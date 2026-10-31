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La expulsión de Lisandro Martínez en la derrota que dejó al Manchester United al borde de la zona de descenso: la respuesta del DT sobre su roja

El defensor argentino cometió un penal y recibió la segunda amarilla en la caída 2-0 ante Chelsea. El equipo suma siete puntos en nueve fechas y quedó cerca de la zona de descenso

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La derrota de Manchester United frente a Chelsea dejó una secuencia que profundizó el mal momento del equipo inglés: Lisandro Martínez cometió un penal, recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en el 2-0 en Stamford Bridge, por la novena fecha de la Premier League.

El defensor argentino atravesó una tarde de dificultades en Londres. Chelsea abrió el marcador en el comienzo del segundo tiempo, después de una acción en la que Morgan Rogers avanzó entre Harry Maguire y Martínez, ingresó al área y definió ante el arquero Senne Lammens.

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La jugada que definió el encuentro llegó poco después. Con el conjunto local en ventaja, Chelsea dispuso de un tiro de esquina y el argentino quedó a cargo de la marca de Wesley Fofana. Martínez llegó tarde a la acción, impactó sobre el francés y la pelota pasó de largo por encima de ambos.

El árbitro Peter Bankes recibió el llamado del sistema de videoarbitraje. Tras revisar las imágenes junto al campo de juego, sancionó penal para Chelsea y expulsó al zaguero por doble amonestación. Cole Palmer convirtió desde los 12 pasos y estableció el 2-0 definitivo.

Martínez había sido amonestado pocos minutos antes, luego de una infracción en el intento de cortar un avance rival. Tras la decisión arbitral, el futbolista argentino protestó, aunque Amad Diallo intervino para acompañarlo fuera del campo y evitar que la discusión escalara.

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La expulsión no fue el único episodio que involucró a Lisandro Martínez en una tarde adversa para Manchester United. En el primer tanto, Rogers encontró espacio en el centro de la defensa, superó la resistencia de los marcadores y resolvió con un toque por encima de Lammens.

La secuencia dejó al argentino entre los señalados en una defensa que volvió a exhibir problemas de coordinación y respuesta en momentos determinantes. Manchester United había tenido oportunidades durante la primera parte, pero no logró traducirlas en goles y quedó condicionado después de recibir el 1-0.

Con un jugador menos y dos goles de desventaja, el equipo visitante no consiguió modificar el rumbo del partido. El encuentro también tuvo presencia argentina en Chelsea: Valentín Barco ingresó en el tramo final y estuvo cerca de convertir el tercero del conjunto local.

Michael Carrick evitó responsabilizar a Lisandro Martínez tras la expulsión que dejó a Manchester United con diez jugadores ante Chelsea. Consultado por TNT Sports sobre si se sintió defraudado por futbolistas experimentados como el defensor argentino, el entrenador respondió de forma escueta: “No”. El técnico tampoco profundizó en la jugada que derivó en el penal y la segunda tarjeta amarilla para Martínez. “No la he visto, para ser honesto. No la he visto”, señaló Carrick después de la derrota por 2-0 en Stamford Bridge.

Carrick sostuvo que el equipo mostró una actitud adecuada, aun después de quedarse con un hombre menos. “La mentalidad estuvo desde el primer minuto. Es más difícil con diez, pero incluso entonces confiamos en todos. Mantuvimos la presión como equipo y tuvimos algunas situaciones al final”, afirmó.

El resultado consolidó a Chelsea en la parte alta de la tabla. El equipo londinense llegó a 16 puntos y quedó cuarto, en puestos de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Lisandro Martínez fue expulsado en la derrota ante Chelsea (AP Foto/Ian Walton)
Lisandro Martínez fue expulsado en la derrota ante Chelsea (AP Foto/Ian Walton)

El panorama es distinto para Manchester United. La caída ante Chelsea fue la cuarta derrota del equipo en sus últimos cinco compromisos (contando todas las competencias) y mantuvo al club cerca de la zona de descenso. El plantel suma siete puntos en nueve fechas de la Premier League. Los Diablos Rojos podrían caer en la zona roja esta fecha en caso que Crystal Palace supere al Tottenham en condición de visitante.

Antes de visitar Stamford Bridge, el club había caído por 3-0 ante Bournemouth en Old Trafford. También había sufrido una derrota por 4-1 frente a Como, en Italia, por la Liga de Campeones, y había igualado 1-1 contra Leeds como visitante.

La expulsión ocurrió semanas después de que Martínez quedara en el centro de la escena por sus declaraciones tras una derrota frente a Atlético de Madrid. El defensor cuestionó públicamente la planificación deportiva y reclamó incorporaciones para reforzar la competencia interna. “Esperaba más de nuestro director deportivo”, había dicho el campeón del mundo, en referencia a Jason Wilcox. También había planteado que las responsabilidades por los malos resultados suelen recaer sobre el entrenador y los futbolistas.

Dos días más tarde, el argentino publicó un mensaje de disculpas en sus redes sociales. Allí explicó que la frustración por aquella derrota lo llevó a expresarse en un ámbito que no consideró adecuado y sostuvo que la institución necesita recuperar la unidad para volver a competir por sus objetivos. El episodio abrió un debate sobre la situación de uno de los referentes de la defensa del equipo. Martínez, de 28 años, es una voz de peso dentro del plantel, pero sus declaraciones y su rendimiento reciente lo colocaron bajo observación en un momento de resultados adversos. Mientras tanto, es seguido de cerca por dos equipos de España: Barcelona y Atlético de Madrid.

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