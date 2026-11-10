Ciencia

Investigadores modifican una proteína clave y abren el camino hacia una futura vacuna contra la enfermedad de Lyme

Un consorcio universitario alteró mediante ingeniería genética un componente vital del patógeno. La intervención desactivaría su camuflaje defensivo y podría prevenir secuelas articulares crónicas

Frasco con líquido verde, jeringa médica y un flujo con anticuerpos dorados que rodea a una garrapata y bacterias espirales sobre fondo azul.
Especialistas del Colegio de Medicina de Baylor sintetizarán anticuerpos monoclonales para determinar las condiciones de una protección duradera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada año, cerca de 476.000 personas reciben el diagnóstico de enfermedad de Lyme en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones epidemiológicas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta afección es provocada por picaduras de garrapatas y acarrea severos trastornos articulares y neurológicos si no se atiende a tiempo. Ante la histórica falta de vacunas humanas en el mercado sanitario, un equipo científico diseñó una vacuna experimental que neutraliza la bacteria causante de la infección. El hallazgo representa un paso decisivo porque desactiva el mecanismo mediante el cual este microorganismo elude las defensas naturales desde el primer contacto con el cuerpo.

Durante décadas, los especialistas enfrentaron una barrera biológica en el laboratorio, dado que el patógeno dispone de una elaborada estrategia molecular para pasar inadvertido. La bacteria responsable, denominada Borrelia burgdorferi, produce en su superficie una proteína llamada CspZ, una molécula que actúa como un escudo protector y neutraliza las defensas primarias del huésped. En su forma silvestre, este antígeno no lograba desencadenar una respuesta inmune eficaz en ensayos experimentales porque mantenía ocultas sus zonas vulnerables frente al ataque celular.

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Para superar este obstáculo, el equipo de la Universidad Tufts modificó la estructura tridimensional de la molécula para dejar al descubierto su región débil. Los fundamentos de esta estrategia se detallaron en un estudio publicado en la revista Nature Communications, donde se demostró que la versión alterada estimula una potente generación de anticuerpos y protege a modelos preclínicos frente a la colonización bacteriana.

Respecto a estos resultados, el estudio indica que “la mutagénesis permite prevenir la infección con una menor frecuencia de inmunizaciones”, es decir, que la alteración genética programada logra una protección equivalente con un número menor de aplicaciones.

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La alteración de la molécula CspZ anula el escudo biológico del patógeno

Modelo de un anticuerpo iluminado por rayos azules sobre una mesa de laboratorio con frascos, microplacas e instrumentos científicos.
Investigadores de la Universidad Tufts modificaron la estructura tridimensional de la molécula CspZ para estimular la generación de anticuerpos protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El núcleo del avance reside en modificar la interacción que el microorganismo mantiene con el torrente sanguíneo. En su estado natural, la proteína CspZ se acopla al factor H, un regulador plasmático cuya función biológica es evitar que las propias defensas dañen los tejidos sanos del cuerpo.

Al apoderarse de este componente protector, la espiroqueta burla la respuesta inmunitaria y frena su eliminación temprana. El equipo de investigación introdujo modificaciones genéticas que anulan esa unión, lo que deja expuesto el punto vulnerable del germen ante los glóbulos blancos del organismo.

A partir de este logro estructural, los especialistas procuran determinar la mecánica precisa con la que actúan los anticuerpos inducidos por la inoculación.

“Todavía no se sabe si los anticuerpos matan directamente a la bacteria, bloquean funciones biológicas esenciales, previenen que el patógeno establezca la infección o reclutan otros componentes inmunitarios para eliminarlo”, afirmó Yi-Pin Lin, profesor asociado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Salud Global de la Escuela Cummings de Medicina Veterinaria de la Universidad Tufts, según el comunicado de prensa institucional. El investigador subrayó que identificar tales propiedades permitirá optimizar las dosis de futuras formulaciones preventivas.

Una alianza científica examina la respuesta inmune en muestras humanas

Estructura molecular con una bicapa lipídica azul, un núcleo de hélices violetas y azules, y una forma lobulada celeste con destellos amarillos.
Investigadores de la Universidad Tufts modificaron la estructura tridimensional de la molécula CspZ para estimular la generación de anticuerpos protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para profundizar en el potencial del descubrimiento, la iniciativa congrega a expertos de distintas instituciones académicas que aportan metodologías complementarias. Especialistas del Colegio de Medicina de Baylor asumirán la producción y caracterización de anticuerpos monoclonales, esto es, proteínas artificiales sintetizadas en laboratorio que reproducen la respuesta defensiva del organismo.

El análisis de estas moléculas servirá para definir qué características biológicas resultan indispensables para conferir una protección robusta y duradera frente a la enfermedad de Lyme.

Por su parte, investigadores del Instituto de Biología de Sistemas emplearán espectrometría de masas con reticulación basada en proteómica, una técnica de análisis molecular de alta precisión que determina el sitio exacto en el cual los anticuerpos se unen a la proteína CspZ. Según consignó el comunicado de prensa, estos datos aportarán la guía estructural necesaria para diseñar vacunas de mayor eficacia y con una capacidad de respuesta superior en organismos complejos.

El trabajo integrará además el estudio directo en tejido humano para constatar si los efectos protectores se mantienen fuera del laboratorio experimental. Klemen Strle, profesor asistente de investigación en biología molecular y microbiología en la Escuela de Medicina de la Universidad Tufts, utilizará muestras sanguíneas de individuos que cursaron previamente la infección para evaluar cómo reaccionan los anticuerpos rediseñados frente a la bacteria en el entorno biológico humano.

El proyecto busca tratamientos específicos para las etapas tempranas del contagio

Bacteria en espiral verde con receptores rodeada de moléculas amarillas en Y, bajo un corte de piel donde se sitúa una garrapata.
La falta de tratamiento oportuno facilita la propagación de la bacteria hacia las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obtención de herramientas médicas tempranas es una prioridad sanitaria en áreas donde las garrapatas proliferan y propagan la infección de manera silenciosa. Cuando la patología no se atiende en sus fases preliminares, las bacterias consiguen extenderse hacia las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, lo que provoca dolencias crónicas y un deterioro físico persistente.

En este marco, las moléculas generadas en el laboratorio ofrecerán una base para elaborar una vacuna preventiva y aportarán terapias dirigidas para frenar la multiplicación bacteriana en pacientes recién expuestos a la picadura.

“Nuestra esperanza es que nuestros hallazgos ayuden a desbloquear nuevos conocimientos sobre la inmunidad protectora de las vacunas basadas en CspZ y revelen nuevas vulnerabilidades en Borrelia que puedan ser abordadas por futuros tratamientos”, afirmó Yi-Pin Lin, según el comunicado de prensa institucional. Con esta línea de investigación, los científicos buscan resolver una dificultad sanitaria de larga data y acercar una solución concreta para las personas expuestas a esta afección.

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