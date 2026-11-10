Cuba

“Ni con el salario tú puedes comer”: familia solo accedió a yuca y picadillo para comer en Cuba

El testimonio difundido desde Matanzas valora esa compra en USD 1,09 al tipo informal de USD 921 por dólar registrado el 8 de noviembre, sin recursos para otros alimentos

Yesi Concepción mostró en un video los alimentos disponibles en su vivienda de Juan Gualberto Gómez y afirmó que la compra de ese día costó 1.000 pesos cubanos en total

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La ciudadana Yesi Concepción difundió este lunes un video en el que expuso que los 1.000 pesos cubanos (USD 1,09) que, según afirmó, recibe su esposo como salario solo alcanzaron para comprar tres libras de yuca y una libra de picadillo.

La mujer grabó el testimonio desde el poblado de Juan Gualberto Gómez, en la provincia de Matanzas, mientras mostraba los alimentos disponibles para ese día en su casa: varios trozos de yuca y una porción de carne molida.

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“Esto es lo que se va a comer hoy aquí en mi casa”, dijo Yesi Concepción. Según su relato, las tres libras de yuca costaron 300 pesos cubanos, unos USD 0,33 al valor informal de referencia, mientras que la libra de picadillo tuvo un precio de 700 pesos, equivalente a USD 0,76.

La compra completa sumó 1.000 pesos cubanos, o USD 1,09. En su propia explicación, Concepción utilizó una cotización de 1.000 pesos por dólar en su localidad, por lo que equiparó el ingreso mensual de su esposo con USD 1.

Trozos cilíndricos de yuca blanca pelada junto a un plato con un bloque compacto de picadillo sobre una superficie de tela.
Una porción de picadillo en un plato blanco se encuentra junto a varios trozos de yuca pelada sobre un paño de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne molida absorbió cerca de USD 0,76 del ingreso familiar

El picadillo representó el mayor gasto de la compra. Concepción afirmó que la libra de carne molida había subido desde el día anterior y que su precio pasó de unos 550 pesos a 700 pesos cubanos.

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Esa libra de picadillo absorbió el 70% del salario que la mujer atribuyó a su esposo. Las tres libras de yuca, por su parte, consumieron el 30% restante. El dinero no alcanzó para incorporar arroz, aceite, frijoles, huevos, vegetales u otros alimentos.

“Saquen la cuenta ahí”, expresó en la grabación, antes de precisar que el total gastado coincidía con el ingreso mensual del hogar.

“Ni con el salario tú puedes comer”

Concepción sostuvo que el encarecimiento de los alimentos dejó a su familia sin margen para adquirir otros productos. “Esto es lo que voy a comer hoy, porque no hay más nada, porque el salario no alcanza”, afirmó.

Pintura de un plato gris con tres trozos de yuca y una porción de carne picada guisada sobre una superficie de madera rústica.
Un óleo de una porción de picadillo y tres trozos de yuca ilustra la escasez de alimentos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego respondió a quienes cuestionan las denuncias sobre la falta de alimentos. “No es miseria, es la realidad del hambre que se está pasando en Cuba, que ni con el salario tú puedes comer”, dijo.

El valor informal del dólar había superado los 900 pesos cubanos en los primeros días de noviembre. El 7 de noviembre, el promedio fue de 933 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba para el denominado Segmento III se situaba en 800 pesos por dólar.

El video de Concepción quedó centrado en dos cifras: 300 pesos por la yuca, unos USD 0,33, y 700 por el picadillo, cerca de USD 0,76. Juntas consumieron, según su testimonio, la totalidad del salario mensual de su esposo.

Según medios internacionales y locales (BBC, Martí Noticias, CubaNet) el alto costo de la comida en Cuba responde a una producción nacional insuficiente, la dependencia de las importaciones y una inflación que ha reducido el poder adquisitivo de la población.

Sumado a la migración de más de dos millones de cubanos en los últimos años también redujo la mano de obra disponible para el sector agropecuario y que la isla importa alrededor del 80% de los alimentos que consume.

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