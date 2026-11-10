Ciencia

Cómo funciona la herramienta con IA que podría ser clave para detectar cáncer de piel

Especialistas de Mayo Clinic evaluaron un algoritmo capaz de orientar decisiones médicas sobre vigilancia periódica o intervenciones quirúrgicas en manchas dudosas. El sistema examina minuciosamente bordes y asimetrías en los tejidos sospechosos.

Manos con guantes aplican un dermatoscopio sobre una lesión en la piel junto a un bisturí, un sacabocados y un monitor médico.
El modelo de aprendizaje profundo recibió un entrenamiento basado en más de 66.000 imágenes dermatoscópicas rotuladas antes de su evaluación clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La detección temprana de las lesiones cutáneas malignas plantea a diario una encrucijada crítica en los consultorios: distinguir qué manchas requieren una extracción quirúrgica inmediata y cuáles pueden vigilarse sin someter al paciente a procedimientos invasivos.

Frente a esta disyuntiva, investigadores de Mayo Clinic, en la ciudad de Rochester, validaron una herramienta de inteligencia artificial diseñada para definir cuándo realizar biopsias o monitorear alteraciones sospechosas. El hallazgo aporta por primera vez una pauta estandarizada que transforma un cálculo informático en una guía aplicable directamente en la consulta médica.

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Durante décadas, los especialistas han enfrentado la dificultad de discernir a simple vista entre formaciones benignas y tumores agresivos en etapas tempranas, una incertidumbre que con frecuencia deriva en intervenciones innecesarias o en demoras diagnósticas riesgosas.

Los profesionales de la salud dependían de su experiencia visual ante el dermatoscopio, un instrumento de iluminación y aumento óptico que evidencia estructuras subsuperficiales invisibles al ojo humano, sin contar con un parámetro cuantitativo uniforme que respaldara el dictamen médico frente a casos limítrofes.

Lente circular que enfoca una mancha oscura e irregular en la piel, rodeada por líneas de contorno y dos reglas con medidas en milímetros.
El algoritmo examina la asimetría del contorno, la irregularidad de los bordes y la heterogeneidad del color para otorgar una puntuación de cero a diez unidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver ese vacío operativo, un estudio publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings demostró la utilidad de un modelo informático que asigna un valor predictivo a cada tejido examinado. El dispositivo, denominado Inteligencia Explicable en Dermatoscopía, conocido como DEXI por su denominación médica, procesa capturas digitales para graduar la amenaza oncológica.

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Este avance suministra un sustento numérico transparente que permite contrastar las sospechas clínicas con variables biofísicas medibles, aportando claridad objetiva al criterio del facultativo.

Un punto de corte numérico define la conducta médica

El funcionamiento de DEXI radica en la asignación de una puntuación de cero a diez unidades a cada anomalía, calculada a partir de patrones morfológicos asociados al desarrollo tumoral. El sistema desglosa parámetros esenciales como la asimetría del contorno, la irregularidad en los bordes y la heterogeneidad cromática.

Al tratarse de un algoritmo cimentado en la explicabilidad, la interfaz detalla cuáles características anatómicas determinaron el puntaje final, lo que permite al dermatólogo auditar visualmente los motivos de la alerta técnica frente al paciente.

Dos bloques de piel en corte transversal con capas de células rosas y violetas, pigmento marrón y paneles verticales azules transparentes.
El programa informático registra limitaciones diagnósticas ante nevos atípicos graves y carece de acceso a los antecedentes clínicos de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación retrospectiva examinó 261 lesiones en 178 pacientes evaluados entre mayo de dos mil veintitrés y agosto de dos mil veinticuatro, contrastando los índices informáticos con diagnósticos confirmados por análisis histopatológico, es decir, el examen microscópico de los tejidos extirpados.

En estas muestras, las formaciones no cancerosas promediaron 2,5 unidades, mientras que las variantes de cáncer cutáneo no melanoma alcanzaron 7,8 puntos y los melanomas marcaron 6,0 unidades. A partir de esa diferencia, los autores fijaron la línea divisoria en 3,0 puntos, un límite que identificó con éxito el 93,4% de las lesiones malignas y el 75% de las benignas, según informó la institución médica.

La validación de ese umbral resolvió el dilema clínico de los especialistas. “Antes del estudio, revisaba el puntaje DEXI de un paciente, pero no sabía con exactitud qué hacer con el número”, admitió Jenny Link, dermatóloga en Mayo Clinic y autora principal del trabajo, según el comunicado de prensa.

Con este corte operativo, la experta remarcó el impacto en la rutina asistencial: “Ahora puedo utilizar el puntaje con confianza como un dato adicional para fundamentar mi criterio clínico sobre si recomiendo una biopsia o un control”, afirmó la investigadora, quien añadió que el valor de 3,0 puntos brinda certidumbre al definir si corresponde extirpar o vigilar.

El análisis algorítmico exige contextualización y reconoce limitaciones

Un médico con bata blanca apunta un dermatoscopio iluminado hacia una mancha en un antebrazo junto a un monitor con un modelo en tres dimensiones.
La investigación médica evaluó 261 lesiones en 178 pacientes mediante la comparación de índices algorítmicos con análisis histopatológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base operativa del programa computacional descansa en el aprendizaje profundo, una rama avanzada de inteligencia artificial fundamentada en redes neuronales complejas. Según detallan los investigadores en el estudio y en el comunicado institucional, el modelo fue entrenado con más de 66.000 imágenes dermatoscópicas anotadas antes de su evaluación clínica.

Los pacientes del estudio habían sido sometidos a fotografía corporal total y dermatoscopía digital secuencial. Tras contrastar los desenlaces clínicos, el trabajo concluye que “el puntaje DEXI fue en general eficaz para diferenciar la enfermedad benigna de la maligna”, ratificando la consistencia de la herramienta en la discriminación de patologías dérmicas.

No obstante, el estudio puntualiza restricciones notables que impiden considerar el software como una solución infalible o autónoma. El sistema carece de acceso al historial clínico del individuo, por lo que ignora factores determinantes como la edad, la medicación recibida o los antecedentes directos de melanoma, el cáncer de piel con mayor letalidad originado en las células que producen pigmento. Asimismo, el algoritmo experimentó dificultades de rendimiento ante nevos atípicos graves, esto es, lunares con deformaciones celulares pronunciadas, así como ante lesiones en fases sumamente iniciales donde la transformación maligna apenas comienza a manifestarse.

“Nuestro estudio demostró que DEXI es una herramienta útil y valiosa para apoyar a los médicos mientras evalúan lesiones cutáneas cancerosas y no cancerosas, pero no debe utilizarse de forma aislada”, puntualizó Link, de acuerdo con el comunicado de prensa. La investigadora enfatizó que el puntaje debe integrarse a la exploración física presencial y al cuadro particular de cada persona.

En concordancia con esta cautela, el paper indica que será indispensable “una validación prospectiva multicéntrica más amplia para evaluar más a fondo su uso clínico”, lo que exige corroborar estas conclusiones en poblaciones médicas más extensas antes de contemplar su adopción asistencial masiva.

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