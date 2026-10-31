Ciencia

Cuánto tarda la creatina en volver a su nivel habitual luego de suspender los suplementos

La reducción de las reservas musculares es gradual y, según la información disponible, puede demandar entre cuatro y seis semanas

Corte de un músculo con partículas brillantes en su interior junto a una cuchara dosificadora de plástico llena de polvo blanco.
Las reservas de creatina en los músculos tardan entre cuatro y seis semanas en regresar a sus valores habituales tras suspender el suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al interrumpir el consumo de creatina, el organismo experimenta un descenso gradual de reservas musculares que tarda varias semanas en completarse, sin que la suspensión del suplemento provoque un vaciamiento repentino de energía o un deterioro inmediato en la masa muscular.

La especialista en comunicación de salud Emily Brown explicó en un informe para Verywell Health que los depósitos saturados suelen tardar cuatro a seis semanas en regresar a sus parámetros normales. Este lapso funciona como una referencia orientativa y no como un calendario rígido, debido a que el ritmo de eliminación varía según el nivel de actividad física de cada individuo.

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Infografía con diagramas de fibras musculares, gráficos y bloques de texto explicativo sobre fondo claro con el logotipo de Infobae.
La especialista Emily Brown aclaró que el lapso estimado de cuatro a seis semanas funciona como una referencia general ante la limitada evidencia científica

La pregunta central no es si el cuerpo se queda sin creatina, sino qué sucede con el aumento de reservas que se produjo durante la suplementación. Tras abandonar el producto, ese excedente disminuye con el tiempo. A la vez, el organismo conserva la creatina que produce y obtiene mediante los alimentos.

El plazo estimado corresponde al regreso de las reservas a su nivel habitual

Los efectos de suspender la creatina no son inmediatos. Brown explicó que, cuando una ingesta sostenida incrementó las reservas musculares, el organismo puede tardar varias semanas en recuperar sus valores previos. Este proceso ocurre de manera gradual, incluso después de interrumpir por completo el consumo del suplemento.

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Fotografía macro de un montículo de polvo de creatina blanco junto a una cuchara dosificadora con "5g" sobre un fondo negro, con luz lateral.
La interrupción del producto disminuye el excedente acumulado, pero el organismo conserva la creatina que produce por sí mismo y la que absorbe de los alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar de tomar creatina no significa que el organismo se quede sin ella. Brown explicó que el cuerpo mantiene una reserva natural de esta sustancia, formada tanto por la que produce por sí mismo como por la que obtiene a través de la alimentación.

Lo que desaparece gradualmente al suspender la suplementación es el aporte adicional acumulado, no la creatina que el organismo necesita y mantiene de manera habitual. Así, las reservas regresan progresivamente a sus niveles previos, sin caer necesariamente por debajo de ellos.

Un hombre de torso desnudo con musculatura definida posa frente a un fondo gris claro, con los brazos extendidos y una expresión relajada.
Aproximadamente el 95 % de la creatina corporal se concentra en el músculo esquelético, mientras el resto se distribuye en órganos como el cerebro, el hígado y los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca del 95% se almacena en músculos esqueléticos, mientras que el porcentaje restante se distribuye en el cerebro, los riñones y el hígado. Esta amplia reserva muscular interviene en la resíntesis veloz de trifosfato de adenosina durante ejercicios de fuerza o velocidad, lo que explica por qué la disminución del rendimiento atlético tampoco se percibe de un momento a otro.

Esa distribución ayuda a entender por qué la interrupción no produce un cambio instantáneo. La creatina almacenada en los músculos participa en la disponibilidad de energía para la actividad muscular, y sus reservas bajan a medida que el cuerpo la utiliza y la descompone.

El cuerpo elimina cada día una pequeña parte de la creatina almacenada

El proceso de eliminación responde a un mecanismo metabólico constante. Cada día, el cuerpo degrada entre 1% y 2% de su creatina muscular y la convierte en creatinina, un residuo metabólico que el torrente sanguíneo transporta hacia los riñones para su posterior expulsión a través de la orina. Quienes poseen mayor volumen corporal o realizan entrenamientos intensos aceleran levemente este recambio.

Hombre guarda una botella de creatina negra en una bolsa deportiva negra con una botella de agua y auriculares, en un vestuario con taquillas al fondo.
El cuerpo degrada a diario entre el 1 % y el 2 % de la creatina muscular y la transforma en creatinina para su posterior eliminación a través de la orina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatinina no es la sustancia que se acumula en los músculos durante la suplementación. Es el resultado de que una parte de la creatina almacenada se descomponga. Primero disminuye la reserva muscular y luego los riñones eliminan ese producto por la orina.

Brown también indicó que la degradación puede ser más rápida en personas con mayor masa muscular y con niveles más altos de actividad física. Esa diferencia es otra razón por la que el plazo estimado no debe trasladarse de forma automática a todos los casos.

Primer plano de una sinapsis entre dos neuronas con moléculas y flechas de energía en fondo azul oscuro.
La velocidad en el descenso de las reservas de creatina varía según el volumen de masa muscular y el nivel de actividad física de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pausa no equivale a una pérdida inmediata de masa muscular

La reducción de las reservas tampoco debe interpretarse como una pérdida de masa muscular magra. La baja inicial de peso que muchas personas experimentan al dejar el suplemento obedece a la pérdida del agua intracelular que la creatina retenía dentro del tejido.

Hombre sin camiseta frente al espejo de un baño con la mano colocada sobre el abdomen.
La pausa en la suplementación con creatina no provoca una pérdida instantánea de la masa muscular desarrollada durante el período de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones avaladas por entidades como la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva confirman que el tejido muscular ganado permanece intacto siempre que la persona mantenga un estímulo de fuerza regular y una ingesta proteica adecuada.

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