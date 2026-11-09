“Nos sentimos representados”: fuerte impacto en el sindicalismo por el discurso del Papa ante el mundo del trabajo

Jorge Sola, Gerardo Martínez, Sergio Sasia, Sergio Romero, Rodolfo Daer y Juan Carlos Schmid

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Sindicalistas de todos los sectores internos quedaron impactados por el discurso del Papa León XIV en la UCA: hubo coincidencia en que sus apelaciones al diálogo, la dignidad en el trabajo, la justicia social, la economía al servicio de las personas y contra los despidos le dan más legitimidad a sus reclamos al gobierno de Javier Milei.

Con una asistencia casi perfecta (se destacaron las ausencias de Hugo Moyano y su hijo Pablo), los dirigentes gremiales salieron del Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) con la sensación de que el Sumo Pontífice había convalidado sus demandas a la administración libertaria en materia socioeconómica y laboral, aunque algunos interpretaron que los criticó a ellos cuando pidió que los sindicatos tienen que cuidar a su gente, pero también mirar al resto.

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El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro) dijo a Infobae que el Papa “interpeló al mundo del trabajo a través de la mirada de la doctrina social de la Iglesia”, ya que “citar los principios de subsidiaridad, de solidaridad, la búsqueda del bien común, el no caer en la avaricia, tratar de tener al ser humano como centro de la economía y no al revés, es un mensaje que tenemos que tomar y sobre el que ahora tenemos que trabajar”.

El Papa León XIV saluda tras su discurso ante el mundo del trabajo en la UCA (Foto: EFE/EPA/Vatican Media)

“El gran trabajo no es haberlo escuchado sino que el trabajo empieza el día después de esto y construir una mesa de diálogo, que es algo que hemos reclamado siempre y que la Iglesia está poniendo como uno de los valores fundamentales para construir la dignidad del ser humano a través del trabajo, sea cual sea”, apuntó.

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Para Sola, “ha sido un mensaje claro en búsqueda de esa centralidad que se requiere para llevar adelante la Argentina con producción, desarrollo y trabajo”. Y aseguró: “Trabajaremos en ese sentido, como lo venimos haciendo desde cada uno de nuestros lugares, desde el lugar de representación de los trabajadores”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), afirmó: “Nos sentimos representados en los conceptos del Papa. El diálogo debe ser una política de Estado y el modelo económico debe contener la trilogía desarrollo, producción y trabajo. Y, sobre todo, debemos discutir para trazar un nuevo contrato social”.

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Jorge Sola, Sergio Romero, José Luis Lingeri y otros miembros de la delegación de la CGT en la UCA (Foto: RSFotos)

Fue crítico, además, de que “el proceso tecnológico y los algoritmos que están monopolizados por 5 grupos que dominan esta nueva dimensión impactan en lo político, lo productivo, lo social y lo laboral”, por lo cual señaló que “garantizar la justicia social y un piso de protección social en la transición”.

En la visión del secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), el Papa brindó “un discurso ajustado a la realidad, con muchos conocimiento de lo que pasa en Argentina en el mundo del trabajo”.

Remarcó que “tocó temas muy sensibles y escuchó con mucha atención a todos los referentes que hablaron en el encuentro”, por lo que consideró que León XIV es “un Papa extraordinario, óptimo en su discurso, que deja mucho material para aprender de él y para seguir la línea que marca para tener un país mucho mejor”.

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Gerardo Martínez, directivo de la CGT, al llegar a la UCA (Foto: RSFotos)

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), destacó a Infobae que el Papa hizo “una reafirmación de cuestiones que ya se las dijo a Javier Milei, pero que ahora repitió frente al mundo del trabajo, como que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no al revés, que hay que cuidar la dignidad humana y que no puede haber un progreso en base al éxito económico que deje a la gente atrás”.

Hizo hincapié, además, en que también fue “muy importante lo que había dicho en el Palacio Libertad en el sentido de que hay que cuidar el sentido de las palabras porque justamente delante de él estaba Milei, que tiene un estilo basado en insultar a cualquiera”.

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No obstante, Schmid interpretó que el Papa también criticó a los dirigentes gremiales “cuando dijo que los sindicatos tienen que cuidar a su gente, pero tienen que mirar afuera, al resto, porque una sociedad se construye con todos, por lo que hubo un llamado de atención”.

Roberto Baradel, Hugo Yasky y Claudio Marín, entre otros dirigentes de la CTA de los Trabajadores (Foto: RSFotos)

Rodolfo Daer (Alimentación), secretario de Industria de la CGT, opinó que el discurso “estuvo emparentado con los conceptos de la comunidad organizada de Juan Domingo Perón” y elogió que el Pontífice “haya reivindicado el rol social que tienen los medios de producción y el equilibrio entre el capital y el trabajo”.

Otro dirigente que ponderó las palabras del Papa fue Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), secretario de Vivienda de la CGT: “Llamó a construir una arquitectura social basada en el diálogo, la solidaridad, la reciprocidad y la justicia social para superar las divisiones. Y dijo que privar a una persona de trabajo no es sólo negarle un ingreso económico sino que es herir gravemente su dignidad, por lo que la desocupación es un auténtico drama que excluye al ser humano de la vida social”.

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Enfatizó que el Papa dejó en claro que “la labor de los sindicatos es esencial para la defensa de los trabajadores y la búsqueda de condiciones laborales dignas en un marco de justicia social”. Y que “se debe prestar especial atención a los sectores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, y no representar sólo a quienes ya tienen un empleo estable sino también abrazar la economía popular”.

El discurso del Papa León XIV causó un fuerte impacto entre los sindicalistas (Foto: EFE/EPA/Vatican Media)

Sasia, además, valoró el mensaje papal “en favor del diálogo por encima de la confrontación” y de “la fuerza gremial para tender puentes con el sector empresarial y construir consensos que prioricen el bien común por encima de los intereses puramente sectoriales”.

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Mientras, en las redes sociales, la CTA Autónoma, que lidera Hugo “Cachorro” Godoy, resaltó el profundo significado del discurso de León XIV, que puso en el centro la dignidad del trabajo, el derecho a la organización sindical y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia frente a una política del descarte que condena a millones de personas a la exclusión".

“Valoramos especialmente que el Papa reivindicara el derecho de los trabajadores a organizarse y resistir las injusticias, y señalara que la tarea de los sindicatos debe contemplar también a los desocupados y subocupados. Un reconocimiento a la concepción de sindicalismo que venimos construyendo desde hace treinta años”.

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Dirigentes de la CTA Autónoma, liderados por Hugo Godoy, antes del encuentro con el Papa (Foto: @CTAAutonoma)

Desde esta fracción de la CGT elogiaron también “las definiciones sobre la responsabilidad social de la propiedad privada y su cuestionamiento al enriquecimiento sin límites, así como su convocatoria a la unidad de los trabajadores y al protagonismo de las organizaciones sindicales y los movimientos populares”.

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el mensaje del Papa puso en evidencia al Gobierno y a los empresarios con su cultura del descarte y desafió al sindicalismo y a la oposición a asumir su verdadero rol”.

“Nadie se puede hacer el distraído -agregó-. La visita de León XIV es un duro golpe para un gobierno nacional que debe tomar nota y frenar definitivamente el ajuste. Después de la visita del Papa, tendremos un nuevo país, una Argentina distinta”.