Quiénes fueron los santos y beatos que León XIV mencionó en la Santa Misa de Córdoba

En su discurso en Córdoba, León XIV mencionó a santos y beatos relacionados con Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La misa que el papa León XIV celebró ante casi un millón de fieles en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba tuvo, entre sus ejes, una reivindicación de la santidad ligada a la Argentina. En su homilía, el Pontífice evocó a sacerdotes, religiosas, laicos y mártires, con trayectorias que van desde las sierras cordobesas y la Patagonia hasta Roma y España.

León XIV había llegado a la provincia durante la mañana, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. El discurso también incluyó santos de alcance universal, como san Ignacio de Loyola, san León Magno y san Juan Pablo II, y nombres cuya historia se desarrolló en el país. También recordó a beatos argentinos y a mártires que la Iglesia reconoció en las últimas décadas.

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La imagen del Cristo pobre, que fue mandada a tallar por el Cura Brochero (REUTERS/Yara Nardi)

Los santos ligados a la Argentina

Entre las figuras centrales de la homilía estuvo san José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero. Nacido en 1840 en Santa Rosa de Río Primero, fue sacerdote en Traslasierra, donde viajaba a lomo de mula para llegar a poblaciones aisladas. Además, impulsó ejercicios espirituales y promovió caminos, escuelas, acequias y un acueducto. En 1914, murió luego de contraer lepra mientras asistía a enfermos, y fue canonizado por Francisco en 2016.

Su tarea no quedó limitada a la predicación, ya que intervino en proyectos que buscaban comunicar y dotar de servicios a una región que entonces tenía población dispersa y con pocas vías de acceso.

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San José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero

La otra protagonista fue santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula. Nació en Santiago del Estero en 1730 y, después de la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles en 1767, mantuvo la difusión de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Recorrió a pie distintas provincias y fundó en Buenos Aires la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024, convirtiéndola en la primera santa argentina.

Mama Antula había sido laica consagrada al servicio de los jesuitas desde los 15 años y adoptó el nombre religioso de María Antonia de San José. Y recorrió a pie varias provincias como Tucumán, Jujuy y Córdoba, entre otros puntos del territorio.

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San Héctor Valdivielso Sáez, conocido en la vida religiosa como Benito de Jesús, nació en Buenos Aires en 1910, se crio en España e integró los Hermanos de las Escuelas Cristianas y fue asesinado en Turón, Asturias, durante la revolución de 1934. Juan Pablo II lo canonizó en 1999 junto con otros mártires de aquella persecución religiosa.

También fue citada santa Nazaria Ignacia March Mesa. Nacida en España en 1889, fundó las Misioneras Cruzadas de la Iglesia y desarrolló buena parte de su trabajo en Bolivia, antes de morir en Buenos Aires en 1943. La congregación orientó sus tareas a la educación, el acompañamiento de sectores vulnerables y la acción pastoral. Francisco la canonizó en 2018.

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Mama Antula, primer ícono de la santa realizado por el P. Eduardo Pérez del Lago

El quinto santo ligado al país es san Artémides Zatti, un inmigrante italiano que llegó a la Argentina en 1897. Ingresó a la comunidad salesiana y dedicó su vida a los enfermos de Viedma y Carmen de Patagones como enfermero, farmacéutico y administrador hospitalario. Fue beatificado en 2002 y canonizado en 2022, después del reconocimiento vaticano de un milagro en Filipinas atribuido a su intercesión.

La homilía sumó tres referencias a la tradición universal. San Ignacio de Loyola, nacido en el País Vasco español en 1491, fundó la Compañía de Jesús y redactó los Ejercicios Espirituales que marcaron las vidas de Brochero y Mama Antula. San León Magno, papa entre 440 y 461 y doctor de la Iglesia, fue citado a partir de una exhortación sobre la dignidad del bautizado. A su vez, san Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyła, tuvo una relación directa con la Argentina: visitó el país en 1982 y 1987, beatificó a Zatti y canonizó a Valdivielso Sáez.

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La multitudinaria misa de Juan Pablo II en la 9 de Julio

Los beatos recordados por León XIV

En el grupo de los beatos, León XIV nombró a Mamerto Esquiú, fraile franciscano, obispo, docente, periodista y político nacido en Catamarca en 1826. Su figura quedó asociada a la defensa de la Constitución Nacional de 1853 y a sus llamados a la concordia. La Iglesia lo beatificó en 2021, tras reconocer la curación de una niña con osteomielitis como un milagro atribuido a su intercesión.

El beato Eduardo Francisco Pironio nació en Nueve de Julio, Buenos Aires, en 1920. Fue obispo, cardenal y miembro de la Curia Romana; participó del impulso inicial de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Murió en Roma en 1998 y fue beatificado en 2023, después de que el Vaticano reconociera como milagrosa la recuperación de un niño de 15 meses en Mar del Plata.

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Entre las fundadoras de congregaciones, el Pontífice recordó a la beata María del Tránsito Cabanillas, cordobesa nacida en 1821 y fundadora de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la Argentina, una congregación vinculada a la educación, la asistencia y la misión. También mencionó a la beata Catalina de María Rodríguez, nacida en Córdoba en 1823, quien fundó las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús y mantuvo una relación de amistad y colaboración con el Cura Brochero. Ambas dejaron estructuras religiosas que continuaron sus tareas educativas y pastorales.

Mamerto Esquiú, fraile franciscano, obispo, docente, periodista y político nacido en Catamarca

La nómina incluyó a la beata María Ludovica de Angelis, religiosa italiana que desarrolló gran parte de su servicio en el Hospital de Niños de La Plata y fue beatificada en 2004; y a la beata Crescencia Pérez, nacida en Pergamino en 1897. Pérez ingresó a las Hijas de María Santísima del Huerto, ejerció tareas de enfermería y murió de tuberculosis en 1932. Fue beatificada en 2012.

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León XIV se refirió además a dos jóvenes laicos. El beato Ceferino Namuncurá, hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá, nació en Chimpay, Río Negro, en 1886. Estudió con los salesianos y aspiraba a ser sacerdote para ayudar a su pueblo, pero murió de tuberculosis en Roma en 1905, a los 18 años. La beata Laura Vicuña, nacida en Chile en 1891, pasó parte de su infancia en la Patagonia argentina y estudió con las Hijas de María Auxiliadora. Murió a los 12 años en Junín de los Andes y fue beatificada en 1988.

En 1683 fueron martirizados el sacerdote diocesano Pedro Ortiz de Zárate y el Jesuita Juan Antonio Solinas junto a 18 laicos. Se los conoce como Los Mártires de Zenta

El pasaje dedicado a los mártires abarcó al beato Gregorio Martos Muñoz, sacerdote riojano asesinado en Almería durante la Guerra Civil española; a los Mártires de La Rioja, beatificados en 2019 —Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera—; y a los Mártires del Zenta, vinculados con Salta. Este último grupo reúne a Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas y los laicos que fueron asesinados con ellos en 1683.

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En el cierre de la homilía, León XIV pidió a los fieles que siguieran la estela de esas figuras en la vida cotidiana. La imagen del Cristo pobre, mandada a tallar por el Cura Brochero desde su lecho de dolor, presidió la ceremonia. Una que quedará para la historia.