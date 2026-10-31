“Hay que practicar y siempre estar preparado”: quién era el sospechoso de haber asesinado a su pareja y sus hijos en Merlo

Mahatma Eyvind Soihit Meza, el hombre sospechado de haber asesinado a su familia para luego quitarse la vida

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En sus redes sociales, Mahatma Eyvind Soihit Meza exhibía armas, compartía imágenes de prácticas de tiro y ofrecía accesorios para pistolas. Al hombre, venezolano, de 44 años, lo encontraron muerto este viernes junto a los cuerpos de su familia dentro de una vivienda de la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. La sospecha de la Justicia es que asesinó a su pareja y a sus tres hijos adolescentes antes de suicidarse.

A comienzos de octubre, Soihit Meza publicó fotos de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo del arma que fue encontrada entre sus piernas en la habitación donde estaban los cinco cuerpos. Hace tres semanas, también había compartido imágenes de una práctica de tiro.

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Una de las imágenes de blancos de práctica de tiro que Soihit Meza compartió en sus redes sociales

Uno de sus contactos le escribió a ese posteo: “Buenos tiros, amigo”. Él respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”.

Los investigadores sospechan que el hombre, con esa pistola Sarsilmaz SAR 9 calibre 9 milímetros, asesinó a Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y a los tres hijos de ambos, de 10, 12 y 14 años, antes de quitarse la vida en la casa de la calle Mercedes al 2400.

La vivienda donde ocurrió la masacre

Los registros comerciales y tributarios indican que Eyvind, como lo conocían en su entorno, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. También tuvo empleos registrados en una firma de seguros y en actividades vinculadas con la venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.

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La familia era venezolana y había llegado a la Argentina hace más de una década. En octubre de 2017, Soihit Meza intervino en un grupo de Facebook de venezolanos que vivían en Buenos Aires para contar su experiencia a otro ciudadano que buscaba recomendaciones para emigrar.

La pistola Sarsilmaz SAR 9 calibre 9 milímetros que el sospechoso exhibía en redes

Allí relató que había llegado solo al país, se hospedó en una habitación compartida de un hostal del barrio porteño de San Telmo y consiguió empleo en comercios chinos. Dijo que se alimentaba con arroz, pasta y otros productos económicos mientras buscaba una oportunidad laboral.

“Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos”, escribió en ese mensaje. También alentó al hombre que consultaba sobre la posibilidad de mudarse a la Argentina: “No dejes que te digan que no se puede. Cree en ti, brother”.

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Antes de instalarse en Mariano Acosta, la familia había vivido en Marcos Paz. El horror se descubrió tras una alerta desde el trabajo de la mujer, quien era analista de sistemas. Dado que no se presentó al trabajo y había dejado de atender el teléfono, dieron aviso al 911 y agentes policiales se acercaron a la propiedad junto con un testigo.

Soihit Meza tenía 44 años y había llegado a la Argentina hace más de una década

De acuerdo a fuentes policiales, los peritos observaron que Soihit Meza tenía un orificio de bala en la cabeza, mientras que el resto presentaba dos cada uno. Vecinos del lugar habrían escuchado detonaciones durante la madrugada del jueves.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Las autopsias y las pericias sobre el arma buscarán establecer la secuencia del hecho.