrontación es lo que más vende” y que muchas veces expresa temor. A su juicio, hay quienes entienden el contacto con una persona distinta como una amenaza para la propia pertenencia, cuando esa diferencia no la convierte automáticamente en enemiga.

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El cura cuestionó, además, la equivalencia entre diálogo y debilidad. “Yo no soy un tibio porque hablo con el otro”, afirmó. Tener claras las propias convicciones, planteó, no obliga a encerrarse en una actitud violenta ni a tratar la apertura como una renuncia a la identidad.

Avruj retomó esa idea con una distinción: “La asimilación es cuando vos te hacés similar al otro y perdés tu identidad. Pero la integración es otra cosa”. Integrarse, explicó, implica estar firme en lo que uno es y saber qué puede aportar. Por eso consideró que la incapacidad de vincularse con quien piensa distinto revela, muchas veces, más fragilidad que fortaleza.

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El rabino llevó esa observación al escenario argentino, marcado por divisiones persistentes. “El otro 50% de la población no va a desaparecer”, ironizó. La frase condensó su advertencia: ninguna discusión política, económica, social o religiosa se resuelve imaginando que la mitad opuesta dejará de existir, por lo que el desafío es encontrar una forma de convivir y construir algo común.

Para Gill, uno de los obstáculos más difíciles son los prejuicios. Citó una frase atribuida a Albert Einstein: “Es más difícil romper los prejuicios que el núcleo de un átomo”. Desde allí, reclamó salir de la comodidad de los círculos cerrados, donde resulta sencillo hablar de paz sin poner a prueba las propias ideas frente a quienes provienen de otras comunidades.

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“El silencio nos hace muchas veces cómplices”, dijo el imam al hablar de los sectores radicalizados que existen dentro de todas las religiones. Su propuesta no pasa por fundir las tradiciones en una sola creencia, sino por exhibir alternativas ante el odio. “Cada uno llega con sus convicciones y se levanta de acá también con sus convicciones”, remarcó.

La posibilidad de sostener desacuerdos sin romper el vínculo apareció cuando Gill aludió a conversaciones con referentes judíos sobre Gaza e Israel. “No se trata de barrer bajo la alfombra las diferencias”, sostuvo. Según relató, en esos intercambios cada parte pudo expresar su posición, aunque el requisito previo fue generar una relación de confianza que permitiera hablar sin temor.

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El imam vinculó el antisemitismo y la islamofobia con un problema más amplio, el rechazo hacia el otro. “No podés reformar una ideología con bombas”, advirtió, y propuso respuestas pedagógicas y educativas. Admitió que se trata de un camino lento, sin una receta inmediata, pero insistió en que el trabajo conjunto debe llegar a las bases de cada comunidad.

Savoia propuso mirar primero a la persona y después a sus definiciones doctrinales. Recuperó una frase de Francisco incluida en Evangelii gaudium: “La realidad es superior a la idea”. Para el sacerdote, los enfrentamientos se endurecen cuando el otro queda reducido a lo que piensa; el trato directo, en cambio, permite reconocer problemas compartidos y desactivar caricaturas.

Desde su experiencia en Villa Ballester, partido de San Martín, mencionó los encuentros con iglesias cristianas de otras denominaciones. “Cuando nos empezamos a conocer, el otro no es tan distinto”, relató. Detrás de las discusiones teológicas, explicó, aparecían preocupaciones comunes: el trabajo, las dificultades de cada comunidad y las preguntas de quienes buscan una respuesta desde la fe.

La huella de Francisco atravesó buena parte del intercambio. Avruj sostuvo que el actual pontificado recoge parte de ese recorrido: “León está cosechando la siembra de Francisco”. Para el rabino, el diálogo y la presencia de personas de distintos credos en torno a la visita del nuevo papa son consecuencia de años de encuentros, conversaciones y gestos de acercamiento.

Gill recordó su primera reunión con Francisco en el Vaticano. Esperaba una charla formal, pero el pontífice se detuvo en su historia personal y le preguntó: “¿Cómo te tratan los porteños?”. “Se tomó casi diez minutos solo para conocerme”, contó el imam, quien destacó esa disposición como una muestra de humildad y de atención hacia las personas antes que hacia sus cargos o pertenencias.

El representante musulmán consideró que Francisco convirtió “muchos muros en puentes hacia el mundo musulmán” a través de sus viajes y encuentros. Savoia, en la misma línea, volvió sobre una idea que ordenó toda la charla: “Lo primero es la persona”. Recién después, planteó, llegan las discusiones sobre credos, doctrinas y diferencias.

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