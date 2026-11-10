Teleshow

Edith Hermida acorraló a Rocío Robles con preguntas sobre su relación con Adrián Suar: “¿Cuánto esperaste?"

En plena prueba de rogel de MasterChef Celebrity, la periodista indagó sobre los primeros encuentros de la bailarina con el productor

Rocío Robles respondió las preguntas de Edith Hermida sobre sus primeros encuentros con Adrián Suar
Guardar

Durante una prueba de repostería en MasterChef Celebrity, Edith Hermida llevó la conversación fuera de las estaciones de cocina y le hizo a Rocío Robles una serie de preguntas sobre su relación con Adrián Suar. La periodista quiso saber cómo se produjo el primer acercamiento entre ambos y, luego, indagó sobre el inicio de la intimidad entre el actor y la periodista.

El intercambio ocurrió mientras los participantes del reality de Telefe elaboraban una torta rogel. La consigna culinaria quedó momentáneamente en segundo plano cuando Hermida aprovechó el clima distendido de la competencia para hablar con Robles acerca de su vínculo con el productor y actor.

PUBLICIDAD

La bailarina respondió sin evasivas a las consultas de su compañera y contó algunos detalles de los comienzos de la relación, que surgió a partir de su paso por Canal 13.

Rocío Robles explicó cómo conoció a Adrián Suar

Antes de enfocarse en las preguntas personales, Edith Hermida quiso conocer de qué manera se habían cruzado por primera vez Rocío Robles y Adrián Suar. La participante recordó que ya trabajaba en el canal cuando él asistía a algunas actividades vinculadas con la señal, aunque en esa etapa no llegaron a verse ni a entablar una conversación.

“Yo arranqué trabajando ahí en Canal 13 y nunca lo vi”, explicó Robles durante la charla emitida en MasterChef Celebrity. En aquel entonces, ella formaba parte del staff de bailarinas de Marcelo Tinelli en Bailando por un sueño, pero no mantenía contacto con el director de programación.

PUBLICIDAD

Rocío Robles, la actual pareja de Adrián Suar, habló de la buena onda del productor y Araceli González
“Noooo”, respondió Rocío Robles al descartar un avance íntimo en su primera cita con Suar

“Cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos”, agregó la bailarina. De esa manera, señaló que el contexto laboral existía desde hacía tiempo, aunque el vínculo entre los dos comenzó más adelante.

En ese ambiente, Hermida mantuvo un tono de confianza con Robles y decidió avanzar sobre el plano sentimental de la relación.

Luego de escuchar el relato sobre los cruces en el canal, la periodista formuló una pregunta directa sobre el primer encuentro que tuvieron Robles y Suar. “La primera vez que saliste con Suar, ¿lo hicieron?”, consultó Hermida frente a las cámaras.

La respuesta de Rocío Robles fue inmediata. “Noooo”, dijo, con una reacción que dejó claro que la relación no había tenido un avance íntimo en esa primera salida.

Edith Hermida insistió con preguntas sobre la cronología del romance entre Rocío Robles y Adrián Suar
Edith Hermida insistió con preguntas sobre la cronología del romance entre Rocío Robles y Adrián Suar

El tono de la charla se mantuvo relajado y con risas entre las participantes. Hermida, sin embargo, no dio por cerrado el tema y formuló una segunda pregunta vinculada con la cronología del noviazgo.

La figura de MasterChef Celebrity apeló a una expresión coloquial para insistir sobre el asunto. “¿Cuánto esperaste para entregar la masita?”, preguntó, en referencia al momento en el que la pareja decidió dar un paso más en su vínculo.

Ante la nueva consulta de Edith Hermida, Rocío Robles eligió responder con brevedad y sinceridad. “No mucho”, contestó la participante, sin aportar precisiones sobre el tiempo transcurrido entre la primera salida y el comienzo de la intimidad con Adrián Suar.

