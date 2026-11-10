El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, se presentó en el escenario durante una competencia de culturismo natural correspondiente a la Pro/Am World Cup.

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Joseph Baena ha sellado un debut profesional soñado en el culturismo de competición. El pasado fin de semana, el deportista e intérprete estadounidense se subió a la tarima del El Segundo Performing Arts Center en California para disputar la prestigiosa Copa Mundial Pro/Am de la INBA/PNBA. En una exigente jornada, Baena cumplió con creces el ambicioso objetivo que se había impuesto: clasificar dentro de los cinco primeros puestos de la categoría Classic Physique Open.

El atleta de 29 años compartió un video en el que repasó su impecable presentación de poses reglamentarias y agradeció el masivo apoyo del público. “Primer vistazo a mi rutina de poses de la Copa Mundial de la PNBA”, escribió conmovido. Un posteo que recibió el cariño de sus más de 890 mil seguidores.

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“¡Felicidades Joe! ¡Gran físico y poses excepcionales!“, ”Veo cómo sincronizaste las poses con la música hermosas transiciones" y “Por favor, sigue siendo natural. Tu físico es increíble”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, quienes también destacaron el parecido físico con su padre Arnold Schwarzenegger: “Te pareces muchísimo a tu papá. ¡Guau! Eres increíble, hijo. Creando tu propio legado", “De tal palo tal astilla” y “Trabaja duro como su padre”, escribieron.

Lo más destacable de la hazaña de Baena no radica únicamente en su excelente simetría y definición muscular en el escenario, sino en los términos bajo los cuales encaró el desafío. El joven completó toda la extenuante etapa de preparación física sin la asistencia de un entrenador personal.

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El hijo de Schwarzenegger celebró su participación en el campeonato con un album de imágenes

Afrontar una puesta a punto para el circuito profesional de forma autónoma es una rareza en la élite del fitness. No obstante, Baena aclaró en sus plataformas digitales que, aunque no tiene un preparador formal, la contención de su entorno ha sido vital: “Por supuesto que hay orientación. Como siempre dice mi padre, no existe tal cosa como el hombre que se hace a sí mismo”, haciendo un guiño a la famosa filosofía de vida del ex deportista y actor.

La incursión competitiva de Joseph en el fisicoculturismo ha sido verdaderamente vertiginosa. Su travesía formal sobre los escenarios comenzó apenas en marzo de 2026, cuando arrasó de manera amateur en el certamen NPC Natural Colorado State, donde se alzó con tres medallas de oro. Solo una semana más tarde, en abril, revalidó sus condiciones al coronarse campeón de la división Classic Physique en el torneo INBA Iron Gladiator, conquista que le otorgó oficialmente su tarjeta profesional. La Copa Mundial de este noviembre representó su tercera competencia oficial.

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A diferencia de la época dorada de su progenitor, Joseph compite bajo la estricta bandera del culturismo natural. Esta modalidad se rige por severos y obligatorios controles antidopaje regidos por estándares de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), prohibiendo de manera taxativa el empleo de sustancias como esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento o diuréticos. En declaraciones brindadas a la revista GQ, Baena enfatizó su absoluto rechazo a la química, pregonando que el enfoque del fitness moderno debe radicar exclusivamente en la alimentación inteligente, la constancia, el descanso y empujarse al límite en cada entrenamiento.

Baena volvió a quedar entre los mejores del torneo de fisicoculturismo natural

Nacido de la relación extramatrimonial entre Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena, Joseph ha sabido construir su propia identidad con orgullo. En diversas entrevistas ha ratificado su postura de conservar el apellido materno y no utilizar el de su célebre padre para abrirse puertas: “Ya tengo un apellido, estoy logrando mucho por mi cuenta y avanzando hacia mis metas. Eso es lo último en lo que pienso”, sentenció en diálogo con el pódcast Unwaxed.

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Sin embargo, el lazo afectivo y deportivo con el legendario siete veces ganador del Mr. Olympia es inquebrantable. Su idilio con las pesas comenzó en la etapa universitaria, cuando su padre le obsequió su mítica enciclopedia de culturismo. En la actualidad, es habitual verlos compartir extenuantes jornadas de entrenamiento en el legendario Gold’s Gym de Venice Beach.

Arnold no solo actúa como consejero de poses sino como un puntal anímico crucial: “Es el mejor compañero de entrenamiento. Cuando bajo los carbohidratos y las calorías y empiezo a sentirme cansado, él me da ánimos y se asegura de que no me relaje”, reveló en una entrevista con GQ.

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Baena se mostró orgulloso tras su última participación

Baena compite en certámentes de fisicoculturismo natural libre de sustancias químicas (Fuente)

El fisicoculturista obtuvo la tarjeta profesional este año (Fuente)

Baena y su padre suelen entrenar juntos (Fuente)

El fisicoculturista mostró su rutina en las redes (Fuente)