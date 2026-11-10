Ciencia

Logran un avance científico contra el síndrome de la persona rígida, la enfermedad que afecta a Céline Dion

Un estudio de Mayo Clinic mostró que una inmunoterapia celular produjo mejoras en pacientes con esta enfermedad autoinmune y les permitió recuperar autonomía en su vida diaria

La cantante Celine Dion suspendió presentaciones y una gira completa tras recibir el diagnóstico de síndrome de la persona rígida en 2022.
La cantante Celine Dion suspendió presentaciones y una gira completa tras recibir el diagnóstico de síndrome de la persona rígida en 2022.
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En 2022, la cantante recibió el diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune sin cura que la obligó a cancelar conciertos y suspender una gira completa en 2023. La cantante explicó que la enfermedad había afectado “todos los aspectos de mi vida diaria”, incluida su voz.

Siguió un tratamiento multidisciplinario con medicación, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia y volvió en septiembre de este año a los escenarios.

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Ahora, la buena noticia es que un equipo de neurólogos estadounidenses han conseguido un avance en el tratamiento del síndrome que afecta a la famosa cantante: una nueva forma de inmunoterapia que ha dado resultados “emocionantes” y “muy alentadores”, según los autores.

La terapia CAR-T aplicada por la Clínica Mayo de Estados Unidos produjo mejoras marcadas en pacientes con síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que provoca rigidez corporal y espasmos musculares dolorosos.

Según los médicos de la clínica, los pacientes que antes necesitaban ayuda con las tareas diarias y tenían problemas para caminar han recuperado su capacidad para manejarse en la vida cotidiana, e incluso algunos volvieron al trabajo y retomaron sus aficiones.

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El síndrome ataca el sistema nervioso central y puede dificultar incluso caminar o realizar acciones básicas sin ayuda. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Jama Neurology.

El síndrome de la persona rígida ataca el sistema nervioso central y provoca rigidez corporal acompañada de espasmos musculares. Luego de cuatro años de haber anunciado su diagnóstico, Celine Dion volvió a los escenarios (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El síndrome de la persona rígida ataca el sistema nervioso central y provoca rigidez corporal acompañada de espasmos musculares. Luego de cuatro años de haber anunciado su diagnóstico, Celine Dion volvió a los escenarios (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La terapia CAR-T ya se utiliza contra ciertos cánceres y consiste en extraer células T del propio paciente, modificarlas para que eliminen células causantes de la enfermedad y reintroducirlas en el organismo. En este caso, los neurólogos evaluaron su potencial frente a una afección neurológica mediada por el sistema inmunitario.

La neuróloga e investigadora de Mayo Clinic en Rochester, Anastasia Zekeridou, destacó la magnitud de los cambios observados: “Lo más llamativo fue el grado de mejoría que vimos en algunos pacientes”.

“Con los tratamientos existentes podemos mejorar los síntomas, pero muy rara vez vemos que los pacientes vuelvan a su nivel previo de funcionamiento”, afirmó. “Estos primeros resultados son muy alentadores y la cuestión clave ahora es si esas mejoras se mantendrán con el tiempo”.

Los buenos resultados de la nueva inmunoterapia

Científica con bata blanca, gorro y gafas de seguridad mira por un microscopio en un laboratorio moderno. Dos pantallas muestran gráficos de remisión de cáncer y restauración inmunológica.
El tratamiento CAR-T consiste en extraer células T del paciente para modificarlas y reintroducirlas con el fin de combatir la patología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de recibir la terapia, Jonathan Walden necesitaba ayuda de su familia para caminar y completar sus actividades diarias. Después del tratamiento, regresó a su empleo y aseguró no haber sufrido nuevos episodios de la enfermedad.

“Puedo ir a trabajar todos los días. Puedo hacer todo lo que hacía antes. Voy de caza; puedo ir a pescar”, relató Walden a The Guardian. “No he tenido ni un episodio desde que recibí el tratamiento”.

Shari St Germain padecía calambres intensos en las piernas, dificultades para caminar, rigidez muscular y caídas. Tras la intervención, experimentó una mejoría que describió como progresiva.

“Después del tratamiento, un día me levanté y pensé: ‘Me siento realmente bien’, y fui a caminar en la cinta”, contó. “Mi marido vino corriendo porque yo lloraba y me preguntó: ‘¿Estás bien?’. Y le dije: ‘Acabo de caminar siete minutos en la cinta’”, contó en The Guardian.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El neurólogo Sean Pittock destacó el potencial de esta técnica para abordar diversas enfermedades neurológicas que carecen de opciones terapéuticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del departamento de neurología de Mayo Clinic, Sean Pittock, señaló que la terapia ya transformó el abordaje de algunos cánceres y ahora empieza a mostrar posibilidades para enfermedades neurológicas autoinmunes.

“Los resultados en el síndrome de la persona rígida ofrecen una enorme esperanza, no solo para las personas que viven con esta enfermedad, sino también, potencialmente, para pacientes con otras afecciones neurológicas de origen inmunológico en las que las opciones de tratamiento eficaces siguen siendo limitadas. Aún nos queda mucho por aprender, pero esto abre una nueva e interesante vía para este campo”, concluyó el experto.

Yasmin Sheikh, directora de políticas y asuntos públicos de Anthony Nolan, una organización benéfica contra el cáncer de sangre que no participó en el estudio, afirmó en The Guardian: “Esta investigación es un avance emocionante, que proporciona más evidencia de que las terapias con células CAR-T podrían tener aplicaciones más allá del cáncer de sangre y ofrecer una nueva esperanza a las personas que viven con otras afecciones, incluido el síndrome de la persona rígida (SPS)”.

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