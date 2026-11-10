Ciencia

Qué ocurre en el cerebro durante el miedo y qué dice la ciencia sobre la posibilidad de modificar esa respuesta

La idea de “reprogramar” esa reacción circula con fuerza en la divulgación popular, pero la neurociencia describe un proceso más lento, más específico y condicionado a intervenciones concretas

Dibujo de un hombre sentado en un taburete que riega ramas con una pequeña regadera frente a una silueta oscura con forma de monstruo.
El miedo activa cambios físicos y conductuales para responder a una amenaza, mientras el sistema nervioso ajusta patrones mediante el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El miedo activa cambios físicos y conductuales que ayudan a responder ante una amenaza. Cuando esa reacción aparece con una intensidad, frecuencia o duración que interfiere en la vida diaria, la pregunta suele formularse en términos absolutos: ¿es posible reprogramar la respuesta del cerebro al miedo? La evidencia disponible apunta a un proceso menos inmediato y más preciso: el sistema nervioso puede modificar algunos patrones a través del aprendizaje y de tratamientos específicos, pero no funciona como un interruptor que elimine una emoción.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) distingue entre sentir ansiedad ante preocupaciones o cambios —algo que forma parte de la vida cotidiana— y los trastornos de ansiedad, que incluyen miedo o preocupación persistentes, presentes en distintas situaciones y con tendencia a agravarse con el tiempo. Esta diferencia es relevante porque los recursos de autogestión no reemplazan una evaluación profesional cuando los síntomas limitan las actividades, el trabajo, los vínculos o el descanso.

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El miedo combina percepción de amenaza, cuerpo y conducta

El miedo no depende de una sola región cerebral ni se expresa de la misma manera en todas las personas. Puede incluir aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular, vigilancia elevada y una tendencia a evitar situaciones o a escapar de ellas. La amígdala —una estructura del cerebro que procesa información relacionada con la amenaza— participa en la detección de estímulos de peligro, pero la respuesta también involucra circuitos vinculados con la atención, la memoria, la interpretación del contexto y el control de la conducta.

Una investigación publicada en American Psychologist por Michael S. Fanselow y Ann N. Hoffman propuso diferenciar el miedo, la ansiedad y las respuestas defensivas según la proximidad y las características de la amenaza. El planteo evita interpretar cualquier activación corporal como un signo equivalente de peligro o de trastorno: la reacción fisiológica y la vivencia subjetiva del miedo dependen de la situación y de la persona. La plasticidad no implica borrar recuerdos ni dejar de sentir temor.

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Una mujer con un portapapeles habla con un hombre sentado frente a ella en una habitación con sillones y una estantería con libros.
La neuroplasticidad permite modificar conexiones neuronales frente a la experiencia, pero no asegura el control voluntario de las reacciones emocionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio en niños mostró cambios cerebrales tras 12 semanas de terapia

El NIMH informó que un estudio realizado con 69 niños sin medicación y con trastornos de ansiedad detectó una activación mayor en regiones del cerebro asociadas con la atención, la memoria y la detección de amenazas antes del tratamiento. Tras 12 semanas de terapia cognitivo-conductual (TCC), los síntomas y el funcionamiento clínico mejoraron, junto con cambios en parte de la actividad cerebral observada. El hallazgo corresponde a una población infantil con diagnóstico y tratamiento supervisado; no permite trasladar sus resultados de manera directa a cualquier experiencia cotidiana de temor.

La terapia cognitivo-conductual puede incluir exposición gradual a estímulos o situaciones que provocan ansiedad. Esta estrategia se aplica de forma planificada, con objetivos definidos y un nivel de dificultad ajustado a cada caso. No consiste en obligar a una persona a enfrentar de golpe aquello que teme, sino en construir aprendizaje mediante aproximaciones progresivas cuando están indicadas.

La neuroplasticidad no implica borrar recuerdos ni dejar de sentir temor

Una revisión sistemática sobre los mecanismos neuronales asociados con resultados de tratamiento en trastornos relacionados con la ansiedad identificó disminuciones de activación en la amígdala y en la ínsula anterior —región vinculada al procesamiento de sensaciones corporales y emociones— como uno de los hallazgos más repetidos entre distintos diagnósticos. Al mismo tiempo, los autores advirtieron que los resultados sobre la corteza prefrontal —el área del cerebro que regula el comportamiento y la toma de decisiones— fueron inconsistentes y reclamaron muestras más amplias y estudios de replicación. El trabajo puede consultarse en PubMed.

La ciencia no respalda una técnica universal capaz de eliminar el miedo. Los cambios que se observan en estudios clínicos están ligados a intervenciones, poblaciones y mediciones concretas. La regulación emocional puede implicar atención, interpretación de una situación, elección de conductas y apoyo terapéutico, sin que esto signifique controlar cada emoción desde el pensamiento.cuando están indicadas.

Una mujer sentada en el metro se sujeta la muñeca rodeada de pasajeros, junto a un cartel celeste con el texto «Respiremos juntos».
El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos diferencia la ansiedad cotidiana de los trastornos marcados por una preocupación persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuroplasticidad no implica borrar recuerdos ni dejar de sentir temor

Una revisión sistemática sobre los mecanismos neuronales asociados con resultados de tratamiento en trastornos relacionados con la ansiedad identificó disminuciones de activación en la amígdala y en la ínsula anterior —región vinculada al procesamiento de sensaciones corporales y emociones— como uno de los hallazgos más repetidos entre distintos diagnósticos. Al mismo tiempo, los autores advirtieron que los resultados sobre la corteza prefrontal —el área del cerebro que regula el comportamiento y la toma de decisiones— fueron inconsistentes y reclamaron muestras más amplias y estudios de replicación. El trabajo puede consultarse en PubMed.

La ciencia no respalda una técnica universal capaz de eliminar el miedo. Los cambios que se observan en estudios clínicos están ligados a intervenciones, poblaciones y mediciones concretas. La regulación emocional puede implicar atención, interpretación de una situación, elección de conductas y apoyo terapéutico, sin que esto signifique controlar cada emoción desde el pensamiento.

Cuándo consultar a un profesional

La página informativa sobre trastornos de ansiedad del NIMH indica que las opciones de tratamiento pueden incluir psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos, según cada caso. La atención especializada es especialmente importante ante ataques de pánico, evitación persistente, trauma, pensamientos de autolesión o deterioro significativo del funcionamiento. Cuando la ansiedad interfiere con la vida cotidiana, consultar a un profesional es el paso más concreto y respaldado por la evidencia disponible.

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