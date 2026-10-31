Con partidos clave para la clasificación a las copas, sigue la actividad del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Riestra-Talleres, Vélez-San Lorenzo y Estudiantes-Instituto, los partidos del sábado

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La anteúltima fecha del Torneo Clausura seguirá su curso este sábado con tres partidos que tendrán injerencia directa tanto en la lucha por mantener la categoría como por la clasificación a las competencias internacionales y los playoffs. A las 17, Deportivo Riestra recibirá a Talleres de Córdoba. Luego, a las 19.15, Vélez se medirá con San Lorenzo. Para cerrar, a las 21.30, Estudiantes chocará contra Instituto.

DEPORTIVO RIESTRA-TALLERES:

Deportivo Riestra chocará contra Talleres en el Guillermo Laza

Deportivo Riestra recibirá este sábado a Talleres de Córdoba en el estadio Guillermo Laza, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17, contará con la televisación de ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal. Sebastián Habib estará a cargo del VAR. El partido marcará la vuelta de Gustavo Benítez como entrenador del conjunto del Bajo Flores.

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Benítez asumió tras la salida de Guillermo Duró, quien dejó el cargo luego de la derrota por 1 a 0 frente a Instituto. Con dos fechas por disputarse, el nuevo cuerpo técnico se reestrenará sabiendo que está asegurada la permanencia en Primera División tras la derrota de ayer de Aldosivi, que bajó de categoría.

El conjunto cordobés llega después de perder por 2 a 1 ante Defensa y Justicia y buscará recuperarse en su visita al Guillermo Laza. Talleres suma nueve puntos, con dos triunfos, tres empates y nueve derrotas, y ocupa el último puesto de la Zona A. Sin posibilidades de pelear por la clasificación, intentará cerrar el campeonato con resultados que mejoren su posición.

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Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; y Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Sebastián Habib

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

VÉLEZ-SAN LORENZO:

Vélez buscará prolongar su gran presente ante un necesitado San Lorenzo

Vélez recibirá este sábado a San Lorenzo en el estadio José Amalfitani, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:15, contará con la televisación de TNT Sports y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal. Fernando Espinoza estará a cargo del VAR. El Fortín buscará sostener su lugar entre los protagonistas, mientras que el Ciclón necesita sumar para mantener sus opciones de clasificación.

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El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega tras golear por 5 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que lo afianzó en los primeros puestos de la Zona A. Vélez suma 55 puntos en la tabla anual y ocupa el cuarto lugar, a dos unidades de Boca y Argentinos Juniors, líderes de esa clasificación. Una victoria en Liniers le permitiría continuar cerca de la pelea por el primer puesto de la acumulada.

San Lorenzo viene de empatar sin goles con Newell’s y ocupa el noveno puesto de la zona, con 18 unidades. A dos fechas del cierre de la etapa regular, el conjunto azulgrana necesita volver al triunfo para reducir la distancia con los lugares de acceso a los octavos de final. El encuentro ante Vélez representa una oportunidad para sostener sus aspiraciones en el torneo.

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Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Ruben Darío Insua

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES-INSTITUTO:

Estudiantes buscará soñar con los playoffs ante el líder Instituto

En el estadio Uno Jorge Luis Hirschi se verán las caras Estudiantes de La Plata, equipo que se jugará su última ficha para clasificar a los playoffs, e Instituto de Córdoba, líder de la Zona A. Desde las 21.30, con televisación de ESPN Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo y Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

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El Pincha, entonado tras clasificar a la final de la Copa Libertadores, viene de caer 3-1 ante Unión en Santa Fe la jornada pasada y ahora se jugará su última carta para meterse en los playoffs. Con 14 unidades aparece 11°, a cinco de Independiente, último en clasificar. Además, necesita sumar para soñar con la clasificación a una competencia internacional vía Tabla Anual.

La Gloria, por su parte, también llega entonada luego de superar a Riestra y asegurarse una plaza en los playoffs. Con 32 puntos lideran la Zona A y con 53 aparecen en el quinto lugar de la Tabla Anual, a seis del flamante líder Rosario Central.

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Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Miguel Monsalve, Tiago Palacios; Joaquín Correa y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Alex Luna y Matías Tissera. DT: Diego Flores

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Fernando Echenique

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones: