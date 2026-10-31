“Nuestras vidas quedaron patas arriba”: Christian Horner relató cómo su esposa lo sostuvo durante el escándalo que sacudió a la Fórmula 1

En Drive, el exjefe de Red Bull narra cómo su esposa lo acompañó tras las acusaciones de conducta inapropiada que derivaron en una investigación interna durante febrero de 2024 en la escudería (Crédito: Rula Rouhana)

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Christian Horner, el hombre que lideró Red Bull durante un cuarto de siglo y acumuló seis títulos de constructores junto a ocho campeonatos mundiales de pilotos, reveló en su autobiografía los detalles más íntimos de la crisis que sacudió su matrimonio con la excantante de las Spice Girls, Geri Halliwell.

El libro, titulado Drive, salió a la venta el 22 de octubre a través de Penguin Random House y recorre tanto su trayectoria en la Fórmula 1 como la tormenta personal que enfrentó desde febrero de 2024.

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Según consignó The Mirror, la obra de 320 páginas funciona como un homenaje a la relación del exjefe de la escudería austríaca con Halliwell, con quien se casó en 2015 en la iglesia de St Mary’s, en Woburn, condado de Bedfordshire, Inglaterra. Pero el tramo más revelador del relato arranca con una llamada telefónica: la de un abogado que le comunicó que una empleada de Red Bull lo acusaba de comportamiento inapropiado.

Horner describe el momento en que le comunicó las acusaciones a su esposa

En Drive, Horner reconstruye con detalle la mañana en que recibió la noticia. “‘Esto no puede ser cierto’, dije finalmente, con ganas de hacer más preguntas pero sin saber por dónde empezar”, escribió el británico de 52 años. El letrado, según relata, era consciente de que “una bola de demolición apuntaba contra mi vida” y le detalló la situación mientras su desconcierto iba en aumento.

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La excantante de las Spice Girls apareció con su marido en el paddock del Gran Premio, rodeados por decenas de cámaras tras las acusaciones que sacudieron al equipo austríaco ese año (REUTERS/Hannah McKay)

Terminada la conversación, el entonces director del equipo bajó a la cocina, donde Geri organizaba la rutina escolar de los hijos. “Cuando todos se fueron al colegio, bajé las escaleras y le di la noticia”, recordó. La respuesta de la cantante fue directa: “Geri supo por mi cara que algo estaba muy mal. ‘Solo di tu verdad’, me dijo”.

La pareja comparte un hijo, Montague, nacido en 2017. Además, conviven con Bluebell, hija de Halliwell y el guionista Sacha Gervasi, y con Olivia, hija de Horner y su expareja Beverley Allen. Ninguno de los dos emitió comunicados durante las primeras semanas de la controversia.

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La excantante de las Spice Girls caminó junto a Horner por el paddock de Baréin

La investigación interna que encargó la escudería concluyó con la exoneración de Horner en febrero de 2024. No obstante, pocos días después del fallo, un correo electrónico anónimo circuló entre medios y figuras del paddock con supuestos mensajes de WhatsApp y fotografías intercambiados entre el directivo y la denunciante. Una apelación contra la resolución fue desestimada en agosto de ese año.

La autobiografía de 320 páginas, publicada el 22 de octubre, repasa los seis títulos de constructores y ocho coronas de pilotos logrados durante su etapa al frente de Red Bull (REUTERS/Christian Hartmann)

En marzo de 2024, con la temporada de Fórmula 1 a punto de arrancar en el Gran Premio de Baréin, Geri viajó al circuito y apareció junto a su esposo frente a decenas de cámaras. “No comenté ninguna de esas especulaciones. Después de que Geri llegó, entramos juntos al paddock el día de la carrera mientras un enjambre de medios nos rodeaba”, escribió el exdirectivo en el libro, según recogió el diario británico.

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Sobre el respaldo de la excantante, Horner dejó un testimonio contundente: “Nuestras vidas quedaron patas arriba, pero ella encontró la fortaleza para apoyarme durante un período inmensamente difícil”. Y añadió: “Sin su apoyo, no estoy seguro de que pudiera atravesar esos meses de la misma manera”.

El matrimonio sobrevivió a un inicio polémico y a la muerte de la expareja de Horner

La historia entre Horner y Halliwell arrastra turbulencias desde sus orígenes. Ambos se conocieron en 2009 gracias a la amistad de Geri con Bernie Ecclestone, entonces mandamás de la Fórmula 1, pero la relación sentimental recién comenzó en 2014, apenas seis meses después del nacimiento de Olivia. La rapidez con la que el directivo dejó a Allen, su compañera durante 14 años, generó un quiebre familiar.

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La firma austríaca acordó en julio de 2025 una indemnización de 76 millones de libras esterlinas - REUTERS/Leonhard Foeger

Los padres de Horner se negaron a asistir a la boda, celebrada en mayo de 2015. “Puedes decir que sus padres están absolutamente devastados. No iremos a la boda”, declaró su madre al Sunday Mirror en aquel momento.

Con el correr del tiempo, la pareja logró restablecer los vínculos, y Geri construyó una relación cordial con Allen por el bienestar de los tres niños.

Allen falleció a causa de un cáncer a los 58 años, un episodio que Horner aborda brevemente en el libro y que, según describe, impactó con fuerza en su hija Olivia.

En julio de 2025, Red Bull desvinculó al directivo con una indemnización de 76 millones de libras esterlinas (unos USD 101,51 millones). Drive no conecta esa salida con el escándalo, sino con los magros resultados deportivos de la escudería en la pista.

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