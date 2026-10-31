Furor en Europa por la actuación del fisicoculturista japonés de 90 años en una competencia: los detalles secretos de su dieta

Guardar

El fisicoculturista japonés Toshisuke Kanazawa causó furor este viernes en en Santa Susanna, España, al competir a los 90 años y demostrar que la edad no impide alcanzar el máximo rendimiento físico. El atleta compitió contra rivales décadas más jóvenes en la categoría máster, destinada a deportistas de 50 años o más, en un torneo organizado por la Federación Internacional de Fitness y Culturismo.

Antes de salir al escenario de la Costa del Maresme, calentó con su equipo y se aplicó bronceador en aerosol, como los demás participantes. La participación no terminó con un puesto en el podio, pero Kanazawa ya planea regresar para disputar su última competencia antes de retirarse. “Estoy pensando en intentarlo una vez más a los 93. Después de eso, probablemente tendré que retirarme”, dijo.

PUBLICIDAD

Kanazawa atribuye su estado físico a una rutina alimentaria que mantiene desde hace décadas. “Desde que cumplí 50 años, he estado desarrollando músculo siguiendo una dieta puramente japonesa: arroz integral, natto, un plato de soja fermentada, y sopa de miso”, explicó. Y ahondó: “Es la forma clásica de comer japonesa. Y gracias a eso, he vivido 90 años sin enfermarme jamás”. También señaló que en Japón las arrugas pueden afectar la percepción sobre la apariencia de las personas mayores.

(REUTERS/Albert Gea)

“Me gusta intentar hacer cosas que nadie más ha hecho, y más que nada quiero dedicarme al culturismo el resto de mi vida”, explicó Kanazawa. Y concluyó: “Una vez que te propones algo, necesitas desarrollar la fortaleza mental y la determinación para llevarlo a cabo pase lo que pase”.

PUBLICIDAD

Los Campeonatos Mundiales Masculinos y Femeninos de la IFBB 2026 y el Congreso Mundial de la IFBB se llevan a cabo en las costas de Santa Susanna desde el jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026. “Los mejores atletas del mundo, oficiales y delegados de todo el planeta se reunirán para presenciar una exhibición épica de máximo rendimiento físico, compañerismo y el incansable espíritu deportivo de todos nuestros atletas”, informaron desde el sitio web oficial. Son tres etapas de competición simultáneas (Fitness, Culturismo y Desafío Fitness) en un espectáculo de primer nivel.

LA HISTORIA DE TOSHISUKE KANAZAWA

Este fisicoculturista japonés de 90 años acababa de ganar la categoría de mayores de 85 en el All Japan Masters Fitness Championship, celebrado en Hiroshima apenas un día después de su cumpleaños, el mes pasado. Con ese triunfo alcanzó su 17° título nacional —15 en Japan Masters y dos en Japan Championship— y se consolidó como el competidor de mayor edad de Japón. Lejos de pensar en el retiro, sostiene que todavía no está “ni cerca de la línea de meta”.

PUBLICIDAD

Kanazawa comenzó a competir a los 20 años, cuando el fisicoculturismo aún tenía una presencia limitada en Japón. Tras dejar la natación para concentrarse en las pesas, obtuvo sus primeros grandes triunfos al ganar Mr. Japan en 1960 y 1963. También logró proyección internacional con un cuarto puesto en el IFBB Universe de 1967. Sin embargo, se retiró de los escenarios a los 34 años y permaneció 16 años alejado de las competencias.

Su regreso estuvo motivado por la enfermedad de su esposa, que disfrutaba verlo competir. Desde entonces construyó una segunda etapa marcada por títulos Masters y récords de longevidad: a los 86 se convirtió en el atleta de mayor edad en subir al escenario del Campeonato de Fisicoculturismo de Japón. Su preparación actual incluye hasta tres horas diarias de fuerza, poses y movilidad, amplios descansos para cada grupo muscular y una alimentación vegetariana, sin alcohol ni tabaco. Kanazawa aspira a inspirar a otras personas mayores y a mantenerse saludable hasta los 100 años.

PUBLICIDAD

LAS IMÁGENES DE KANAZAWA EN LA COMPETENCIA EN SANTA SUSANNA

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)

(REUTERS/Albert Gea)