Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

Así anunciaron en Radio Mitre la muerte de la locutora Marcela Giorgi

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El aire de Radio Mitre se llenó de tristeza este sábado cuando se confirmó que murió Marcela Giorgi, una de las voces históricas de la emisora, tras una enfermedad que la había alejado de los micrófonos en los últimos meses. La noticia fue comunicada en vivo por Mariel Di Lenarda, periodista y amiga de la locutora, durante una llamada con Adriana Verón.

“Hoy empezamos el programa diferente”, dijo Verón al aire, sin dar aún la noticia, pero sí el contexto: la tristeza que atravesaba “toda la familia de Radio Mitre” por una situación que, según sus palabras, “no quisimos dar nunca”. La conductora explicó que, en las últimas semanas, los oyentes habían preguntado de manera insistente por el estado de salud de Giorgi, una de las voces más reconocidas de la señal.

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Marcela Giorgi murió a los 61 años

Verón agregó que la decisión de no informar antes sobre la salud de Giorgi respondió a un criterio editorial de respeto hacia la locutora y su entorno mientras atravesaba un cuadro delicado. “Todos guardamos silencio porque lo primero que se hace es respetar a una persona que pasa un momento difícil de salud, se respeta eso”, afirmó, antes de establecer la comunicación en vivo con Di Lenarda.

Di Lenarda confirmó la muerte de Giorgi durante la comunicación. “Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi”, dijo con la voz quebrada. “Lo estamos contando porque sus hermanos nos autorizaron a que lo hiciéramos, por esos oyentes que hace tanto que nos estaban preguntando por ella”, dijo, y remarcó la entereza de la familia en ese trance: “los hermanos estuvieron firmes”.

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La despedida de Mariel Di Lenarda a Marcela Giorgi

Con Marcelo Bonelli, su compañero de cada sábado

Durante la comunicación, Di Lenarda definió el vínculo que Giorgi generó en la emisora a lo largo de su carrera: “No había nadie que no la quisiera”, sentenció. Minutos después, subió a sus redes una foto con su amiga y una leyenda que definía lo que acababa de contar: “Me duele al alma. Te amo amiga querida”, escribió, junto al símbolo del infinito.

A medida que fue corriendo la noticia, las redes se poblaron de mensajes para su despedida. Radio Mitre expresó su pesar con un crespón negro y un cálido mensaje. “Marcela Giorgi fue parte de nuestra historia y dejó una huella en nuestra emisora. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Su voz y su trayectoria permanecerán siempre en nuestro recuerdo”.

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El mensaje de Radio Mitre a Marcela Giorgi

El recuerdo de Independiente, el club de sus amores

El periodista Juan Bindi, compañero de Giorgi en Radio Mitre, la recordó como “mucho más que la mejor locutora que alguna vez escuché”. En un mensaje publicado en redes sociales, contó que trabajaron juntos durante seis años, todas las tardes, y que ella lo acompañó desde sus primeros días en la radio. “Como a un hermano menor. Así nos quisimos”, escribió.

El Club Atlético Independiente, del que Giorgi era hincha, también expresó sus condolencias. La institución informó que fue en varias oportunidades la voz del estadio y acompañó a su familia y seres queridos. “Que en paz descanses”, señaló el club en su despedida.

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Una carrera ligada a la radio

Giorgi comenzó a trabajar en radio antes de graduarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Tras sus primeros pasos en una FM de baja potencia, pasó por La 100 y se incorporó a Radio Mitre, donde desarrolló gran parte de su trayectoria.

Entre sus trabajos se destacó su participación en “De 7 a 9, música y noticias”, ciclo que compartió con Mario Portugal y que recibió dos premios Martín Fierro. También integró equipos con Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Con Diego Leuco, otro de los conductores con los que compartió micrófono

La locutora acompañó durante años a Alfredo Leuco en “Le doy mi palabra”, con intervenciones sobre actualidad, espectáculos y deportes. En una entrevista con Diario Popular publicada en 2015, definió su rol en ese programa con una referencia futbolera: “Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez”.

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En los últimos años participó de Sábado tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli, por el que estuvo recientemente nominada a la categoría Labor en Locución Femenina de los Premios Martín Fierro de Radio 2026.