Edith Hermida acorraló a Rocío Robles con preguntas sobre su relación con Adrián Suar: “¿Cuánto esperaste?"

Rocío Robles respondió las preguntas de Edith Hermida sobre sus primeros encuentros con Adrián Suar

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Durante una prueba de repostería en MasterChef Celebrity, Edith Hermida llevó la conversación fuera de las estaciones de cocina y le hizo a Rocío Robles una serie de preguntas sobre su relación con Adrián Suar. La periodista quiso saber cómo se produjo el primer acercamiento entre ambos y, luego, indagó sobre el inicio de la intimidad entre el actor y la periodista.

El intercambio ocurrió mientras los participantes del reality de Telefe elaboraban una torta rogel. La consigna culinaria quedó momentáneamente en segundo plano cuando Hermida aprovechó el clima distendido de la competencia para hablar con Robles acerca de su vínculo con el productor y actor.

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La bailarina respondió sin evasivas a las consultas de su compañera y contó algunos detalles de los comienzos de la relación, que surgió a partir de su paso por Canal 13.

Rocío Robles explicó cómo conoció a Adrián Suar

Antes de enfocarse en las preguntas personales, Edith Hermida quiso conocer de qué manera se habían cruzado por primera vez Rocío Robles y Adrián Suar. La participante recordó que ya trabajaba en el canal cuando él asistía a algunas actividades vinculadas con la señal, aunque en esa etapa no llegaron a verse ni a entablar una conversación.

“Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi”, explicó Robles durante la charla emitida en MasterChef Celebrity. En aquel entonces, ella formaba parte del staff de bailarinas de Marcelo Tinelli en Bailando por un sueño, pero no mantenía contacto con el director de programación.

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“Noooo”, respondió Rocío Robles al descartar un avance íntimo en su primera cita con Suar

“Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos”, agregó la bailarina. De esa manera, señaló que el contexto laboral existía desde hacía tiempo, aunque el vínculo entre los dos comenzó más adelante.

En ese ambiente, Hermida mantuvo un tono de confianza con Robles y decidió avanzar sobre el plano sentimental de la relación.

Luego de escuchar el relato sobre los cruces en el canal, la periodista formuló una pregunta directa sobre el primer encuentro que tuvieron Robles y Suar. “La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?”, consultó Hermida frente a las cámaras.

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La respuesta de Rocío Robles fue inmediata. “Noooo”, dijo, con una reacción que dejó claro que la relación no había tenido un avance íntimo en esa primera salida.

Edith Hermida insistió con preguntas sobre la cronología del romance entre Rocío Robles y Adrián Suar

El tono de la charla se mantuvo relajado y con risas entre las participantes. Hermida, sin embargo, no dio por cerrado el tema y formuló una segunda pregunta vinculada con la cronología del noviazgo.

La figura de MasterChef Celebrity apeló a una expresión coloquial para insistir sobre el asunto. “¿Cuánto esperaste para entregar la masita?”, preguntó, en referencia al momento en el que la pareja decidió dar un paso más en su vínculo.

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Ante la nueva consulta de Edith Hermida, Rocío Robles eligió responder con brevedad y sinceridad. “No mucho”, contestó la participante, sin aportar precisiones sobre el tiempo transcurrido entre la primera salida y el comienzo de la intimidad con Adrián Suar.

La respuesta de Robles cerró una conversación que combinó referencias a su historia laboral y detalles de su vida personal. El intercambio quedó incorporado a la dinámica habitual del ciclo, donde las consignas de cocina suelen convivir con conversaciones entre los participantes, comentarios de los jurados y situaciones espontáneas.

Hermida convirtió el momento de trabajo en una entrevista informal y llevó a Robles a hablar públicamente sobre una relación que suele despertar interés en el mundo del espectáculo.

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Robles no detalló cuándo comenzó formalmente el vínculo con Suar ni explicó cuáles fueron los pasos posteriores a aquel primer encuentro. Sus respuestas se limitaron a confirmar que no hubo intimidad en la primera salida. Con ese intercambio, MasterChef Celebrity sumó un pasaje sobre la vida privada de Robles dentro de una emisión centrada en la prueba de repostería.