La respuesta de Robles cerró una conversación que combinó referencias a su historia laboral y detalles de su vida personal. El intercambio quedó incorporado a la dinámica habitual del ciclo, donde las consignas de cocina suelen convivir con conversaciones entre los participantes, comentarios de los jurados y situaciones espontáneas.

Hermida convirtió el momento de trabajo en una entrevista informal y llevó a Robles a hablar públicamente sobre una relación que suele despertar interés en el mundo del espectáculo.

Robles no detalló cuándo comenzó formalmente el vínculo con Suar ni explicó cuáles fueron los pasos posteriores a aquel primer encuentro. Sus respuestas se limitaron a confirmar que no hubo intimidad en la primera salida. Con ese intercambio, MasterChef Celebrity sumó un pasaje sobre la vida privada de Robles dentro de una emisión centrada en la prueba de repostería.

Temas Relacionados

Adrián SuarMasterChef CelebrityRelaciones de parejaRocío RoblesEdith Hermida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

El artista nacido en Cruz del Eje dio un concierto en el que intercaló temas religiosos con clásicos del cancionero popular a tono con el encuentro

Jairo interpretó el “Ave María” para recibir al papa León XIV en Córdoba: “Es una gran felicidad estar acá”

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

En el programa de Guido Kaczka, Rocío Romero emocionó al bahiense al revelar que sus canciones la acompañaron en una etapa difícil de su vida

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

El conductor de Otro día perdido ironizó sobre la agenda del periodista durante la gira del sumo pontífice en el país y recordó su intervención ante una emergencia médica en un vuelo

Mario Pergolini reaccionó a la cobertura de Nelson Castro al Papa León XIV en la Argentina: “¡Se nos va a morir!”

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

La participante llegó al borde del colapso con sus discos de masa, protagonizó un cruce con Karina Mazzocco y terminó sorprendiendo al jurado con un error en la cantidad de capas de su rogel

La noche límite de la China Ansa en MasterChef Celebrity: lágrimas, acusación de robo a Karina Mazzocco y crisis

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

La influencer lo confesó durante el React de MasterChef y dejó en evidencia una dinámica que, según ella misma, se sale de control en cada oportunidad

Mica Viciconte contó el inconveniente de pareja que tiene con Fabián Cubero: “Él me picantea y yo me recaliento”

AMÉRICA

Marc Anthony se suma a un megaproyecto de lujo en El Salvador con una inversión que supera los USD 1,000 millones

Marc Anthony se suma a un megaproyecto de lujo en El Salvador con una inversión que supera los USD 1,000 millones

Katie, la joven salvadoreña que salvó cuatro vidas tras donar sus órganos luego de ser apuñalada en Brooklyn

Marihuana, extorsión y una escopeta sin papeles: las condenas de 10 años dictadas en El Salvador

La película "Godzilla Minus Zero" arrasa en la taquilla mundial con USD 63 millones en su primer fin de semana

“No estoy huyendo”: Nadia Beller habló desde la embajada de México y denunció hostigamiento de la Policía

MALDITOS NERDS

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Nano Park Studios confirma Petal Runner para Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Floor Plan: Slap Out Of It! llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Duck Side of the Moon llegará a PlayStation 5 el 17 de noviembre con la actualización gratuita Homegrown

Barbie llega a PowerWash Simulator 2 con cinco niveles ambientados en Malibú

DEPORTES

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

La Fórmula 1 ratificó dónde se correrá el cierre de la temporada 2026 en medio de las dudas

Argentina se entrena por primera vez de cara al amistoso con Uruguay en el inicio de la era post Messi

Una niña de 8 años se convierte en la campeona femenina de club más joven de la historia del golf australiano

El video de la imponente actuación del hijo de Arnold Schwarzenegger para brillar en su primera competencia de fisicoculturismo natural profesional

El impactante álbum de fotos de una leyenda del tenis que fue N°1 del mundo en su extenso viaje por Perú